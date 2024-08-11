Эта программа собрала в себе самые яркие приключения, которыми может похвастаться Синай.
На один день из Шарм-эль-Шейха мы перенесемся в Дахаб: здесь в группе до 12 человек вы прокатитесь на квадроцикле и верблюдах, совершите треккинг по Малому цветному каньону, пообедаете в деревне бедуинов. А затем освежитесь в водах Голубой лагуны, среди рыб и кораллов!
Описание водной прогулки
Прогулка по каньону (1 час), во время которой вы откроете самые фотогеничные уголки Малого цветного каньона, поразитесь его ландшафтам и сделаете сказочные фотографии.
Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах!
Катание на верблюде (около 15 минут). После мотосафари мы немного сбавим темп и пересядем на «корабли пустыни» — маршрут пройдет вдоль живописного берега моря.
Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок.
Деревня бедуинов: здесь вас ждет порция местного колорита, а также вкусный обед перед обратной дорогой (около 45 минут).
Организационные детали
- Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: транспортное обслуживание, катание на квадроцикле, поездка на верблюде, обед, страховка
- Дополнительно по желанию оплачивается: напитки во время экскурсии, прокат оборудования для снорклинга (маска — 2$, ласты — 3$, жилет (обязателен, если вы не умеете плавать) — 4$, костюм — 5$), арафатки, фото и видео от местного фотографа
Трансфер
- Поездка проходит на автобусе в группе до 12 человек
- Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель: мы укажем его в ваучере, который высылается после бронирования
- Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (за исключением случаев, когда в автобусе есть свободные места). Чтобы забронировать для ребенка отдельное место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и оплатить соответствующий билет.
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети 6-12 лет
|€22
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 1856 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дарья
11 авг 2024
Было супер! Восхитительные виды и отличная организация! Спасибо ☺️
Вячеслав
8 мар 2024
Принудительно высаживают в центре развода туристов, после чего час обрабатывают как в секте чтобы купили непонятные масла.
Это позор для 2024 года.
Если уважаете свое время экскурсия не подходит вам.
Это позор для 2024 года.
Если уважаете свое время экскурсия не подходит вам.
A
Alexander
12 ноя 2023
мне все очень понравился! Вышло, что прокат гидрокостюмов и ласт был даже дешевле, чем я думал. Гид Сафи очень хороший, уделял каждому внимание. Посмотрел на мою просьбу маску для сноркелинга
Я
Яна
6 июл 2023
Ездила на экскурсию 27 июня. Пришлось перенести с 25 на 27 июня из-за болезни. Очень клиентоориентированно в этом плане.
Все активности успели попробовать: квадроциклы, верблюды, снорклинг и пустыня. По времени экскурсия
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Я хочу прояснить несколько пунктов))
1- вы выбрали полностью круг квадроциклы это 10 км, но из-за того,
A
Anna
17 апр 2023
Добрый день.
Ездили на эту "экскурсию".
Все началось с того что нам всех упаковали в автобус, в котором было занято даже откидное кресло, в итоге нас было около 30 человек, хотя в
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв, но извините пожалуйста, я был с вами всегда на связи, и рано утром когда вы писали
Евгений
14 апр 2023
Интересная экскурсия, были 2 взр и дети (3,5,11 лет). Дети в восторге от квадроциклов и верблюдов, каньон тоже понравился.
Е
Елена
13 апр 2023
Ставлю 4 звезды только за старания всетаки, но вообще на троечку. К сожалению имя гида не запомнила, но интересного о Египте и Шарме от него ничего не узнали абсолютно. Катание
В
Вера
7 окт 2022
В сентябре 2022 года посещали Египет и заказали на сайте Трипстер экскурсию "Пять приключений на Синае".
Рассказываю какие впечатления остались от данного мероприятия. В принципе экскурсия интересная, есть на что посмотреть,
Карим
Ответ организатора:
Добрый день. Спасибо за отзыв.
Но позвольте в некоторых моментах уточнить, что ваши претензии не к организации экскурсии.
Опоздавшие туристы, ожидание полицейского
А
Александ
3 окт 2022
Экскурсия понравилась!
Т
Татьяна
5 июл 2022
За 45 долларов слишком много не соответствий описанию экскурсии, начиная с гида, который толком ничего не рассказывал, разрываясь между арабским и русским языком, заканчивая продолжительностью погружения и поездок на квадрациклах
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Нам очень жаль что экскурсия вам не понравилось, как я понял ваша жалоба на гида,который рассказывал рассказывает на арабском и
К
Карина
15 июн 2022
Всё отлично
Н
Надежда
13 июн 2022
У нас был замечательный гид! Ильшам!
С любовью рассказывал о всех местах, которые мы посещали. Охотно отвечал на все вопросы. Был очень жаркий день и, чтобы нам было проще, даже поменял
Е
Евгения
14 мар 2022
Экскурсия насыщенная, нас было всего 4 человека, практически индивидуальная. Гидом был Мига, очень приятный, отзывчивый. Нам все очень понравилось
E
Evgeniy
27 фев 2022
Гид Максим был весёлый, интересно рассказывал про обычай и культуру народа и много шутил. На самих местах посещения как-такового рассказа не было, хотя время ожидания вполне позволяло. Очень впечатлила голубая
Albina
4 фев 2022
Добрый день! Благодарю Вас за прекрасную и интересную экскурсию. Сразу видно профессионалов своего дела. Мои дети и я в восторге, квадроциклы, верблюды, снорклинг, каньон. Очень насыщенная и интересная экскурсия. Спасибо, спасибо, спасибо
