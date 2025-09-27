В программе посещение Каирского музея с его уникальными артефактами, прогулка по Нилу на фелуке
Описание экскурсии
Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:
Каирский музей
За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.
Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы
Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.
Большой Сфинкс
Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.
Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед. В конце программы, если останется время перед вылетом, можем посетить торговый комплекс «Сити Старс».
Организационные детали
Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее
- В стоимость включено всё
- По Каиру будем перемещаться на комфортабельном минивэне Hyundai H1
- Важно: для участия нужна египетская виза. Если у вас её нет, можем сделать её в день экскурсии. Стоимость — $30
- Для бронирования нам понадобится фото вашего паспорта
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — $350 за чел.
- Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $15 за чел. и вход внутрь пирамид — $30, напитки в ресторане
- По запросу и мы можем заменить Египетский музей на Цитадель Салах ад-Дина и мечеть Мухаммеда Али, а также расширить программу и посетить другие локации за дополнительную плату
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В Каире вас будет сопровождать другой русскоговорящий гид-историк
