Приключения на Синае 5 в 1

Устроить сафари в пустыне, посетить Малый каньон и заняться снорклингом в Голубой лагуне
Эта программа собрала в себе самые яркие приключения, которыми может похвастаться Синай.

На один день из Шарм-эль-Шейха мы перенесемся в Дахаб: здесь в группе до 12 человек вы прокатитесь на квадроцикле и верблюдах, совершите треккинг по Малому цветному каньону, пообедаете в деревне бедуинов. А затем освежитесь в водах Голубой лагуны, среди рыб и кораллов!
4.3
20 отзывов
Описание водной прогулки

Прогулка по каньону (1 час), во время которой вы откроете самые фотогеничные уголки Малого цветного каньона, поразитесь его ландшафтам и сделаете сказочные фотографии.
Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах!
Катание на верблюде (около 15 минут). После мотосафари мы немного сбавим темп и пересядем на «корабли пустыни» — маршрут пройдет вдоль живописного берега моря.
Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок.
Деревня бедуинов: здесь вас ждет порция местного колорита, а также вкусный обед перед обратной дорогой (около 45 минут).

Организационные детали

  • Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание, катание на квадроцикле, поездка на верблюде, обед, страховка
  • Дополнительно по желанию оплачивается: напитки во время экскурсии, прокат оборудования для снорклинга (маска — 2$, ласты — 3$, жилет (обязателен, если вы не умеете плавать) — 4$, костюм — 5$), арафатки, фото и видео от местного фотографа

Трансфер

  • Поездка проходит на автобусе в группе до 12 человек
  • Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель: мы укажем его в ваучере, который высылается после бронирования
  • Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (за исключением случаев, когда в автобусе есть свободные места). Чтобы забронировать для ребенка отдельное место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и оплатить соответствующий билет.

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Дети 6-12 лет€22
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 1856 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
2
3
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Приключения на Синае 5 в 1 (Надежда)Приключения на Синае 5 в 1 (Albina)Приключения на Синае 5 в 1 (Albina)
Дарья
Дарья
11 авг 2024
Было супер! Восхитительные виды и отличная организация! Спасибо ☺️
Вячеслав
Вячеслав
8 мар 2024
Принудительно высаживают в центре развода туристов, после чего час обрабатывают как в секте чтобы купили непонятные масла.
Это позор для 2024 года.
Если уважаете свое время экскурсия не подходит вам.
A
Alexander
12 ноя 2023
мне все очень понравился! Вышло, что прокат гидрокостюмов и ласт был даже дешевле, чем я думал. Гид Сафи очень хороший, уделял каждому внимание. Посмотрел на мою просьбу маску для сноркелинга
читать дальше

и поменял на свою силиконовую, чтобы мне было комфортнее. Это очень мило. Также было забавно, как он всех фотографировал на каньоне)
Прогулка по каньону мне очень понравился! Открылись чудесные виды сверху и идти по узкому коридору очень захватывающе. Ну а красоту рифа в голубой лагуне не передать!
В общем рекомендую эту экскурсию! Спасибо Карим)

Я
Яна
6 июл 2023
Ездила на экскурсию 27 июня. Пришлось перенести с 25 на 27 июня из-за болезни. Очень клиентоориентированно в этом плане.
Все активности успели попробовать: квадроциклы, верблюды, снорклинг и пустыня. По времени экскурсия
читать дальше

заняла около 10 часов, но внутренние активности не соответствовали указанному времени: квадроциклы минут 20 (к счастью, а то очень жарко, в пустыне огромные камни, я боялась перевернуться), верблюды минут 5. Снорклинг - тоже не на час, с инструктором, коралл и рыбы красивые, но не очень их там много, плаваем вдоль берега. В кафе сидишь на полу, очень много мух, даже есть не хотелось. Но вся группа ела, на животы не жаловались потом. По пути в пустыню заезжаем в Дахаб в магазин масел и духов. В пустыне нет тени, и если есть желание фотографироваться - придется отставать от группы, что не приветствуется гидом и фотографом, но пару фотографий их можно попросить сделать на ваш телефон.

ВАЖНО: много скрытых платежей - сказали, что обязательно арендовать спас. жилет. Спас. жилет и ласты мне обошлись 7 долларов. Активно предлагают арендовать еще маску и дайверский костюм. Также питание включено, но напитки - нет. Также туалет и душ на снорклинге платные - 10 египетских фунтов.

В целом, интересный опыт.

Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Я хочу прояснить несколько пунктов))

1- вы выбрали полностью круг квадроциклы это 10 км, но из-за того,
читать дальше

что было жарко, вы не остановились в бедуинской палатке, поэтому времени было меньше, но все-таки не 20 минут катания, вы катались около 30 минут

2- на верблюда вы тоже получили полностью круг, это 200 м

3- про снаряжение для плавания уже написано в описании экскурсии

4- про напитки тоже написано

A
Anna
17 апр 2023
Добрый день.
Ездили на эту "экскурсию".
Все началось с того что нам всех упаковали в автобус, в котором было занято даже откидное кресло, в итоге нас было около 30 человек, хотя в
читать дальше

описании экскурсии обозначалось что группа будет маленькая, до 12 человек.
Я об этом написала организатору и нас оперативно пересадили в другой автобус, но он оказался не лучше, группа была интернациональная, поэтому весь материал экскурсии быстро-быстро дублировался на русский-итальянский-арабский. Никаких интересных фактов о местах, которые мы посещали не было.
Далее по самой экскурсии:
- Время заявленное на катании на квадроциклах и погружении не соответствует действительности, в итоге везде мы были в 2 раза меньше чем было заявлено.
- При поездке на снорклинг в Дахаб нас всех заставили надеть спасательные жилеты, хотя половина группы, которая была с нами была без них, как итог весь заплыв инструктор катал на руках какую то мадам в купальнике, которая за него цеплялась всеми руками и ногами, и от него мы только слышали чтобы мы поторапливались, как итог вместо часа мы поплавали 30 минут.
- Никакого цветного Каньона тоже не было, нам привезли в какое то непонятное место с Годзиллой из покрышек и там мы ходили
- Конечно же не обошлось без посещения "обязательной" программы в виде магазинов, понятно что всем нужно отрабатывать деньги, но мне кажется лучше бы мы это время потратили с большей пользой.
Как итог, экскурсия не стоит своих денег.

Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв, но извините пожалуйста, я был с вами всегда на связи, и рано утром когда вы писали
читать дальше

мне я сразу ответил вам и сказал не переживайте, вы будете на маленькой групп и больше автобус будет просто короткий трансфер!
Групп 12 человек это будет на микроавтобусе, микроавтобус был Toyota Hice год 2021, современный с кондиционером и очень комфортно
Вы были в голубая лагуна больше чем 2 часа, там было купание и обед!
Канон да было Не большое канон был называется Дахаб Канон, а каньон который вы имеете ввиду, это на других экскурсиях называются « Джип сафари Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день» и « День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только «
И оба экскурсии были перед вами здесь на сайте Трипстер, и вы выбрали это экскурсия, потому что в этот экскурсии есть квадроциклы
Спасибо ещё раз за отзыв

Евгений
Евгений
14 апр 2023
Интересная экскурсия, были 2 взр и дети (3,5,11 лет). Дети в восторге от квадроциклов и верблюдов, каньон тоже понравился.
Е
Елена
13 апр 2023
Ставлю 4 звезды только за старания всетаки, но вообще на троечку. К сожалению имя гида не запомнила, но интересного о Египте и Шарме от него ничего не узнали абсолютно. Катание
читать дальше

