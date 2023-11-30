Экскурсия — это всегда хорошо, а индивидуальная — еще лучше! Мы покажем Вам небанальный Рас-Мохаммед — будет жуть как интересно!

Удивительное место

Одно из самых живописных и удивительных мест Египта — это заповедник Рас-Мохаммед в Шарм-эль-Шейхе. Уголок экзотической природы привлекает туристов соленым озером, мангровыми деревьями и потрясающим подводным миром. Национальный парк Рас-Мохаммед, созданный в 1989 году, призван уберечь от уничтожения стену коралловых рифов, некогда покорившую самого Жака-Ива Кусто. Сейчас их красотой любуются туристы, посещающие «Голову Мохаммеда» — так переводится название заповедника. Яркие впечатления от снорклинга в этом парке гарантированы.

Разнообразие природы

Уникальность здешней природы объясняется географическим положением заповедника, который находится между Акабским и Суэцким заливами. В заповеднике Шарм-эль-Шейха можно увидеть коралловые рифы, которые находятся на поверхности, а не под водой. Возраст некоторых из них около 2 миллиардов лет. Они видели все — от динозавров до появления человека! Всего же здесь насчитывают около 150 видов кораллов. Наземный мир представлен многими животными, птицами, а подводный — разными видами рыб. Достопримечательностей хватает, только успевай смотреть по сторонам. Тогда, возможно, посчастливится увидеть обитающих в заповеднике зверей и птиц. Туристы, побывавшие в заповеднике Рас-Мохаммед в Шарм-эль-Шейхе, не перестают восхищаться увиденным. Важно знать• Возьмите с собой оригинал паспорта (обязательно), пляжное полотенце, солнечные очки, головной убор, крем от солнца, фото и видео аппаратуру, удобную обувь.

Экскурсия индивидуальная, программа и время корректируются по вашему желанию.