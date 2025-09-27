читать дальше

со знакомства с Махмудом, который приехал к нам в отель, рассказал, как будет проходить наше путешествие, ответил на все вопросы и просто влюбил нас в себя. Мы хотели бы попасть и на другие экскурсии с Махмудом, но, к нашему большому сожалению, он, как раз на время нашего приезда, не проводил экскурсии самостоятельно по медицинским показаниям:(Очень жаль, скорейшего выздоровления, Махмуд!

Однако, Махмуд незримо все время присутствовал на нашей экскурсии, интересовался, все ли хорошо, заботился, контроллировал процесс😁 Короче, молодец Махмуд, придется еще раз ехать в Шарм к нему на экскурсию лично😁



Теперь о самой экскурсии: утром из отеля (в 6:15 при вылете в 7:30) нас забрал водитель по имени Хани, и за 10 минут мы очень комфортно и с милой беседой оказались в аэропорту. Спойлер: он же дожидался нас у аэропорта, когда вечером мы возвращались обратно.

У аэропорта нас встретил другой человек, имени которого я не запомнила, который назвал нам наши стойки регистрации и дал карточки для зеленого коридора (то есть, очередь стоять не нужно). Мы быстренько зарегистрировались, позавтракали сухим пайком из своего отеля, и пошли на посадку.

Какие же в Египте классные пилоты! Долетели быстро, минут 40 в воздухе, наверное, быстрый взлет, мягкая посадка!) На борту дали снеки и воду.



А там, в аэропорту Каира, у выхода, нас встретил гид Шериф. Он проводил нас до автомобиля, где была вода (что просто прекрасно), сок и перекус. И мы поехали в Каирский музей.

И тут нужно рассказать о суперспособностях Шерифа: во-первых, он очень харизматичный, хороший рассказчик, много знает и разбирается в теме, хорошо говорит на русском и отвечает на вопросы, во-вторых, он очень проворный, что позволило нам избежать очередей практически везде, хотя и пришлось побегать за ним кое-где 😁(но не беспокойтесь потеряться, Шериф контроллирует ситуацию и найдет вас😁), в-третьих, Шериф без проблем пофоткает вас, и подскажет прикольные кадры для вашей личной коллекции.

Итак, благодаря Шерифу, мы практически моментально проникли в Каирский музей, и, несмотря на то, что там было очень много народа, нам удавалось лавировать в толпе, Шериф ооочень интересно рассказывал и показывал нам самые значимые экспонаты музея. (не знаю, сколько мы пробыли в музее, часа 2, наверное, но этого было очень мало, мне хотелось намного БОЛЬШЕ, очень много интересного там)

Потом мы поехали кататься по Нилу на лодочке-кораблике с крышей, это было очень атмосферно и приятно-освежающе.

Шериф предложил нам выбрать, когда обедать, после кораблика или пирамид. Мы были не голодные, и выбрали после пирамид (о, как мы были правы, после обеда пирамиды были бы гораздо более сложным испытанием😁).

Впрочем, хотя к пирамидам и нельзя на машине, там ездят автобусы, и Шериф мастерски находил свободные места, автобусы, чтобы не пришлось ждать на жаре. В итоге, посмотрели на пирамиды со всех сторон, на Сфинкса, получили забавные кадры от Шерифа, прикоснулись к истории (в том числе, буквально), и неожиданно для себя, покатались на верблюдах (за доп. плату 15$).

Пока мы гуляли по пирамидам, нам сделали картуши с нашими именами, очень красивые (тоже за доп. плату).

Пообедали в ресторане местной кухни (вкусно), съездили на выставку папируса, где нам рассказали и показали, как делается папирус.

И затем, так как наш вылет был поздний, в 21:30, у нас хватило времени на экскурсию по старому Каиру (за доп. Плату 50$). Но старый Каир стоит того, почувствовать атмосферу Каира и хаос местного дорожного движения😁, посмотреть на такую разную архитектуру разного времени, зайти в мечеть. Шериф, опять, очень интересно рассказывал, хотя под конец уже было видно, что он устал, всё равно очень старался.

И всё, день в Каире закончился, поехали в аэропорт, где нас вручили девушке по имени Басна, которая провела нас до стоек регистрации в аэропорту, и сказала нам их номера. Рейс обратно, в итоге, задержали на час с небольшим, зато долетели еще быстрее чем туда😅 (пилот, видимо, торопился😁).



В итоге: прекрасный, очень познавательный день, замечательный гид Шериф, великолепный водитель по Шарму Хани и по Каиру Айзек, который водит действительно великолепно, просто невероятно аккуратно для Каирских условий, и неповторимый, обаятельный и заботливый, незримо присутствующий Махмуд. Просто отличный день!