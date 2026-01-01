Водная прогулка
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Национальный парк Рас-Мохаммед откроет перед вами мангровые рощи, разломы земной коры и магическое Озеро желаний. Завершите экскурсию обедом в ресторане «Фарес»
Начало: По месту вашего проживания
«Озеро желаний — магический залив, где сможете загадать желание, которое обязательно исполнится»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$178 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед
Мангровые рощи, солёное озеро и красочные рифы - отдохнуть глазами и душой
Начало: Ваша отель
«Вода в озере уникальна и схожа по составу с водой Мёртвого моря»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$200
$250 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Погрузитесь в красоту Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и Озеро Желаний. Насладитесь снорклингом среди коралловых рифов
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Поплаваете с маской в бухтах, где проводил экспедиции Жак-Ив Кусто, загадаете желание в супер-солёном озере и приглядитесь к разломам земной коры»
Расписание: в среду в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
11 фев в 08:00
$35 за человека
