Летим в Каир! Групповая экскурсия из Шарм-эль-Шейха

Откройте для себя тайны фараонов без утомительных поездок на автобусе. Пирамиды Гизы, Сфинкс и Каирский музей ждут вас
Экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха на самолёте - это возможность быстро и комфортно добраться до столицы Египта.

В программе посещение Каирского музея с его уникальными артефактами, прогулка по Нилу на фелуке
и осмотр пирамид Гизы. Также вас ждёт встреча с Большим Сфинксом и увлекательные рассказы гида о древнеегипетской истории. Включён обед в местном ресторане. Идеально для тех, кто ценит своё время и хочет увидеть больше за короткий срок

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Быстрый перелёт вместо долгой поездки
  • 🏺 Уникальные артефакты Каирского музея
  • 🛶 Прогулка по Нилу на фелуке
  • 🏜️ Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс
  • 🍽️ Включён обед в местном ресторане

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с октября по апрель, когда в Египте комфортная температура и минимальная влажность. В эти месяцы можно наслаждаться прогулками и экскурсиями без жары. В мае и сентябре также возможны поездки, но стоит учитывать, что температура может быть выше. Летом, с июня по август, экскурсия возможна, но следует быть готовым к жаркой погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Летим в Каир! Групповая экскурсия из Шарм-эль-Шейха© Махмуд
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс

Описание экскурсии

Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:

Каирский музей

За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед. В конце программы, если останется время перед вылетом, можем посетить торговый комплекс «Сити Старс».

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

  • В стоимость включено всё
  • По Каиру будем перемещаться на комфортабельном минивэне Hyundai H1
  • Важно: для участия нужна египетская виза. Если у вас её нет, можем сделать её в день экскурсии. Стоимость — $30
  • Для бронирования нам понадобится фото вашего паспорта
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — $350 за чел.
  • Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $15 за чел. и вход внутрь пирамид — $30, напитки в ресторане
  • По запросу и мы можем заменить Египетский музей на Цитадель Салах ад-Дина и мечеть Мухаммеда Али, а также расширить программу и посетить другие локации за дополнительную плату
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В Каире вас будет сопровождать другой русскоговорящий гид-историк

в субботу в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$380
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2090 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог. С 2015 года живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
V
Vladimir
27 сен 2025
Великолепная экскурсия!
Нас вовремя забрал из отеля водитель на хорошей машине и отвез в аэропорт, передал нам билеты на самолет и проводил до входа в терминал. После перелета в аэропорту Каира
нас встретил с табличкой другой водитель. По Каиру передвигались с ним на свежем большом микроавтобусе. Очень приятно было, когда после встречи в аэропорту водитель угостил нас снэками и разными напитками, потому что после перелета мы успели достаточно проголодаться. Перед Гизой к нам присоединился гид, и с ним мы поехали сначала на пирамиды, потом в каирский музей, оттуда на обед и прогулку по Нилу на корабле. После этой прогулки за небольшую дополнительную плату нам провели замечательную экскурсию по Старому городу и комплексу Аль-Мансура Калауна. Везде гид очень вовлеченно и интересно рассказывал, благодаря ему у нас сложилось отличное представление о той эпохе. Нигде мы не стояли в очередях и не теряли время. Не было никаких заездов в ненужные магазины и тому подобного, всё только по делу и по нашему желанию. В итоге получили массу впечатлений и не устали. После Старого города водитель отвез нас в аэропорт, а в аэропорту Шарм эль Шейха нас встретил Махмуд и довез до отеля.
Большое спасибо Махмуду за отличную организацию, очень рекомендуем его экскурсии.

Ксения
Ксения
20 апр 2025
Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!
Это как индивидуальная экскурсия (у Махмуда смотрите, есть точно такой же тур, только индивидуальный), только в небольшой группе.

