По программе у вас будет уникальная возможность посетить единственный в мире подводный заповедник, насладится исключительной экзотической красотой подводного мира и приятным путешествием по Красному морю. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
- Прогулка на корабле в открытое море в Национальный парк Рас-Мохаммед;
- Наслаждаться красотой Красного моря;
- Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
- 2 остановки в 2 фантастических местах для плавания;
- 1 остановка на белом острове;
- Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
- Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
- Зарядиться энергией солнца;
- Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вас ждут две остановки в фантастически красивых местах для изучения подводного мира — в водах Национального парка Рас-Мохаммед и на Белом острове, с его бесконечным пляжем, нежным белым песком и кристально чистой водой, где вы легко сможете увидеть коралловые рифы, восхититься разнообразием рыб и кораллов, поплавать и позагорать на острове.
- На борту яхты вас ждёт прекрасно сервированный обеденный стол с вкусными и сытными блюдами и безалкогольными напитками. Вкусный обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Важная информация• Программа НЕ включает в себе посещения мангровой рощи и «Озера Желаний»;
- При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять в аренду фотоаппарат для подводной съёмки на борту яхты.
- Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.