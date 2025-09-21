Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $20, скидки до 29%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 часа
-
29%
37 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по историческим местам Шарм-Эль-Шейха
Групповая экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: старый город, исторический музей, коптская церковь и мечеть Эль-Сахаба. Погружение в культуру и историю
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Сегодня в 16:30
23 сен в 16:30
$20$28 за человека
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
На микроавтобусе
13 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
23 сен в 05:00
$385 за человека
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
На машине
5.5 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Идиллические пейзажи: водная прогулка
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
$259 за всё до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
На машине
3.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$98 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация
На машине
3 часа
6 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная фотопрогулка по Шарм-эль-Шейху с посещением лучших мест для фото и секретной локации. Узнайте о жизни египтян и получите 40 снимков
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
23 сен в 08:30
$150 за всё до 4 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)
На квадроциклах
На верблюдах
Багги
3 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах
Насладитесь утренним сафари в пустыне Шарм-Эль-Шейха! Путешествие на квадроциклах или багги через песчаные дюны и визит к бедуинам ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
23 сен в 04:30
$150 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Экскурсии на русском языке»

Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Старый город
  8. Остров Тиран
  9. Белый остров
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в сентябре 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 385 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