Все началось
со знакомства с Махмудом, который приехал к нам в отель, рассказал, как будет проходить наше путешествие, ответил на все вопросы и просто влюбил нас в себя. Мы хотели бы попасть и на другие экскурсии с Махмудом, но, к нашему большому сожалению, он, как раз на время нашего приезда, не проводил экскурсии самостоятельно по медицинским показаниям:(Очень жаль, скорейшего выздоровления, Махмуд!
Однако, Махмуд незримо все время присутствовал на нашей экскурсии, интересовался, все ли хорошо, заботился, контроллировал процесс😁 Короче, молодец Махмуд, придется еще раз ехать в Шарм к нему на экскурсию лично😁

Теперь о самой экскурсии: утром из отеля (в 6:15 при вылете в 7:30) нас забрал водитель по имени Хани, и за 10 минут мы очень комфортно и с милой беседой оказались в аэропорту. Спойлер: он же дожидался нас у аэропорта, когда вечером мы возвращались обратно.
У аэропорта нас встретил другой человек, имени которого я не запомнила, который назвал нам наши стойки регистрации и дал карточки для зеленого коридора (то есть, очередь стоять не нужно). Мы быстренько зарегистрировались, позавтракали сухим пайком из своего отеля, и пошли на посадку.
Какие же в Египте классные пилоты! Долетели быстро, минут 40 в воздухе, наверное, быстрый взлет, мягкая посадка!) На борту дали снеки и воду.

А там, в аэропорту Каира, у выхода, нас встретил гид Шериф. Он проводил нас до автомобиля, где была вода (что просто прекрасно), сок и перекус. И мы поехали в Каирский музей.
И тут нужно рассказать о суперспособностях Шерифа: во-первых, он очень харизматичный, хороший рассказчик, много знает и разбирается в теме, хорошо говорит на русском и отвечает на вопросы, во-вторых, он очень проворный, что позволило нам избежать очередей практически везде, хотя и пришлось побегать за ним кое-где 😁(но не беспокойтесь потеряться, Шериф контроллирует ситуацию и найдет вас😁), в-третьих, Шериф без проблем пофоткает вас, и подскажет прикольные кадры для вашей личной коллекции.
Итак, благодаря Шерифу, мы практически моментально проникли в Каирский музей, и, несмотря на то, что там было очень много народа, нам удавалось лавировать в толпе, Шериф ооочень интересно рассказывал и показывал нам самые значимые экспонаты музея. (не знаю, сколько мы пробыли в музее, часа 2, наверное, но этого было очень мало, мне хотелось намного БОЛЬШЕ, очень много интересного там)
Потом мы поехали кататься по Нилу на лодочке-кораблике с крышей, это было очень атмосферно и приятно-освежающе.
Шериф предложил нам выбрать, когда обедать, после кораблика или пирамид. Мы были не голодные, и выбрали после пирамид (о, как мы были правы, после обеда пирамиды были бы гораздо более сложным испытанием😁).
Впрочем, хотя к пирамидам и нельзя на машине, там ездят автобусы, и Шериф мастерски находил свободные места, автобусы, чтобы не пришлось ждать на жаре. В итоге, посмотрели на пирамиды со всех сторон, на Сфинкса, получили забавные кадры от Шерифа, прикоснулись к истории (в том числе, буквально), и неожиданно для себя, покатались на верблюдах (за доп. плату 15$).
Пока мы гуляли по пирамидам, нам сделали картуши с нашими именами, очень красивые (тоже за доп. плату).
Пообедали в ресторане местной кухни (вкусно), съездили на выставку папируса, где нам рассказали и показали, как делается папирус.
И затем, так как наш вылет был поздний, в 21:30, у нас хватило времени на экскурсию по старому Каиру (за доп. Плату 50$). Но старый Каир стоит того, почувствовать атмосферу Каира и хаос местного дорожного движения😁, посмотреть на такую разную архитектуру разного времени, зайти в мечеть. Шериф, опять, очень интересно рассказывал, хотя под конец уже было видно, что он устал, всё равно очень старался.
И всё, день в Каире закончился, поехали в аэропорт, где нас вручили девушке по имени Басна, которая провела нас до стоек регистрации в аэропорту, и сказала нам их номера. Рейс обратно, в итоге, задержали на час с небольшим, зато долетели еще быстрее чем туда😅 (пилот, видимо, торопился😁).

В итоге: прекрасный, очень познавательный день, замечательный гид Шериф, великолепный водитель по Шарму Хани и по Каиру Айзек, который водит действительно великолепно, просто невероятно аккуратно для Каирских условий, и неповторимый, обаятельный и заботливый, незримо присутствующий Махмуд. Просто отличный день!

Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!Прекрасное путешествие в Каир всего на один день! Очень, очень рекомендую всем!

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

