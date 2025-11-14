читать дальше

других странах.

Всегда берём индивидуальные заезды, потому что так драйвовее и свободнее.



Что на этот раз:

1)Водитель, который забрал нас из отеля ехал по дороге до центра сбора 170 км/ч. Про "подрайвовее", конечно, имели мы совсем не это ввиду. + бонусом к этому водитель все время разговаривал по телефону или просто что то печатал в нем.

2)Пункт сбора обычная шарашка, где напихано десятки квадриков на поток. Вопросов нет. Но есть вопросы к самим квадрикам. Нам с мужем попались рабочие экземпляры, но нашему гиду, видимо, нет. У него он стабильно глох и мы стояли ждали, когда он заведётся.

3)Когда приехали, то сразу сказали, что опыт есть, поэтому объяснений не требовалось (да и там все просто). Сразу сели и поехали. Но, обычно отличие индивидуального тура от "в колонне с толпой" в том, что ты едешь быстрее и свободнее. Здесь же гид(он был один, не два) нам организовал ровно такую же колонну (при этом дорога перед нами была свободной, можно было разогнаться, а не ползти). И вот мы уже не в большой цепочке, а втроём неторопливо ползем, когда мимо нас пролетают колонны квадриков и багги, которых мы как раз должны, вроде бы обгонять. Это супер странно.

4)Тут уже сыграл минус вайб самого маршрута. Красиво местами, но основные места остановок это дети, которые пытаются вам всучить ерунду и прилипают как цыгане и горы мусора, которые то тут, то там.

5)Ждали нашего водителя пол часа, потому что он то с одним поговорит, то с другим, то деньги соберёт, то еще что то.



Резюмируя.

Нам с мужем не понравилось, но! плюс балл (звезда) за закат, который нам удалось поймать в горах (ради него в том числе и ехали в вечернее время), он был потрясающим.