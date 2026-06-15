в среду и субботу в 01:00

В группе до 45 человек вы пересечете залив Акаба, проедете на автобусе вдоль живописной пустыни Вади-Рам.
И, наконец, окажетесь в ущелье Сик, где в розово-красных скалах высечены храмы, сокровищницы и гробницы, поражающие воображение.
Описание экскурсии
Путь в Иорданию. Первая часть маршрута лежит через залив Акаба, который мы пересечем на пароме. Затем пересядем на автобус и направимся к Петре вдоль легендарной пустыни Вади-Рам — вы полюбуетесь пейзажами из фильмов «Марсианин», «Дюна» и многих других. А по дороге услышите об основных вехах истории Иордании.
Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи. Увидите сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, амфитеатр, гробницы и Высокий жертвенник. И конечно, заглянете в тысячелетние жилые дома.
Инопланетное ущелье Сик само по себе заслуживает внимания: оно не менее зрелищное и атмосферное, чем Петра. Вы окажетесь декорациях розово-красных скал и сделаете фантастические фотографии. Обратно сможете вернуться пешком или на верблюде — это добавит прогулке колорита.
Обед в формате шведского стола ждет вас после знакомства с Петрой. В местном ресторане вы оцените блюда традиционной иорданской кухни. На обратном пути мы сделаем остановку на торговой улочке для покупки местных сувениров.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00-2:00 ночи в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.
- На туристическом автобусе или минивэне едем в порт Таба (около 4 часов в пути). Здесь вы проходите паспортный контроль.
- Далее на скоростном пароме плывем через залив Акаба в порт Иордании (около 1 часа). Затем проходим паспортно-визовый контроль, после чего группу встречает русскоговорящий гид.
- Затем на большом туристическом автобусе (с кондиционером и туалетом) группа следует в Петру (около 3 часов)
- На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой (2 гида)
- Трасса — серпантин. Подготовьтесь, если вас укачивает в пути.
Что включено в стоимость
- Виза в Иорданию
- Транспортное обслуживание (автобус и паром)
- Услуги сопровождающего в Египте и русскоговорящего гида в Иордании
- Входные билеты в Петру
- Обед (шведский стол в ресторане)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Напитки
- Катание на верблюде
- Гольф-кар в Петре — $22 в одну сторону
в понедельник, среду и субботу в 01:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$296
|Дети до 11 лет
|$280