в среду и субботу в 01:00

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Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия

Отправиться в легендарный город-музей, пройти среди красных скал и увидеть пустыню Вади-Рам
«Розовый» город Петра — одно из семи Новых чудес света, которое лучше один раз увидеть вживую, чем тысячу раз на фото.

В группе до 45 человек вы пересечете залив Акаба, проедете на автобусе вдоль живописной пустыни Вади-Рам.

И, наконец, окажетесь в ущелье Сик, где в розово-красных скалах высечены храмы, сокровищницы и гробницы, поражающие воображение.
4.9
44 отзыва
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия

Описание экскурсии

Путь в Иорданию. Первая часть маршрута лежит через залив Акаба, который мы пересечем на пароме. Затем пересядем на автобус и направимся к Петре вдоль легендарной пустыни Вади-Рам — вы полюбуетесь пейзажами из фильмов «Марсианин», «Дюна» и многих других. А по дороге услышите об основных вехах истории Иордании.

Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи. Увидите сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, амфитеатр, гробницы и Высокий жертвенник. И конечно, заглянете в тысячелетние жилые дома.

Инопланетное ущелье Сик само по себе заслуживает внимания: оно не менее зрелищное и атмосферное, чем Петра. Вы окажетесь декорациях розово-красных скал и сделаете фантастические фотографии. Обратно сможете вернуться пешком или на верблюде — это добавит прогулке колорита.

Обед в формате шведского стола ждет вас после знакомства с Петрой. В местном ресторане вы оцените блюда традиционной иорданской кухни. На обратном пути мы сделаем остановку на торговой улочке для покупки местных сувениров.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00-2:00 ночи в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.
  • На туристическом автобусе или минивэне едем в порт Таба (около 4 часов в пути). Здесь вы проходите паспортный контроль.
  • Далее на скоростном пароме плывем через залив Акаба в порт Иордании (около 1 часа). Затем проходим паспортно-визовый контроль, после чего группу встречает русскоговорящий гид.
  • Затем на большом туристическом автобусе (с кондиционером и туалетом) группа следует в Петру (около 3 часов)
  • На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой (2 гида)
  • Трасса — серпантин. Подготовьтесь, если вас укачивает в пути.

Что включено в стоимость

  • Виза в Иорданию
  • Транспортное обслуживание (автобус и паром)
  • Услуги сопровождающего в Египте и русскоговорящего гида в Иордании
  • Входные билеты в Петру
  • Обед (шведский стол в ресторане)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Напитки
  • Катание на верблюде
  • Гольф-кар в Петре — $22 в одну сторону

в понедельник, среду и субботу в 01:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$296
Дети до 11 лет$280
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6122 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
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был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
7
3
2
2
1
1
А
Супер! очень понравилось! это того стоит) увлекательно и интересно) спокойно и без долгих ожиданий, гид в Петре супер!!! Рекомендую!
Супер! очень понравилось! это того стоит) увлекательно и интересно) спокойно и без долгих ожиданий, гид в Петре супер!!! Рекомендую!
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Полина
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека. Поезка не была так утомительна, как мы думали, да она заняла почти 24 часа
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(в 2.15 мы выехали из отеля и вернулись в 0.30), но за счёт смены транспортных средств (мини автобус, большой автобус, паром, автобус) не сильно устали.
Нас забрали из отеля и мы поехали в Дохаб, по пути забирая других туристов, в Дохабе мы все пересели на большие автобусы, гид нам раздал миграционные карточки, мы их заполнили без спешки.
Во время поездки была одна пятнадцатиминутная остановка, а так всю дорогу до порта мы спали. К порту приехали уже на рассвете, прошли таможню и сели на паром.
Паром идёт 45 минут до порта Иордании, мы сразу поднялись на верхнюю палубу и наслаждались видами, кстати было совсем не холодно, даже пожалели, что набрали теплые вещи, как нам советовали.
По прибытию, мы также прошли таможню и встретились с гидом (Николай Николаевичем), который разделял туристов на две группы - англо и русскоговорящие.
Далее мы расселись по автобусам и поехали в Петру, дорога заняла около трех часов с одной остановкой на кофе/чай/сувениры.
Приехали в Петру и пошли гулять по древнему городу, да, конечно немного быстро ходили, иногда не успевали сделать фото, но на обратном пути нам это удалось да и туристов уже не так много было.
Гид рассказывал достаточно интересно, перемежая рассказ шутками. Николай хорошо говорит по-русски, отвечает на вопросы.
Единственное, хотелось бы чуть больше свободного времени на фотографии и обратный путь.
Кому тяжело идти назад пешком можно за 5$ поехать на лошади, осле или электрокаре, но уже за 25$ с человека.
После Петры мы поехали на обед, который включен в стоимость экскурсии, было достаточно вкусно. Затем мы поехали к порту, естественно, заехав по дороге в сувенирный магазин.
Поездка нам очень понравилась, есть желание съездить еще раз. Петра восхищает.

Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.+7
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
Вчера ездили на экскурсию «Иордания и древняя Петра». Всё очень понравилось, нас было три взрослых человека.
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Артём
однозначный рекомендасьен, в отзывах пишут о тяжкой дороге и т. д, с нами была парочка 75 лет женщина и мужчина, все спокойно прошли маршрут и вернулись назад своим ходом, про
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Иорданию - абсолютно безопасная страна,не бойтесь ехать, этого того стоит!
гид на территории Петры дал нам 2 часа + 2 часа свободного времени, этого более чем хватило на все про все. гид хороший, организация тоже, вообщем 5 звезд

однозначный рекомендасьен, в отзывах пишут о тяжкой дороге и т. д, с нами была парочка 75
однозначный рекомендасьен, в отзывах пишут о тяжкой дороге и т. д, с нами была парочка 75
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Анастасия
очень приятная экскурсия, особенно гид на территории Иордании был 🔥🔥🔥 Интересный и с чувством юмора) хоть и дорога не близкая, ехали далеко, но оно того стоило на все 100%!!!
очень приятная экскурсия, особенно гид на территории Иордании был 🔥🔥🔥 Интересный и с чувством юмора) хоть
очень приятная экскурсия, особенно гид на территории Иордании был 🔥🔥🔥 Интересный и с чувством юмора) хоть
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Арина
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко: остановок достаточно, пересадки были только на паром и на другой автобус уже в Иордании.
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Обязательно берите с собой воду и еду- купить можно будет по дороге, но времени будет на это недостаточно. По прибытии нас встретил гид, крутой, таких редко встречаем- с огромным интересом преподносит информацию, с юмором, внимателен к каждому, отвечал на все вопросы (и давал возможность задать их каждому- проходил по рядам и записывал каждый вопрос). Сама Петра- конечно невероятно красивое место, у нас было 4 часа, чего, конечно, недостаточно, чтобы увидеть все- это надо приезжать на несколько дней - древний город просто огромный! По дороге заезжали на смотровую площадку, с видом на пустыню, где снимали множество фильмов- тоже очень красиво. Впечатлений море, все очень понравилось, однозначно рекомендую!

Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:+2
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
Перед поездкой изучили отзывы и морально приготовились к тяжелой дороге, по факту было не так тяжко:
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Viktoriya
Отличная экскурсия, Петра впечатляет так, что дух захватывает. Отличный гид, с юмором интересно. Все организовано четко. Благодарим за прекрасный день и впечатления на всю жизнь!!
Отличная экскурсия, Петра впечатляет так, что дух захватывает. Отличный гид, с юмором интересно. Все организовано четко.
Отличная экскурсия, Петра впечатляет так, что дух захватывает. Отличный гид, с юмором интересно. Все организовано четко.
Отличная экскурсия, Петра впечатляет так, что дух захватывает. Отличный гид, с юмором интересно. Все организовано четко.
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