Покорители пустыни, в путь! Вы прочувствуете песчаное бездорожье и насладитесь рассветным или закатным солнцем. Познакомитесь с нестандартным образом жизни бедуинов и угоститесь их чаем. А гид выберет для вас локации, где не придётся толпиться и задевать локтями других путешественников.

Описание экскурсии

Индивидуальный трансфер. Мы заберём вас из отеля и доставим обратно после нашего путешествия.

Прогулка на квадроциклах и багги. На станции вы пройдёте инструктаж без очереди, а затем отправитесь по безлюдному маршруту в пустыню.

Остановка в пустыне. Вы встретите незабываемый рассвет или закат. А ещё сможете отдохнуть и сделать яркие фотографии.

Деревня бедуинов. Понаблюдаете за жизнью местных и попробуете чай, который они заготавливают сами. А желающие прокатятся на верблюдах.

Безопасность:

Поездка на багги подходит для детей любого возраста в сопровождении родителей

Скорость до 50 км/ч, без экстрима

Всем путешественникам выдаются шлемы

Организационные детали