В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха

Посетите уникальный город, крупнейший музей под открытым небом

Посетите уникальный город, крупнейший музей под открытым небом.

Луксор – жемчужина в истории Древнего Египта, уникальный объект архитектуры.

Вы посетите Карнакский храм, Храм царицы Хатшепсут, Долина Царей и громадные Колоссы Мемнона. Обед включен.
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
В Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха

Что вы увидите 🤩

  • Долина Царей
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Карнакский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Всего 50 минут в полете, и вы уже в столице древнего Египта – Фивах (старое название Луксора).

«Городом живых»

Луксор разделен на две части: правый берег Нила называют «Городом живых» — здесь проживало рядовое население, левый берег носит название «Город мертвых», здесь находились царская резиденция и огромный некрополь — погребальные храмы и гробницы.
В «Городе мертвых» располагается знаменитая Долина Царей, место погребения фараонов, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Рядом расположен погребальный Храм царицы Хатшепсут – единственной женщины-фараона. Также вы увидите величественные статуи – Колоссы Мемнона и узнаете их легенду.
После посещения левого берега Нила Вас ожидает отдых и обед в местном ресторане (шведский стол, напитки за отдельную плату). Далее все желающие смогут отправиться на речную прогулку по Нилу (за дополнительную плату).

«Городе живых»

В «Городе живых» Вы посетите величественный Карнакский храм и его главную часть – храм Амона.
Последняя остановка – Галерея Папируса, где Вы познакомитесь с процессом изготовления папируса и даже сможете приобрести свой собственный настоящий папирус с изображением традиционных сцен из жизни древнего Египта.
Порядок посещения описанных объектов может меняться на усмотрение гида.

Важная информация

  • Для этой поездки необходима Египетская виза. Мы помогаем с ее оформлением.
  • Необходимо внести предоплату напрямую организатору за 3 дня до проведения экскурсии. Организаторы пришлют вам ссылку или назначат встречу.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • трансфер в/из аэропорт(а) Шарма
  • авиабилеты в Луксор
  • транспортное обслуживание в Луксоре
  • услуги русскоговорящего гида
  • входные билеты
  • обед (напитки за доп. плату).
Что не входит?
  • напитки во время обеда
  • прогулка по Нилу
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Египетская виза
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 04:30
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По средам в 04:30

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