Египетские Мальдивы на яхте с купанием

На территории национального парка Рас-Мохаммед - самые живописные места Красного моря

4.8
33 отзыва
На территории национального парка Рас-Мохаммед — самые живописные места Красного моря.

Приглашаем вас на водную прогулку по завораживающим просторам Красного моря.

Искупайтесь на пляже Белого острова и в открытом море, посмотрите подводный мир и обитателей коралловых садов во время снорклинга, а также пообедайте на борту белоснежной яхты.
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
Египетские Мальдивы на яхте с купанием

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк Рас-Мохаммед
  • Белый остров
По программе у вас будет уникальная возможность посетить единственный в мире подводный заповедник, насладится исключительной экзотической красотой подводного мира и приятным путешествием по Красному морю. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
  • Прогулка на корабле в открытое море в Национальный парк Рас-Мохаммед;
  • Наслаждаться красотой Красного моря;
  • Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
  • 2 остановки в 2 фантастических местах для плавания;
  • 1 остановка на белом острове;
  • Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
  • Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
  • Зарядиться энергией солнца;
  • Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вас ждут две остановки в фантастически красивых местах для изучения подводного мира — в водах Национального парка Рас-Мохаммед и на Белом острове, с его бесконечным пляжем, нежным белым песком и кристально чистой водой, где вы легко сможете увидеть коралловые рифы, восхититься разнообразием рыб и кораллов, поплавать и позагорать на острове.
  • На борту яхты вас ждёт прекрасно сервированный обеденный стол с вкусными и сытными блюдами и безалкогольными напитками. Вкусный обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Важная информация• Программа НЕ включает в себе посещения мангровой рощи и «Озера Желаний»;
  • При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять в аренду фотоаппарат для подводной съёмки на борту яхты.
  • Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
взрослый 12+
$25
дети от 5 до 12 лет
$13

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • обед и напитки
  • услуги русскоговорящего инструктора
  • оборудование для дайвинга (при предварительной брони)
  • входные билеты на территорию заповедника
Что не входит
  • прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 2$, )
  • фото и видео материалы, сделанные фотографом на борту
  • 1 погружение с аквалангом 15 Евро, если 2 погружения 25 Евро
  • личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно с 07:30

Egypt T.
Egypt T.
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