Покорители пустыни, в путь! Вы прочувствуете песчаное бездорожье и насладитесь рассветным или закатным солнцем. Познакомитесь с нестандартным образом жизни бедуинов и угоститесь их чаем.
А гид выберет для вас локации, где не придётся толпиться и задевать локтями других путешественников.
Время начала: 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Индивидуальный трансфер. Мы заберём вас из отеля и доставим обратно после нашего путешествия.
Прогулка на квадроциклах и багги. На станции вы пройдёте инструктаж без очереди, а затем отправитесь по безлюдному маршруту в пустыню.
Остановка в пустыне. Вы встретите незабываемый рассвет или закат. А ещё сможете отдохнуть и сделать яркие фотографии.
Деревня бедуинов. Понаблюдаете за жизнью местных и попробуете чай, который они заготавливают сами. А желающие прокатятся на верблюдах.
Безопасность:
- Поездка на багги подходит для детей любого возраста в сопровождении родителей
- Скорость до 50 км/ч, без экстрима
- Всем путешественникам выдаются шлемы
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит индивидуальный трансфер, услуги гида, аренда новой техники, чай и катание на верблюдах (по желанию)
- Вас буду сопровождать я или другой русскоговорящий инструктор из нашей команды
ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Квадроцикл
|$45
|Багги
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1864 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ева
4 окт 2025
Решила встретить свое день рождение в пустыне на рассвете! Это было лучшим решением. Инструктор все подробно объяснил и мы двинулись в путешествие, побывали у бедуинов, выпили чай, встретили рассвет, отдельное спасибо за прекрасные фото и поздравление с др
Советую брать индивидуальные или экскурсию в мини группе
М
Максим
12 апр 2025
Все классно. Все вовремя. Забрали с отеля. Выдали багги. Показали как ездить. За руль ребенка 13 лет посадили без проблем. Наталья заранее предупредила как одеться и что взять с собой. Мы были готовы по ее советам на 100%. Вернулись в восторге.
А
Анна
8 апр 2025
Прекрасно провели время, спасибо огранизатору! Ровно в 16:00 забрали из гостиницы, как и договаривались. Хорошие квадроциклы, все великолепно.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
