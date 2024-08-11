читать дальше

гид старается угодить всем и рассказать о местных традициях, но … Теперь по порядку забирают в 9 утра из отеля и начинается тягомотное собирание всех остальных путешественников. Сами знаете кто то ответственный и приходит к назначенному времени, а кто то плевал на всех остальных, что их ожидают и приходят когда им удобно. Наше ожидание в одном из отелей затянулось аж на 30 минут. Приезжает за вами не комфортабельный автобус, а маршрутка, но насколько я поняла в Египте это норма. Далее следуем в Дахаб и на посту полиции, необходимо ждать сопутствующую патрульную машину, уж не знаю с чем это связано, но такое ожидание немного напрягало. Так было при въезде в Дахаб и соответственно при выезде оттуда. Далее приехали на место стоянки и пересели в джипы, ну если так можно их назвать. На 24 человека выделили 2 шт сказали рассаживаться, напихали как сельдей в бочку, но после моих слов, что я туда не полезу и везите меня обратно, слава богу пригнали еще одну машину. Далее джип следует по пустыне, подпрыгивая и ударяясь всем чем можно о крышу и двери на всех горбылях и ухабах и пару раз застревая в песке, добираемся до цветного каньона. Там конечно необычайно красиво, но такое пекло от раскаленных камней и при этом вам там надо то спуститься, то подняться на довольно приличные расстояния, думаю, что не подготовленный человек не сможет это легко сделать. Нам было сложно. Далее пересаживаемся на квадроциклы. Они глохнут через одного и мотор настолько раскален, что обжигает ноги. Покатавшись минут 20, пересаживаемся на верблюдов. Они очень милые. Слышала, что берут деньги, что бы потом слезть с них. У нас ничего такого не было. Животные молодцы настолько выдрессированы, что сами знают путь, где развернутся и идут из точки А в точку Б не разу не сбившись с пути. Далее привезли к шикарному рифу, где можно было поплавать с маской, трубкой и ластами. После этого был обед, если его можно было так назвать, скорее это был ужин. Почему то кого то организаторы спрашивали какой бы они хотели заказать обед в ресторане или у бедуинов. Нас никто не предупредил и нас отправили на обед к бедуинам. Ну я вам скажу это нечто. Сидеть пришлось на полу на ковриках, на которых в промежутках между нашей трапезой забегают щенки и делают свои естественные потребности прямо на эти коврики на которых рассаживают гостей. На наше замечание нас никто не услышал. Есть совсем расхотелось, не смотря на то что мы провели весь день под палящим солнцем и накупавшись в море. Вернулись мы в отель в одиннадцатом часу, ближе к ночи. Короче экскурсия оставила массу как положительных, так и отрицательных эмоций. Скорее всего рекомендовать к поездке данную экскурсию я бы не стала.