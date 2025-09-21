-
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по историческим местам Шарм-Эль-Шейха
Групповая экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: старый город, исторический музей, коптская церковь и мечеть Эль-Сахаба. Погружение в культуру и историю
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Сегодня в 16:30
23 сен в 16:30
$20
$28 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
23 сен в 05:00
$385 за человека
Водная прогулка
Идиллические пейзажи: водная прогулка
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
$259 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$98 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная фотопрогулка по Шарм-эль-Шейху с посещением лучших мест для фото и секретной локации. Узнайте о жизни египтян и получите 40 снимков
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
23 сен в 08:30
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах
Насладитесь утренним сафари в пустыне Шарм-Эль-Шейха! Путешествие на квадроциклах или багги через песчаные дюны и визит к бедуинам ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
23 сен в 04:30
$150 за всё до 4 чел.
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
- Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
- В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
- Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
- Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
- Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация
