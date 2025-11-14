Мои заказы

Квадро-экспедиция из Шарм-эль-Шейха: песок и ветер

Уютной компанией отправиться бороздить пустыню на багги или квадроциклах и увидеть Синайские горы
Мы создали эту программу специально для индивидуальных компаний: вы сможете выбрать темп движения и даже скорректировать маршрут. Не придётся подстраиваться под график группы или ограниченное время остановок. Наш русскоязычный гид проведёт вас по живописному маршруту, покажет пустыню и горы. А в традиционной деревне бедуинов вы угоститесь ароматным чаем.
4.8
12 отзывов
Описание экскурсии

  • Осмотр величественных Синайских гор.
  • Золотистые барханы пустыни.
  • Остановки для фотографий на фоне завораживающих видов, где вы сможете услышать мистическое эхо среди горных хребтов.
  • Традиционная деревня бедуинов, где вас угостят ароматным чаем и предложат сделать памятные снимки. Вы познакомитесь с местной жизнью.

Организационные детали

  • Поездка подходит для участников любого возраста. Управлять квадроциклами могут дети старше 12 лет.
  • Мы выдадим вам защитную экипировку и проведём инструктаж.
  • Сафари проходит на наших собственных квадроциклах, в сопровождении двух проводников.
  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1938 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
14 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия!
У меня была индивидуальная экскурсия. Все очень безопасно, квадроциклы в хорошем состоянии, на вас надевают шлемы. Гид едет с вами в вашем темпе, гид постоянно за вами следит. Мне понравилось!)😊
Очень понравилась экскурсия!
С
Семочкин
14 ноя 2025
Отличная экскурсия, все организовано и четко, особое внимание безопасности, выдают шлемы всем, инструкторы контролируют чтоб на маршруте все было безопасно. Радушный персонал не отпустили без дополнительных покатушек:)))
П
Павел
6 ноя 2025
Отличное приключение! Индивидуальный подход, я был вообще один с гидом. Чади очень вайбовый парень, чувствует, какая скорость вам комфортна, со мной несся как ветер. Делает фото и видео, пока едешь
читать дальше

и на отдыхе, рассказывает про пустыню, бедуинов, местную культуру, учит арабским словам, показывает, как лучше завязать арафатку, даже залез со мной на скалу над леревней бедуинов.

Я сначала хотел взять утренний тур, там меньше людей, думал, что меньше пробок будет, но в итоге смог только на закате. Так вот, если вам нравится атмосфера Безумного Макса - берите вечерний. Широченные дороги, по которым носятся в облаках пыли десятки квадроциклов - это незабываемо

К
Кристина
23 окт 2025
Ниже будет субъективный отзыв на наш с мужем вкус.
Мы уже имеем опыт езды на квадроциклах с мужем, так как у нас есть свой квадроцикл + традиция брать подобные покатушки в
читать дальше

других странах.
Всегда берём индивидуальные заезды, потому что так драйвовее и свободнее.

Что на этот раз:
1)Водитель, который забрал нас из отеля ехал по дороге до центра сбора 170 км/ч. Про "подрайвовее", конечно, имели мы совсем не это ввиду. + бонусом к этому водитель все время разговаривал по телефону или просто что то печатал в нем.
2)Пункт сбора обычная шарашка, где напихано десятки квадриков на поток. Вопросов нет. Но есть вопросы к самим квадрикам. Нам с мужем попались рабочие экземпляры, но нашему гиду, видимо, нет. У него он стабильно глох и мы стояли ждали, когда он заведётся.
3)Когда приехали, то сразу сказали, что опыт есть, поэтому объяснений не требовалось (да и там все просто). Сразу сели и поехали. Но, обычно отличие индивидуального тура от "в колонне с толпой" в том, что ты едешь быстрее и свободнее. Здесь же гид(он был один, не два) нам организовал ровно такую же колонну (при этом дорога перед нами была свободной, можно было разогнаться, а не ползти). И вот мы уже не в большой цепочке, а втроём неторопливо ползем, когда мимо нас пролетают колонны квадриков и багги, которых мы как раз должны, вроде бы обгонять. Это супер странно.
4)Тут уже сыграл минус вайб самого маршрута. Красиво местами, но основные места остановок это дети, которые пытаются вам всучить ерунду и прилипают как цыгане и горы мусора, которые то тут, то там.
5)Ждали нашего водителя пол часа, потому что он то с одним поговорит, то с другим, то деньги соберёт, то еще что то.

