Посетить место силы в сердце Египта
Здесь хранятся мощи великомученицы, собраны огромная библиотека старинных рукописей и уникальная коллекция икон. Мы увидим Неопалимую купину и колодец Моисея. Вспомним сюжеты из Библии и прикоснёмся к древней истории этих мест.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Монастырский комплекс
Он расположился у северного подножия горы Моисея. Мы осмотрим базилику Преображения, колокольню и сад. За алтарной частью базилики увидим монастырские постройки 4 века. Исследуем колодец Моисея и Неопалимую купину — места, описанные в Ветхом Завете. Обязательно загадайте здесь желание — говорят, оно точно сбудется.
Церковь Святой Екатерины
Она украшена мрамором и мозаикой. Мощи великомученицы хранятся в раке у алтаря. На территории святилища есть и огромная библиотека старинных рукописей — вторая по значимости после Ватиканской. Найдём тут уникальную коллекцию из 12 редких христианских икон 6 века, написанных восковыми красками. Кроме того, увидим старинные библии и предметы церковной утвари.
Дахаб
На обратной дороге мы заглянем в Дахаб — город дайверов, виндсёрферов и кайтсёрферов. После обеда в ресторане на берегу моря у вас будет время, чтобы неспешно прогуляться по городу или отправиться на шопинг. В лавках или на местном базаре вы найдёте оригинальные предметы интерьера, чаи, специи, аромамасла, текстиль, украшения.
Примерный тайминг маршрута
06:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха
07:30 — остановка на заправке (кофе, личные потребности)
09:15 — приезд в посёлок Сант-Катрин, покупка билетов и оформление разрешения на посещение монастыря
10:00 — экскурсия в монастыре
12:00 — выезд из Сант-Катрин
13:30 — приезд в Дахаб, обед
14:30 — прогулка по Дахабу или шопинг
15:30 — отправление обратно в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, услуги гида, билеты в монастырь Святой Екатерины и обед (без напитков)
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне с кондиционером Toyota Hiace
- Также можем забрать вас из Дахаба. Подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Можем организовать экскурсию для большей группы. Оплата – плюс 30€ за каждого дополнительного участника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.