Всего 50 минут в полете, и вы уже в столице древнего Египта – Фивах (старое название Луксора).
«Городом живых»
Луксор разделен на две части: правый берег Нила называют «Городом живых» — здесь проживало рядовое население, левый берег носит название «Город мертвых», здесь находились царская резиденция и огромный некрополь — погребальные храмы и гробницы.
В «Городе мертвых» располагается знаменитая Долина Царей, место погребения фараонов, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Рядом расположен погребальный Храм царицы Хатшепсут – единственной женщины-фараона. Также вы увидите величественные статуи – Колоссы Мемнона и узнаете их легенду.
После посещения левого берега Нила Вас ожидает отдых и обед в местном ресторане (шведский стол, напитки за отдельную плату). Далее все желающие смогут отправиться на речную прогулку по Нилу (за дополнительную плату).
«Городе живых»
В «Городе живых» Вы посетите величественный Карнакский храм и его главную часть – храм Амона.
Последняя остановка – Галерея Папируса, где Вы познакомитесь с процессом изготовления папируса и даже сможете приобрести свой собственный настоящий папирус с изображением традиционных сцен из жизни древнего Египта.
Порядок посещения описанных объектов может меняться на усмотрение гида.
Важная информация
- Для этой поездки необходима Египетская виза. Мы помогаем с ее оформлением.
- Необходимо внести предоплату напрямую организатору за 3 дня до проведения экскурсии. Организаторы пришлют вам ссылку или назначат встречу.