Приглашаем вас на индивидуальное сафари-путешествие по пустыне без толп туристов. Насладитесь высокой скоростью, вниманием инструктора и уникальными пейзажами. Вы проведете время в бедуинской деревне с незабываемыми впечатлениями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приключение только для вас, никаких толп туристов, шума и гама, никаких низких скоростей. На индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путь своей компанией до 4-х человек, в одиночку или парой. Не пожалеете! Будет весело. Преимущества VIP-поездки:• выше скорость езды;
- больше внимания со стороны инструктора;
- индивидуальный подход у каждому;
- выбор Багги;
- без долгого ожидания по пути к сафари центру и обратно; Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату. Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы самостоятельно сможете выбрать багги и пройдете небольшой инструктаж.
- Катание по пустыне в сопровождении инструктора.
В течение 50 минут вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением Багги справится любой!
Привал в бедуинской деревне
Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. Обратный путь в сафари-центр (30-35 минут) и трансфер в отель. Организационные детали:• С вами будет русскоговорящий инструктор, который поможет во всем!:
- На одном багги могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет.
- Рекомендации по одежде: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплая одежда (зимой) — шарф-арафатка или головной убор — солнечные очки, солнцезащитный крем.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари центр
- Синайский горы
- Бедуинская деревня
Что включено
- Транспорт
- Арафатка
- Багги (больше двух с доплатой)
- Бедуинский чай
Что не входит в цену
- Личные траты
Место начала и завершения?
Шлагбаум отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marat
28 мая 2024
Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И что для меня оказалось важно - в общей группе ты едешь караваном и глотаешь пыль от передних машин. Тут пыль тоже будет, но это уже не так как когда впереди идет 10 машин. Моя благодарность Валиду и гиду Магди.
В
Владислав
26 мая 2024
Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻
Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой экскурс по истории Египта:)
Сначала мы с женой ехали на багги,
Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой экскурс по истории Египта:)
Сначала мы с женой ехали на багги,
Е
Екатерина
13 мая 2024
Хочу сказать большое спасибо Валиду за прекрасную организацию экскурсии, за клиентоориентированность!
Подробнее: я сделала заказ случайно на 2 человека (взрослых), а по факту было 2 взрослых и 3 ребенка. Валид нашел
Подробнее: я сделала заказ случайно на 2 человека (взрослых), а по факту было 2 взрослых и 3 ребенка. Валид нашел
R
Rustem
11 мая 2024
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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