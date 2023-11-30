Уникальное путешествие в Шарм-Эль-Шейх: Индивидуальная экскурсия в Рас Мохаммед
Вас ждет индивидуальная экскурсия в одно из самых удивительных мест Египта — заповедник Рас-Мохаммед. Вас непременно очаруют красоты этого уголка экзотической природы.
Мы осмотрим главные локации парка, искупаемся, увидим мангровые рощи и исполним мечту у Озера желаний — программа экскурсии будет построена по вашим предпочтениям.
Мы осмотрим главные локации парка, искупаемся, увидим мангровые рощи и исполним мечту у Озера желаний — программа экскурсии будет построена по вашим предпочтениям.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа 1-4 чел
|$175
|группа 1-5 чел
|$200
|группа 1-6 чел
|$225
|группа 1-7 чел
|$250
|группа 1-8 чел
|$275
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Ворота Аллаха
- Суэцкий и Акабский заливы
- Озеро желаний
- Мангровые рощи
- Геологический разлом
Описание
Экскурсия — это всегда хорошо, а индивидуальная — еще лучше! Мы покажем Вам небанальный Рас-Мохаммед — будет жуть как интересно!
Удивительное место
Одно из самых живописных и удивительных мест Египта — это заповедник Рас-Мохаммед в Шарм-эль-Шейхе. Уголок экзотической природы привлекает туристов соленым озером, мангровыми деревьями и потрясающим подводным миром. Национальный парк Рас-Мохаммед, созданный в 1989 году, призван уберечь от уничтожения стену коралловых рифов, некогда покорившую самого Жака-Ива Кусто. Сейчас их красотой любуются туристы, посещающие «Голову Мохаммеда» — так переводится название заповедника. Яркие впечатления от снорклинга в этом парке гарантированы.
Разнообразие природы
Уникальность здешней природы объясняется географическим положением заповедника, который находится между Акабским и Суэцким заливами. В заповеднике Шарм-эль-Шейха можно увидеть коралловые рифы, которые находятся на поверхности, а не под водой. Возраст некоторых из них около 2 миллиардов лет. Они видели все — от динозавров до появления человека! Всего же здесь насчитывают около 150 видов кораллов. Наземный мир представлен многими животными, птицами, а подводный — разными видами рыб. Достопримечательностей хватает, только успевай смотреть по сторонам. Тогда, возможно, посчастливится увидеть обитающих в заповеднике зверей и птиц. Туристы, побывавшие в заповеднике Рас-Мохаммед в Шарм-эль-Шейхе, не перестают восхищаться увиденным. Важно знать• Возьмите с собой оригинал паспорта (обязательно), пляжное полотенце, солнечные очки, головной убор, крем от солнца, фото и видео аппаратуру, удобную обувь.
Экскурсия индивидуальная, программа и время корректируются по вашему желанию.
Ежедневно с 8-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в Национальный парк
- Завтрак (кофе, чай и снеки)
- Вода и фрукты (5 видов по сезону)
- Что не входит
- Прокат оборудования для снорклинга (маска, ласты, жилет)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Шлагбаум вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8-00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Мы заберем Вас от шлагбаума Вашего отеля и вернем обратно.
- Экскурсия индивидуальная, программа и время корректируется по Вашему желанию.
- Проезд через Врата Аллаха (тут можно сделать крутые фотографии)
- Купаемся в Суэцком и Акабском заливах (самый лучший песчаный пляж)
- Посещение мангровых рощ
- Посещение Геологического Разлома
- Озеро Желаний. Вы сможете поплавать в соленой воде озера и загадать желание, которое обязательно сбудется.
- Возвращение в Шарм Эль Шейх
- С собой иметь:
- Паспорт оригинал - обязательно
- Пляжное полотенце
- Солнечные очки
- Головной убор
- Крем от солнца
- Фото и видео аппаратуру
- Удобная обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
Комфортное индивидуальное путешествие с гидом в один из самых живописных заповедников Египта
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
180€162 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
Активно провести день в одном из самых живописных заповедников Египта
Ваш отель
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
€180 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
У шлагбаума вашего отеля
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
от $15 за человека