на квадроциклах ни о чем, к сожалению. Я первый раз сижу на нем, естественно ехала в самом конце с ребенком, так на меня сопровождающий орал постоянно на своем, чтобы не отставала, жаль палки у него не было, а то и палкой бы подгонял))). Верблюды милые, но мне нравится тема, когда продается еда для животного (как например бананы для слонов, катаешься, а потом кормишь). А тут хочется поблагодарить животное за катание, а нечем(((колючек с сбой нет. Малыш, который вел верблюда от 1 дол отказался, сказал нужно 5. В итоге ему никто ничего не дал(((как сказал муж лучше с каждого по доллару, чем со всех ничего))). Потом был каньон, который вообще расстроил. Долго спускались, виды красивые, но нам даже на 1 минуту нельзя нигде задержаться и поделать фото семейный, гид орет бегом-бегом(((а все дело в том, что с нами везде был их профессиональный фотограф и он то успевал всех нащелкать. А вам делать фото на свои гаджеты не дают, чтобы вы приобрели фото потом у них. Фото, кстати, стоят 40 дол. Вообще печально, испорчены все впечатления. В целом эта экскурсия могла бы быть очень достойной, если бы не такие моменты.

В
Вера
7 окт 2022
В сентябре 2022 года посещали Египет и заказали на сайте Трипстер экскурсию "Пять приключений на Синае".
Рассказываю какие впечатления остались от данного мероприятия. В принципе экскурсия интересная, есть на что посмотреть,
читать дальше

гид старается угодить всем и рассказать о местных традициях, но … Теперь по порядку забирают в 9 утра из отеля и начинается тягомотное собирание всех остальных путешественников. Сами знаете кто то ответственный и приходит к назначенному времени, а кто то плевал на всех остальных, что их ожидают и приходят когда им удобно. Наше ожидание в одном из отелей затянулось аж на 30 минут. Приезжает за вами не комфортабельный автобус, а маршрутка, но насколько я поняла в Египте это норма. Далее следуем в Дахаб и на посту полиции, необходимо ждать сопутствующую патрульную машину, уж не знаю с чем это связано, но такое ожидание немного напрягало. Так было при въезде в Дахаб и соответственно при выезде оттуда. Далее приехали на место стоянки и пересели в джипы, ну если так можно их назвать. На 24 человека выделили 2 шт сказали рассаживаться, напихали как сельдей в бочку, но после моих слов, что я туда не полезу и везите меня обратно, слава богу пригнали еще одну машину. Далее джип следует по пустыне, подпрыгивая и ударяясь всем чем можно о крышу и двери на всех горбылях и ухабах и пару раз застревая в песке, добираемся до цветного каньона. Там конечно необычайно красиво, но такое пекло от раскаленных камней и при этом вам там надо то спуститься, то подняться на довольно приличные расстояния, думаю, что не подготовленный человек не сможет это легко сделать. Нам было сложно. Далее пересаживаемся на квадроциклы. Они глохнут через одного и мотор настолько раскален, что обжигает ноги. Покатавшись минут 20, пересаживаемся на верблюдов. Они очень милые. Слышала, что берут деньги, что бы потом слезть с них. У нас ничего такого не было. Животные молодцы настолько выдрессированы, что сами знают путь, где развернутся и идут из точки А в точку Б не разу не сбившись с пути. Далее привезли к шикарному рифу, где можно было поплавать с маской, трубкой и ластами. После этого был обед, если его можно было так назвать, скорее это был ужин. Почему то кого то организаторы спрашивали какой бы они хотели заказать обед в ресторане или у бедуинов. Нас никто не предупредил и нас отправили на обед к бедуинам. Ну я вам скажу это нечто. Сидеть пришлось на полу на ковриках, на которых в промежутках между нашей трапезой забегают щенки и делают свои естественные потребности прямо на эти коврики на которых рассаживают гостей. На наше замечание нас никто не услышал. Есть совсем расхотелось, не смотря на то что мы провели весь день под палящим солнцем и накупавшись в море. Вернулись мы в отель в одиннадцатом часу, ближе к ночи. Короче экскурсия оставила массу как положительных, так и отрицательных эмоций. Скорее всего рекомендовать к поездке данную экскурсию я бы не стала.

