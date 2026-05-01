Едем в огромный аквапарк, который находится на территории сразу двух отелей.
Здесь — более 30 водных горок, девять бассейнов, тематические аттракционы, искусственная волна для сёрфинга, лаунж-зоны и множество других развлечений на любой вкус и для любого возраста.
Описание трансфер
- ~9:30 — выезд из вашего отеля.
- 10:00 — открытие парка и начало ваших приключений в нём. Горки, бассейны и зоны отдыха — выбирайте между адреналином и релаксом.
- 12:30–14:30 — обед в ресторане в формате шведского стола. Также в аквапарке в любое время для вас — бары с горячими и прохладительными напитками.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, билет + обед и напитки.
- Дополнительные расходы: аренда полотенца — $1 за шт. + депозит $3, аренда шкафчика — по актуальным ценам парка.
- С вами будет один из гидов из нашей команды.
ежедневно в 09:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
|Дети до 7 лет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилиана — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Египте с 2018 года. Побывала на многих экскурсиях, управляла экскурсионным офисом в Старом городе Шарм-эль-Шейха. Каждый день встречала людей из разных стран — и обзавелась не только интересными
