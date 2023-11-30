Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе

Уникальное путешествие в Шарм-Эль-Шейх: Индивидуальная экскурсия в Рас Мохаммед

Вас ждет индивидуальная экскурсия в одно из самых удивительных мест Египта — заповедник Рас-Мохаммед. Вас непременно очаруют красоты этого уголка экзотической природы.

Мы осмотрим главные локации парка, искупаемся, увидим мангровые рощи и исполним мечту у Озера желаний — программа экскурсии будет построена по вашим предпочтениям.
Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед
Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед
Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед
Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед
Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед
Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед
Жемчужина Египта: индивидуальная экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Группа 1-4 чел$175
группа 1-5 чел$200
группа 1-6 чел$225
группа 1-7 чел$250
группа 1-8 чел$275
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Ворота Аллаха
  • Суэцкий и Акабский заливы
  • Озеро желаний
  • Мангровые рощи
  • Геологический разлом

Описание

Экскурсия — это всегда хорошо, а индивидуальная — еще лучше! Мы покажем Вам небанальный Рас-Мохаммед — будет жуть как интересно!

Удивительное место

Одно из самых живописных и удивительных мест Египта — это заповедник Рас-Мохаммед в Шарм-эль-Шейхе. Уголок экзотической природы привлекает туристов соленым озером, мангровыми деревьями и потрясающим подводным миром. Национальный парк Рас-Мохаммед, созданный в 1989 году, призван уберечь от уничтожения стену коралловых рифов, некогда покорившую самого Жака-Ива Кусто. Сейчас их красотой любуются туристы, посещающие «Голову Мохаммеда» — так переводится название заповедника. Яркие впечатления от снорклинга в этом парке гарантированы.

Разнообразие природы

Уникальность здешней природы объясняется географическим положением заповедника, который находится между Акабским и Суэцким заливами. В заповеднике Шарм-эль-Шейха можно увидеть коралловые рифы, которые находятся на поверхности, а не под водой. Возраст некоторых из них около 2 миллиардов лет. Они видели все — от динозавров до появления человека! Всего же здесь насчитывают около 150 видов кораллов. Наземный мир представлен многими животными, птицами, а подводный — разными видами рыб. Достопримечательностей хватает, только успевай смотреть по сторонам. Тогда, возможно, посчастливится увидеть обитающих в заповеднике зверей и птиц. Туристы, побывавшие в заповеднике Рас-Мохаммед в Шарм-эль-Шейхе, не перестают восхищаться увиденным. Важно знать• Возьмите с собой оригинал паспорта (обязательно), пляжное полотенце, солнечные очки, головной убор, крем от солнца, фото и видео аппаратуру, удобную обувь.
Экскурсия индивидуальная, программа и время корректируются по вашему желанию.

Ежедневно с 8-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Национальный парк
  • Завтрак (кофе, чай и снеки)
  • Вода и фрукты (5 видов по сезону)
Что не входит
  • Прокат оборудования для снорклинга (маска, ласты, жилет)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Шлагбаум вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8-00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Мы заберем Вас от шлагбаума Вашего отеля и вернем обратно.
  • Экскурсия индивидуальная, программа и время корректируется по Вашему желанию.
  • Проезд через Врата Аллаха (тут можно сделать крутые фотографии)
  • Купаемся в Суэцком и Акабском заливах (самый лучший песчаный пляж)
  • Посещение мангровых рощ
  • Посещение Геологического Разлома
  • Озеро Желаний. Вы сможете поплавать в соленой воде озера и загадать желание, которое обязательно сбудется.
  • Возвращение в Шарм Эль Шейх
  • С собой иметь:
  • Паспорт оригинал - обязательно
  • Пляжное полотенце
  • Солнечные очки
  • Головной убор
  • Крем от солнца
  • Фото и видео аппаратуру
  • Удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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