Карим
Карим
Ответ организатора:
Добрый день. Спасибо за отзыв.
Но позвольте в некоторых моментах уточнить, что ваши претензии не к организации экскурсии.
Опоздавшие туристы, ожидание полицейского
читать дальше

конвоя, горячая погода это к сожалению моменты которые от нас организаторов никак не зависят в группой экскурсии.
На этой экскурсии с вами были ещё туристы от нашей компании, которые остались очень довольны, у каждого человека своё мнение, и ваше мнение тоже очень важно для нас
Ещё раз спасибо за отзыв и прошу прощения, если вам не понравилась экскурсия.

А
Александ
3 окт 2022
Экскурсия понравилась!
Т
Татьяна
5 июл 2022
За 45 долларов слишком много не соответствий описанию экскурсии, начиная с гида, который толком ничего не рассказывал, разрываясь между арабским и русским языком, заканчивая продолжительностью погружения и поездок на квадрациклах
читать дальше

и верблюдах. Туалет платный в деревне, где пришлось остановиться для переодевания и обеда!! А ведь продолжительность экскурсии более 8 часов. Очень сожалею, что потеряла день своего не продолжительного отпуска на эту дорогую экскурсию

Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Нам очень жаль что экскурсия вам не понравилось, как я понял ваша жалоба на гида,который рассказывал рассказывает на арабском и
читать дальше

на русском, но извините, в этот период нет другого варианта, нет возможности собрать только русскоговорящих туристов, потому что сейчас нет туристов из русскоговорящих стран или их очень мало поэтому в группе всегда разные нации и не только у нас, а во всём шарме. Насчет туалета это не зависит от нас, т. к это заповедник и государственное место, наша компания не может построить там бесплатный туалет. Насчет цены за экскурсию, то у нас самые приемлимые цены учитывая каждый момент: гид, трансфер, обед, квадроциклы, катание на верблюдах, один входный билет в заповедник 10$.
Приносим свои извинения если вам не понравилась экскурсия.

К
Карина
15 июн 2022
Всё отлично
Н
Надежда
13 июн 2022
У нас был замечательный гид! Ильшам!
С любовью рассказывал о всех местах, которые мы посещали. Охотно отвечал на все вопросы. Был очень жаркий день и, чтобы нам было проще, даже поменял
читать дальше

местами части программы.
Для туристов:
- берите все, что вам высылают в списке рекомендаций и большую бутылку воды
-полное оборудование для снорклинга-это не прихоть, а необходимость (включая ласты, гидрокостюм), вы не продержитесь долго в лагуне без полного оборудования, будет холодно, а без ласт сложно грести против течения
P.S. и по пути вы увидите много пластика(и в воде и на суше), поэтому постарайтесь не плодить его ещё больше) Египет очень красив, пусть даже кажется, что ваш пакетик или бутылочка ни на что не повлияют, но в массе это не так) спасибо!

У нас был замечательный гид! Ильшам!
Е
Евгения
14 мар 2022
Экскурсия насыщенная, нас было всего 4 человека, практически индивидуальная. Гидом был Мига, очень приятный, отзывчивый. Нам все очень понравилось
E
Evgeniy
27 фев 2022
Гид Максим был весёлый, интересно рассказывал про обычай и культуру народа и много шутил. На самих местах посещения как-такового рассказа не было, хотя время ожидания вполне позволяло. Очень впечатлила голубая
читать дальше

дыра, и мы ни разу не пожалели о взятых в прокат гидриках (хоть и качество их было не очень) - было холодно, но невероятно красиво. Хотелось бы больше времени и свободы на каньоне, но фотограф/проводник постоянно подгонял, ссылаясь на очередь из следующих групп туристов. Квадрики были раздолбаны конкретно))) и это придавало как неудобств, так и адреналина))
В целом было интересно, мы провели насыщенный день. Спасибо за экскурсию

Albina
Albina
4 фев 2022
Добрый день! Благодарю Вас за прекрасную и интересную экскурсию. Сразу видно профессионалов своего дела. Мои дети и я в восторге, квадроциклы, верблюды, снорклинг, каньон. Очень насыщенная и интересная экскурсия. Спасибо, спасибо, спасибо
