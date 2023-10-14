Приглашаем вас в увлекательную поездку к одной из старейших христианских обителей. В стенах церкви Святой Екатерины никогда не смолкают молитвы. Здесь хранятся мощи великомученицы, собраны огромная библиотека старинных рукописей и уникальная коллекция икон. Мы увидим Неопалимую купину и колодец Моисея. Вспомним сюжеты из Библии и прикоснёмся к древней истории этих мест.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монастырский комплекс

Он расположился у северного подножия горы Моисея. Мы осмотрим базилику Преображения, колокольню и сад. За алтарной частью базилики увидим монастырские постройки 4 века. Исследуем колодец Моисея и Неопалимую купину — места, описанные в Ветхом Завете. Обязательно загадайте здесь желание — говорят, оно точно сбудется.

Церковь Святой Екатерины

Она украшена мрамором и мозаикой. Мощи великомученицы хранятся в раке у алтаря. На территории святилища есть и огромная библиотека старинных рукописей — вторая по значимости после Ватиканской. Найдём тут уникальную коллекцию из 12 редких христианских икон 6 века, написанных восковыми красками. Кроме того, увидим старинные библии и предметы церковной утвари.

Дахаб

На обратной дороге мы заглянем в Дахаб — город дайверов, виндсёрферов и кайтсёрферов. После обеда в ресторане на берегу моря у вас будет время, чтобы неспешно прогуляться по городу или отправиться на шопинг. В лавках или на местном базаре вы найдёте оригинальные предметы интерьера, чаи, специи, аромамасла, текстиль, украшения.

Примерный тайминг маршрута

06:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха

07:30 — остановка на заправке (кофе, личные потребности)

09:15 — приезд в посёлок Сант-Катрин, покупка билетов и оформление разрешения на посещение монастыря

10:00 — экскурсия в монастыре

12:00 — выезд из Сант-Катрин

13:30 — приезд в Дахаб, обед

14:30 — прогулка по Дахабу или шопинг

15:30 — отправление обратно в отель

Организационные детали