в среду и субботу в 01:00

«Розовый» город Петра — одно из семи Новых чудес света, которое лучше один раз увидеть вживую, чем тысячу раз на фото. В группе до 45 человек вы пересечете залив Акаба, проедете на автобусе вдоль живописной пустыни Вади-Рам. И, наконец, окажетесь в ущелье Сик, где в розово-красных скалах высечены храмы, сокровищницы и гробницы, поражающие воображение.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь в Иорданию. Первая часть маршрута лежит через залив Акаба, который мы пересечем на пароме. Затем пересядем на автобус и направимся к Петре вдоль легендарной пустыни Вади-Рам — вы полюбуетесь пейзажами из фильмов «Марсианин», «Дюна» и многих других. А по дороге услышите об основных вехах истории Иордании.

Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи. Увидите сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, амфитеатр, гробницы и Высокий жертвенник. И конечно, заглянете в тысячелетние жилые дома.

Инопланетное ущелье Сик само по себе заслуживает внимания: оно не менее зрелищное и атмосферное, чем Петра. Вы окажетесь декорациях розово-красных скал и сделаете фантастические фотографии. Обратно сможете вернуться пешком или на верблюде — это добавит прогулке колорита.

Обед в формате шведского стола ждет вас после знакомства с Петрой. В местном ресторане вы оцените блюда традиционной иорданской кухни. На обратном пути мы сделаем остановку на торговой улочке для покупки местных сувениров.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00-2:00 ночи в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.

На туристическом автобусе или минивэне едем в порт Таба (около 4 часов в пути). Здесь вы проходите паспортный контроль.

Далее на скоростном пароме плывем через залив Акаба в порт Иордании (около 1 часа). Затем проходим паспортно-визовый контроль, после чего группу встречает русскоговорящий гид.

Затем на большом туристическом автобусе (с кондиционером и туалетом) группа следует в Петру (около 3 часов)

На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой (2 гида)

Трасса — серпантин. Подготовьтесь, если вас укачивает в пути.

Что включено в стоимость

Виза в Иорданию

Транспортное обслуживание (автобус и паром)

Услуги сопровождающего в Египте и русскоговорящего гида в Иордании

Входные билеты в Петру

Обед (шведский стол в ресторане)

Дополнительные расходы (по желанию)