в среду и субботу в 01:00

Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия

Отправиться в легендарный город-музей, пройти среди красных скал и увидеть пустыню Вади-Рам

«Розовый» город Петра — одно из семи Новых чудес света, которое лучше один раз увидеть вживую, чем тысячу раз на фото.

В группе до 45 человек вы пересечете залив Акаба, проедете на автобусе вдоль живописной пустыни Вади-Рам.

И, наконец, окажетесь в ущелье Сик, где в розово-красных скалах высечены храмы, сокровищницы и гробницы, поражающие воображение.
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия

Для участия в экскурсии необходимо сдать ПЦР-тест. Сертификат о вакцинации не принимается

Что вас ожидает

Путь в Иорданию. Первая часть маршрута лежит через залив Акаба, который мы пересечем на пароме. Затем пересядем на автобус и направимся к Петре вдоль легендарной пустыни Вади-Рам — вы полюбуетесь пейзажами из фильмов «Марсианин», «Дюна» и многих других. А по дороге услышите об основных вехах истории Иордании.

Древняя Петра: вместе с гидом вы пройдете по городу-музею, высеченному в скалах 2500 лет назад, проникнете в секреты его строительства и узнаете о его создателях — народе набатеи. Увидите сокровищницу Эль-Хазне и храм Ад-Дейр, амфитеатр, гробницы и Высокий жертвенник. И конечно, заглянете в тысячелетние жилые дома.

Инопланетное ущелье Сик само по себе заслуживает внимания: оно не менее зрелищное и атмосферное, чем Петра. Вы окажетесь декорациях розово-красных скал и сделаете фантастические фотографии. Обратно сможете вернуться пешком или на верблюде — это добавит прогулке колорита.

Обед в формате шведского стола ждет вас после знакомства с Петрой. В местном ресторане вы оцените блюда традиционной иорданской кухни. На обратном пути мы сделаем остановку на торговой улочке для покупки местных сувениров.

Организационные детали

Перед экскурсией необходимо сдать ПЦР-тест, сертификат о вакцинации не принимается

Как проходит экскурсия

  • Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 1:00-2:00 ночи в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.
  • На комфортабельном автобусе (с кондиционером и туалетом) группа до 45 человек отправляется в порт Табы (около 4 часов в пути). Здесь вы проходите паспортный контроль.
  • Далее на скоростном пароме плывем через залив Акаба в порт Иордании (около 45 минут). Довольно быстро проходим паспортно-визовый контроль, после чего группу встречает русскоговорящий гид.
  • Затем на туристическом автобусе группа следует в Петру

Что включено в стоимость

  • Виза в Иорданию
  • Транспортное обслуживание (автобус и паром)
  • Услуги сопровождающего в Египте и русскоговорящего гида в Иордании
  • Входные билеты в Петру
  • Обед (шведский стол в ресторане)

Дополнительные расходы

  • Обязательный ПЦР-тест перед выездом — 45$. Сертификат о вакцинации не принимается
  • Напитки
  • Катание на верблюде

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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в среду и субботу в 01:00

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
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