Всего два-три часа пути — и вы забудете, что только что были у моря, в современном отеле. Теперь вокруг знойные горы, безжизненная пустыня.
Кажется, здесь всё враждебно человеку! Но нет, именно среди этих гор стоит один из древнейших монастырей. В его стенах вы прикоснётесь к библейской истории, увидите реликвии и побываете в оливковой роще.
Описание экскурсии
5:00 — трансфер из отеля: встречаем рассвет по дороге через горы Синая
7:30 — экскурсия по монастырю:
- Неопалимая Купина — куст, который «горел, но не сгорал» (именно здесь, по преданию, Бог говорил с Моисеем)
- Часовня Неопалимой Купины — святыня под алтарём, где можно загадать сокровенное желание
- Колодец Моисея — испейте воды из источника, который утолял жажду пророка
- Базилика Преображения — главный храм с мозаикой 6 столетия, пережившей века и войны
- Склеп и кладбище — вы узнаете, почему монахи хранят здесь черепа предков
- Библиотека — 2-я в мире по коллекции древних манускриптов (после Ватикана!)
- Монастырский сад — оливковая роща, где монахи делают масло по рецептам 6 века (дегустация + покупка в лавке)
14:00 — обед в Дахабе: свежие морепродукты или традиционные бедуинские блюда
17:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Обед включён в стоимость
- Экскурсия проходит на микроавтобусе
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 05:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1866 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 июн 2025
Экскурсия интересная. Очень понравилось, что получилось записаться в последний момент и организатор был на связи и решал все возникающие вопросы. Группа была интернациональная - испанцы, итальянцы, русские и арабы. Гид
Е
Елена
1 мая 2025
Первый раз поехали из Шарма на экскурсию. Гид начал рассказ на местном языке так как в группе были местные 3 человека, русскоговорящих было 9 и 3 англоговорящих. Казалось что так
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте Елена! Нам очень жаль, что вас не впечатлила экскурсия…
Вход в сам монастырь Включен в стоимость! Вы захотели посетить музей
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
