Описание Фото Ответы на вопросы Тур на один день из Шарм-эль-Шейха: Цветной каньон, Голубая дыра и Дахаб. Джип-сафари, снорклинг среди кораллов, прогулка на верблюде и обед у моря. Уникальные пейзажи, подводный мир и восточный колорит за один день.

Yasser Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Групповая экскурсия $40 за человека 🇷🇺 русский 7 часов на верблюдах, джиппинг, квадроциклах

Описание экскурсии Путешествие к природным чудесам Синая Отправьтесь в захватывающее однодневное приключение из Шарм-эль-Шейха к самым впечатляющим локациям Синайского полуострова. Вас ждет поездка на джипе по пустынным пейзажам к знаменитому Цветному каньону Салама — уникальному природному лабиринту из песчаника. Прогуливаясь по узким ущельям протяженностью около 800 метров, вы увидите удивительные оттенки скал — от золотистого и желтого до насыщенного красного и фиолетового. Подводный мир Голубой дыры и Абу Галум Следующая остановка — заповедник Абу Галум, где расположен один из самых известных дайв-сайтов мира — Голубая дыра. Здесь у вас будет возможность поплавать с маской и трубкой среди ярких коралловых рифов и познакомиться с богатым подводным миром Красного моря. Кристально чистая вода и разнообразие морской жизни делают это место настоящим раем для любителей снорклинга. Отдых в Дахабе и бедуинский колорит После активной части путешествия вас ждет отдых в атмосферном прибрежном городе Дахаб. Насладитесь вкусным обедом в формате «шведский стол» с видом на море, прокатитесь на верблюде вдоль побережья и окунитесь в местный колорит. У вас будет время прогуляться по оживленному базару, где можно приобрести сувениры, украшения, парфюмерию и традиционные изделия.

