Луксор самолетом из Шарм эль Шейха — Луксор столица фараонов древности, именно здесь можно во всей полноте ощутить веяние уникальной египетской культуры, полной мистицизма и загадочности. Сегодня Луксор – это уникальный музей под открытым небом, сохраняющий треть архитектурных памятников Древнего мира. Красота и величие этого древнего города приводили в восхищение за тысячу лет до нашей эры. Монументальные храмы, статуи древних богов и усыпальницы фараонов, поражают воображение путешественников и сейчас.

Во времена фараонов река Нил делила город на две части. На восточном берегу жили люди, он назывался Городом живых, а на западном находился некрополь фараонов (Город мертвых). Во времена Нового царства фараоны уже не строили пирамид, гробницы некрополя вырублены в скалах, которые должны были скрыть сокровища гробниц от посягательств грабителей.

Во время экскурсии в Луксор Вы посетите следующие достопримечательности:

Город «Мертвых»:

Долина царей (или Долина фараонов) – знаменитый Город мертвых, где пять веков хоронили несколько поколений фараонов. Это самое грандиозное кладбище мира. Здесь в 1922 году обнаружили могилу Тутанхамона, сокровища и тайны которой по сей день поражают умы исследователей.

Храм царицы Хатшепсут. Царица Хатшепсут была женой фараона Тутмоса ІІ и после его смерти, отобрала трон у законного преемника – Тутмоса ІІІ и стала одной из самых великих женщин в мировой истории. Ее правление длилось 22 года и ознаменовалось строительством грандиозного заупокойного храма царицы. Храм высечен в скалах и своими размерами, украшениями и архитектурным решением поражает даже воображение современного человека. Однако, после смерти царицы уничтожили все, что было создано царицей и напоминало о ее правлении. Скульптуры были разрушены и закопаны в песок рядом с храмом. Современным археологам удалось восстановить картину былого величия храма и вновь сделать его достоянием человечества.

Колоссы Мемнона. Имя колоссам было дано греками, углядевшим в гигантских статуях образ героя Трои Мемнона, который, на самом деле, никакого отношения к изваяниям не имеет. Эти статуи располагались при входе в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С этими статуями связано еще одно удивительное явление – по утверждению греков, когда лучи света попадали на северную статую, она начинала петь, то есть издавать звуки, подобные обрывающимся струнам арфы. По приказу римского императора был произведен ремонт статуи, вследствие чего статуя замолкла навеки, однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней.

Город «Живых»:

Карнакский храм – самый большой из сохранившихся храмовых комплексов, общая площадь которого – более 80 гектаров. Карнакский храм – не отдельное строение, а целый храмовый город. Каждый следующий фараон достраивал храмовые сооружения по-своему, стараясь привнести от себя еще больше пышности и монументальности. Именно здесь всем своим существом ощущаешь веяние древности прошедших веков, именно здесь чувствуешь историю в живую, как будто становясь на секунду частью учебника истории Древнего мира.

На территории комплекса вы увидите:

Аллея сфинксов с телом льва и головой барана, созданных во времена Рамсеса II.

Святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем, погружённая во мрак, символизирующий покров тайны, окружающий божество, или изначальный сумрачный хаос, в котором восходит лучезарная заря творения.

Статуя священного жука скарабея в честь бога восходящего солнца Хепри. Есть примета, что если обойти статую вокруг 7 раз, то загаданное желание сбудется.

Священное озеро. По словам Геродота, ночами жрецы совершали в священном озере свои обряды.

Гипостильный зал. Это, наверное, самая невероятная, самая впечатляющая часть Карнака. Попадая в этот зал, где на высоту восьмиэтажного здания поднимаются 134 колонны, человек на несколько секунд в буквальном смысле теряет способность дышать!

Двор обелисков.

Для желающих прогулка по Нилу на Банановый остров – за доп. плату.