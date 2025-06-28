читать дальше

и будет, только после моего возмущения стал говорить и для других. Информация разнилась для всех. Для египтян говорил историю про фараонов, для русских про Путина, для англ - про Буша. Историю про Св Екатерину - 10%, всю информацию черпали из Википедии и между собой. Гид, который сопровождал в монастыре говорил по-русски лучше, но информации мало, общие фразы. Вход в музей не входил в стоимость, платили отдельно 2$, кто-то спросил про сопровождение и наш гид сразу сообразил взял по 5$ с экскурсией (мало информации - посмотрите направо, посмотрите налево и всё). Итог - готовьтесь самостоятельно. Покупайте лучше на пляже - дешевле, а по содержанию тоже. Посетить монастырь надо. Это наша история.