в среду и субботу в 01:00

Для участия в экскурсии необходимо сдать ПЦР-тест. Сертификат о вакцинации не принимается

Что вас ожидает

Путь в Иорданию. Первая часть маршрута лежит через залив Акаба, который мы пересечем на пароме. Затем пересядем на автобус и направимся к Петре вдоль легендарной пустыни Вади-Рам — вы полюбуетесь пейзажами из фильмов «Марсианин», «Дюна» и многих других. А по дороге услышите об основных вехах истории Иордании.

Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи. Увидите сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, амфитеатр, гробницы и Высокий жертвенник. И конечно, заглянете в тысячелетние жилые дома.

Инопланетное ущелье Сик само по себе заслуживает внимания: оно не менее зрелищное и атмосферное, чем Петра. Вы окажетесь декорациях розово-красных скал и сделаете фантастические фотографии. Обратно сможете вернуться пешком или на верблюде — это добавит прогулке колорита.

Обед в формате шведского стола ждет вас после знакомства с Петрой. В местном ресторане вы оцените блюда традиционной иорданской кухни. На обратном пути мы сделаем остановку на торговой улочке для покупки местных сувениров.

Организационные детали

Перед экскурсией необходимо сдать ПЦР-тест, сертификат о вакцинации не принимается

Как проходит экскурсия

Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00-2:00 ночи в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.

На комфортабельном автобусе (с кондиционером и туалетом) группа до 45 человек отправляется в порт Табы (около 4 часов в пути). Здесь вы проходите паспортный контроль.

Далее на скоростном пароме плывем через залив Акаба в порт Иордании (около 45 минут). Довольно быстро проходим паспортно-визовый контроль, после чего группу встречает русскоговорящий гид.

Затем на туристическом автобусе группа следует в Петру

Что включено в стоимость

Виза в Иорданию

Транспортное обслуживание (автобус и паром)

Услуги сопровождающего в Египте и русскоговорящего гида в Иордании

Входные билеты в Петру

Обед (шведский стол в ресторане)

Дополнительные расходы