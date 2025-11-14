Мы создали эту программу специально для индивидуальных компаний: вы сможете выбрать темп движения и даже скорректировать маршрут. Не придётся подстраиваться под график группы или ограниченное время остановок. Наш русскоязычный гид проведёт вас по живописному маршруту, покажет пустыню и горы. А в традиционной деревне бедуинов вы угоститесь ароматным чаем.
Описание экскурсии
- Осмотр величественных Синайских гор.
- Золотистые барханы пустыни.
- Остановки для фотографий на фоне завораживающих видов, где вы сможете услышать мистическое эхо среди горных хребтов.
- Традиционная деревня бедуинов, где вас угостят ароматным чаем и предложат сделать памятные снимки. Вы познакомитесь с местной жизнью.
Организационные детали
- Поездка подходит для участников любого возраста. Управлять квадроциклами могут дети старше 12 лет.
- Мы выдадим вам защитную экипировку и проведём инструктаж.
- Сафари проходит на наших собственных квадроциклах, в сопровождении двух проводников.
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1938 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
14 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия!
Очень понравилась экскурсия!

У меня была индивидуальная экскурсия. Все очень безопасно, квадроциклы в хорошем состоянии, на вас надевают шлемы. Гид едет с вами в вашем темпе, гид постоянно за вами следит. Мне понравилось!)😊
У меня была индивидуальная экскурсия. Все очень безопасно, квадроциклы в хорошем состоянии, на вас надевают шлемы. Гид едет с вами в вашем темпе, гид постоянно за вами следит. Мне понравилось!)😊
С
Семочкин
14 ноя 2025
Отличная экскурсия, все организовано и четко, особое внимание безопасности, выдают шлемы всем, инструкторы контролируют чтоб на маршруте все было безопасно. Радушный персонал не отпустили без дополнительных покатушек:)))
П
Павел
6 ноя 2025
Отличное приключение! Индивидуальный подход, я был вообще один с гидом. Чади очень вайбовый парень, чувствует, какая скорость вам комфортна, со мной несся как ветер. Делает фото и видео, пока едешь
К
Кристина
23 окт 2025
Ниже будет субъективный отзыв на наш с мужем вкус.
Ниже будет субъективный отзыв на наш с мужем вкус.

Мы уже имеем опыт езды на квадроциклах с мужем, так как у нас есть свой квадроцикл + традиция брать подобные покатушки в
Мы уже имеем опыт езды на квадроциклах с мужем, так как у нас есть свой квадроцикл + традиция брать подобные покатушки в
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Кристина!
Спасибо, что поделились своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что экскурсия оставила у вас неоднозначные эмоции.
Позвольте пояснить несколько моментов:
Вы выбрали
Спасибо, что поделились своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что экскурсия оставила у вас неоднозначные эмоции.
Позвольте пояснить несколько моментов:
Вы выбрали
Е
Елена
10 окт 2025
Брали индивидуальную экскурсию на квадроциклах у Натальи. Всё прошло отлично. Наталья учла все наши пожелания. Ездили с ребенком 7 лет. Я сначала переживала за ребёнка, но всё прошло шикарно. Ребенок
М
Мария
27 сен 2025
Покататься на квадрациклах по пустыне и встретить рассвет - это обязательно стоит добавить в свою программу! И рекомендую именно индивидувльную. Не надо ехать в длинной цепочке и дышать выхлопными газами.
Арафатки купите до поездки. В городе они по 1 евро, там по 4 евро.
И мы не пожалели денег на фото и видео с поездки. Память все же! 😄
Арафатки купите до поездки. В городе они по 1 евро, там по 4 евро.
И мы не пожалели денег на фото и видео с поездки. Память все же! 😄
А
Антон
23 сен 2025
Очень понравилось. Без задержек отвезли-покатались-привезли. Ездили рано утром, поэтому было не так сильно от больших групп.
Местные конечно пытались навязать доп. услуги за деньги, но сильно не приставали.
Местные конечно пытались навязать доп. услуги за деньги, но сильно не приставали.
Ю
Юрий
15 авг 2025
Очень приятно познавать Египет с таким организатором, как Наталья! Очень оперативно и подробно отвечает, поездка прошла, как в описании, получил много эмоций! Спасибо!
А
Анастасия
23 мая 2025
Брали индивидуальную экскурсию на квадроциклах и были этому очень рады) все для нас) Ездили на рассвете.
По организации вопросов нет. Все вовремя, без задержек.
С собой обязательно надо брать очки и арафатку, т. к. пыль попадает везде.
По организации вопросов нет. Все вовремя, без задержек.
С собой обязательно надо брать очки и арафатку, т. к. пыль попадает везде.
А
Андрей
13 апр 2025
Отличная поездка, получил удовольствие! Сперва от отеля везут на станцию багги/квадроциклов, оттуда уже своим ходом на багги в пустыню, с сопровождающим. Прокатиться интересно, антураж Мэд Макса) Заехали к бедуинам, выпили
Елена
6 апр 2025
Поездка прошла отлично! Забрали из отеля во время. Доехали быстро. Откатали около часа. Ездили утром - встретили в пустыне рассвет. Наталья рассказала нам по дороге много интересных фактов про Шарм эль Шейх. Нам все очень понравилось. Брали индивидуальную экскурсию. Было классно. Берите экскурсии через Наталью - не пожалеете!
А
Андрей
26 мар 2025
Съездили с Натальей на квадриках, отлично прокатились по маршруту, не было напряга от навязывания доп услуг, рекомендасьон!
