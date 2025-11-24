Всего 50 минут в полете, и вы уже в столице древнего Египта – Фивах (старое название Луксора).

«Городом живых»

Луксор разделен на две части: правый берег Нила называют «Городом живых» — здесь проживало рядовое население, левый берег носит название «Город мертвых», здесь находились царская резиденция и огромный некрополь — погребальные храмы и гробницы.

В «Городе мертвых» располагается знаменитая Долина Царей, место погребения фараонов, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Рядом расположен погребальный Храм царицы Хатшепсут – единственной женщины-фараона. Также вы увидите величественные статуи – Колоссы Мемнона и узнаете их легенду.

После посещения левого берега Нила Вас ожидает отдых и обед в местном ресторане (шведский стол, напитки за отдельную плату). Далее все желающие смогут отправиться на речную прогулку по Нилу (за дополнительную плату).

«Городе живых»

В «Городе живых» Вы посетите величественный Карнакский храм и его главную часть – храм Амона.

Последняя остановка – Галерея Папируса, где Вы познакомитесь с процессом изготовления папируса и даже сможете приобрести свой собственный настоящий папирус с изображением традиционных сцен из жизни древнего Египта.

Порядок посещения описанных объектов может меняться на усмотрение гида.

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