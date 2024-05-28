Приключение только для вас, никаких толп туристов, шума и гама, никаких низких скоростей. На индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путь своей компанией до 4-х человек, в одиночку или парой. Не пожалеете! Будет весело. Преимущества VIP-поездки:• выше скорость езды;

больше внимания со стороны инструктора;

индивидуальный подход у каждому;

выбор Багги;

без долгого ожидания по пути к сафари центру и обратно; Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату. Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы самостоятельно сможете выбрать багги и пройдете небольшой инструктаж.

Катание по пустыне в сопровождении инструктора.

В течение 50 минут вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. На всем маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением Багги справится любой!

Привал в бедуинской деревне

Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах. Обратный путь в сафари-центр (30-35 минут) и трансфер в отель. Организационные детали:• С вами будет русскоговорящий инструктор, который поможет во всем!: