Тур на один день из Шарм-эль-Шейха: Цветной каньон, Голубая дыра и Дахаб. Джип-сафари, снорклинг среди кораллов, прогулка на верблюде и обед у моря. Уникальные пейзажи, подводный мир и восточный колорит за один день.
Описание экскурсииПутешествие к природным чудесам Синая Отправьтесь в захватывающее однодневное приключение из Шарм-эль-Шейха к самым впечатляющим локациям Синайского полуострова. Вас ждет поездка на джипе по пустынным пейзажам к знаменитому Цветному каньону Салама — уникальному природному лабиринту из песчаника. Прогуливаясь по узким ущельям протяженностью около 800 метров, вы увидите удивительные оттенки скал — от золотистого и желтого до насыщенного красного и фиолетового. Подводный мир Голубой дыры и Абу Галум Следующая остановка — заповедник Абу Галум, где расположен один из самых известных дайв-сайтов мира — Голубая дыра. Здесь у вас будет возможность поплавать с маской и трубкой среди ярких коралловых рифов и познакомиться с богатым подводным миром Красного моря. Кристально чистая вода и разнообразие морской жизни делают это место настоящим раем для любителей снорклинга. Отдых в Дахабе и бедуинский колорит После активной части путешествия вас ждет отдых в атмосферном прибрежном городе Дахаб. Насладитесь вкусным обедом в формате «шведский стол» с видом на море, прокатитесь на верблюде вдоль побережья и окунитесь в местный колорит. У вас будет время прогуляться по оживленному базару, где можно приобрести сувениры, украшения, парфюмерию и традиционные изделия.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветной каньон Салама
- Заповедник Абу Галум
- Голубая дыра
- Красное море
- Дахаб
- Базар Дахаба
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Прогулка на квадроцикле
- Сафари на джипах
- Входные билеты в природный заповедник «Голубая дыра» и Абу-Галум
- Обед в бедуинской палатке
- Прогулка на верблюдах
Что не входит в цену
- Квадроциклы в Дахабе за дополнительную плату по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