Резюмируя.
Нам с мужем не понравилось, но! плюс балл (звезда) за закат, который нам удалось поймать в горах (ради него в том числе и ехали в вечернее время), он был потрясающим.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Кристина!

Спасибо, что поделились своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что экскурсия оставила у вас неоднозначные эмоции.

Позвольте пояснить несколько моментов:

Вы выбрали
читать дальше

время, когда в пустыне особенно много туристических групп. Я заранее предупреждала, что в это время скорость движения ограничена ради безопасности гостей, и вы подтвердили, что это не будет проблемой.

Что касается места старта, это не случайная площадка, а техническая база, где хранится и обслуживается вся техника (квадроциклы, багги и т. д.). Вся техника регулярно проходит осмотр и находится в хорошем состоянии. Если по пути двигатель на минуту заглох, это не поломка, с техникой такое иногда случается.

Относительно бедуинской деревни: это часть маршрута, где гости могут увидеть местную жизнь и культуру. Мы не вмешиваемся в их уклад, чтобы сохранить аутентичность этого места.

Также в Египте на дорогах установлены камеры и ограничители скорости в машинах, поэтому превышение до 170 км/ч технически невозможно.

Мы всегда стараемся сделать поездку максимально комфортной и безопасной.

Е
Елена
10 окт 2025
Брали индивидуальную экскурсию на квадроциклах у Натальи. Всё прошло отлично. Наталья учла все наши пожелания. Ездили с ребенком 7 лет. Я сначала переживала за ребёнка, но всё прошло шикарно. Ребенок
читать дальше

был полноценным участником сафари, катался на верблюде и даже немного порулил на квадрацикле. С нами ехал фотограф, который фотографировал и снимал видео. Смело могу рекомендовать Наталью всем, кто хочет отличную экскурсию.

М
Мария
27 сен 2025
Покататься на квадрациклах по пустыне и встретить рассвет - это обязательно стоит добавить в свою программу! И рекомендую именно индивидувльную. Не надо ехать в длинной цепочке и дышать выхлопными газами.
Арафатки купите до поездки. В городе они по 1 евро, там по 4 евро.
И мы не пожалели денег на фото и видео с поездки. Память все же! 😄
А
Антон
23 сен 2025
Очень понравилось. Без задержек отвезли-покатались-привезли. Ездили рано утром, поэтому было не так сильно от больших групп.
Местные конечно пытались навязать доп. услуги за деньги, но сильно не приставали.
Ю
Юрий
15 авг 2025
Очень приятно познавать Египет с таким организатором, как Наталья! Очень оперативно и подробно отвечает, поездка прошла, как в описании, получил много эмоций! Спасибо!
А
Анастасия
23 мая 2025
Брали индивидуальную экскурсию на квадроциклах и были этому очень рады) все для нас) Ездили на рассвете.
По организации вопросов нет. Все вовремя, без задержек.
С собой обязательно надо брать очки и арафатку, т. к. пыль попадает везде.
А
Андрей
13 апр 2025
Отличная поездка, получил удовольствие! Сперва от отеля везут на станцию багги/квадроциклов, оттуда уже своим ходом на багги в пустыню, с сопровождающим. Прокатиться интересно, антураж Мэд Макса) Заехали к бедуинам, выпили
читать дальше

чаю. Можно залезть на верблюда, сделать фото - за отдельную плату. Потом обратно. По времени прогулка по пустыне занимает меньше, чем время, указанное в описании экскурсии (2,5 часа, это время с учетом трансфера от отеля и обратно), но это неважно, на самом деле времени в пустыне вполне достаточно. Местные на станции предлагают услуги по фото/видеосъемке поездки, это опционально. Я взял, остался вполне доволен. Рекомендую!

Елена
Елена
6 апр 2025
Поездка прошла отлично! Забрали из отеля во время. Доехали быстро. Откатали около часа. Ездили утром - встретили в пустыне рассвет. Наталья рассказала нам по дороге много интересных фактов про Шарм эль Шейх. Нам все очень понравилось. Брали индивидуальную экскурсию. Было классно. Берите экскурсии через Наталью - не пожалеете!
А
Андрей
26 мар 2025
Съездили с Натальей на квадриках, отлично прокатились по маршруту, не было напряга от навязывания доп услуг, рекомендасьон!
