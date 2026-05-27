Приключение: каньон, снорклинг, квадроциклах джип-тур в Дахаб

Тур на один день из Шарм-эль-Шейха: Цветной каньон, Голубая дыра и Дахаб. Джип-сафари, снорклинг среди кораллов, прогулка на верблюде и обед у моря. Уникальные пейзажи, подводный мир и восточный колорит за один день.
Описание экскурсии

Путешествие к природным чудесам Синая Отправьтесь в захватывающее однодневное приключение из Шарм-эль-Шейха к самым впечатляющим локациям Синайского полуострова. Вас ждет поездка на джипе по пустынным пейзажам к знаменитому Цветному каньону Салама — уникальному природному лабиринту из песчаника. Прогуливаясь по узким ущельям протяженностью около 800 метров, вы увидите удивительные оттенки скал — от золотистого и желтого до насыщенного красного и фиолетового. Подводный мир Голубой дыры и Абу Галум Следующая остановка — заповедник Абу Галум, где расположен один из самых известных дайв-сайтов мира — Голубая дыра. Здесь у вас будет возможность поплавать с маской и трубкой среди ярких коралловых рифов и познакомиться с богатым подводным миром Красного моря. Кристально чистая вода и разнообразие морской жизни делают это место настоящим раем для любителей снорклинга. Отдых в Дахабе и бедуинский колорит После активной части путешествия вас ждет отдых в атмосферном прибрежном городе Дахаб. Насладитесь вкусным обедом в формате «шведский стол» с видом на море, прокатитесь на верблюде вдоль побережья и окунитесь в местный колорит. У вас будет время прогуляться по оживленному базару, где можно приобрести сувениры, украшения, парфюмерию и традиционные изделия.

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цветной каньон Салама
  • Заповедник Абу Галум
  • Голубая дыра
  • Красное море
  • Дахаб
  • Базар Дахаба
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги гида
  • Прогулка на квадроцикле
  • Сафари на джипах
  • Входные билеты в природный заповедник «Голубая дыра» и Абу-Галум
  • Обед в бедуинской палатке
  • Прогулка на верблюдах
Что не входит в цену
  • Квадроциклы в Дахабе за дополнительную плату по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

$40 за человека