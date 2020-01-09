17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотопрогулка по самым примечательным местам города

Денис
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Денис – ваш гид
Приглашаю вас на фотопрогулку по наиболее интересным и красивым местам города Хельсинки.

Кто как не местный житель и фотограф-любитель со стажем знает про них!
92 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинки; либо я могу подъехать к гостинице, если гостиница расположена в пределах центра города
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У этой экскурсии17 отзывов
4.76
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки

Что вас ожидает

Я расскажу об основных достопримечательностях и сделаю для вас индивидуальные и совместные качественные фотографии с помощью вашей или своей техники. Для фотосъёмки будут выбраны наиболее живописные и запоминающиеся места города Хельсинки.

Так как время экскурсии ограниченно, вам будут предложены несколько вариантов пеших маршрутов. Маршруты включают в себя: панорамы города, шедевры архитектуры, живописные парки и улочки, фотогеничные места вдоль набережной.

Вот некоторые из достопримечательностей, которые вы можете увдитеть: Центральный железнодорожный вокзал, здание парламента Финляндии, церковь в скале «Темппелиаукио», собор Святого Николая, Успенский собор, крепость Суоменлинна.

Из своей техники, пользуюсь зеркальным фотоаппаратом Nikon D7100 и объективами для портретной/архитектурной/пейзажной фотосъёмки.

Так как я много лет прожил в городе Хельсинки, я прекрасно его знаю и смогу подсказать, как незабываемо провести здесь время. Я расскажу, какие мероприятия проходят в городе (концерты, выставки и т.п.), какие интересные музеи стоит посетить и где можно отведать лучший кофе, а также помогу выбрать ресторан, бар, клуб.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включена обработка лучших фотографий с основными достопримечательностями (количество варьируется от снятого материала, но не более 40 фотографий)
  • Экскурсия может быть адаптирована под ваши интересы
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки
Самые красивые места Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинки; либо я могу подъехать к гостинице, если гостиница расположена в пределах центра города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Мне 35 года, я 10 лет живу и работаю в городе Хельсинки. Общительный и легко идущий на контакт человек. Инженер по образованию. Увлекаюсь фотографией более 10 лет.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Рада, что выбрала именно эту экскурсию. Денис оказался очень приятным, доброжелательным, знающим, не навязчивым. Легко согласился встретить меня у квартиры, которую я снимала - я в Хельсинки первый раз, в городе не ориентировалась. Формат экскурсии мне тоже понравился - не монотонное перечисление достопримечательностей, а дружеская непринужденная беседа, во время которой Денис рассказывал о городе, и отвечал на мои вопросы. Время пролетело совершенно незаметно, я получила огромное удовольствие. В качестве бонуса - прекрасные фотографии, выполненные на профессиональном уровне. Огромное спасибо Денису! Всем рекомендую!
Галина
17 октября 2019
Отличная прогулка по Хельсинки! Ещё и с фото :)
18 августа 2019
Увидеть все за несколько часов- оказалось возможным! Легкое общение, интересный маршрут, плюс бонусом фотографии!интересная прогулка, рекомендуем
25 марта 2019
Лёгкая, не напрягающая экскурсия по основным достопримечательностям Хельсинки. Чудесно подходит для первого знакомства с городом! А в качестве бонуса - чудесные фотографии ))) Гид Денис - приятный человек, хорошо знающий предмет экскурсии. А описание местного образа жизни добавляет колорита экскурсии. Всем рекомендую!!!
11 октября 2018
Прилетали в Хельсинки на выходные! В городе первый раз, прогулка с Денисом помогла нам сориентироваться на месте. За день до встречи Денис прислал нам инструкцию, как самим добраться из аэропорта в город и до нашего отеля, нам это очень помогло. Спасибо! Сам приехал к нам в отель и мы отправились на прогулку. За ее время успели посетить множество интересных мест о каждом из них Денис предоставил краткую информацию. Сориентировал где лучше покушать, в какие магазины зайти и помог нам купить билеты на завтрашний день до аэропорта. В общем, если вы в городе впервые, хотите погулять в спокойном темпе, полюбоваться на красивые места, (получить при этом замечательные фото) и не обременять себя исторической информацией вам подойдёт прогулка с Денисом.
13 августа 2018
Добрый день! были в Хельсинки в начале августа 2018. Так как с нами был ребенок (11 лет), хотелось не перегружать его информацией и в тоже время заинтересовать историей города. С этим отлично справился наш гид - Денис. Экскурсия прошла динамично и познавательно. Нам все понравилось! Спасибо Денису, будем рекомендовать!)
19 июля 2018
Экскурсия проведенная Денисом прекрасно подойдёт людям, впервые посетившим Хельсинки, и которым не требуются библиотечные данные. У нас получилась комфортная прогулка по городу, в которой мы получили общую информацию об истории центра города, много качественных фотографий и массу ответов на наши бытовые вопросы: как передвигаться по городу, где поесть, куда сходить и т.д. Денис оставил очень приятное впечатление о себе и городе.
6 мая 2018
Выбрали экскурсию Дениса с фотосьемкой.Экскурсия очень понравилась,прогулка по самым ярким и запоминающимся местам этого замечательного города запомниться надолго,а напамять осталисб яркие фото в лучах теплого солнца.Денис показал как укромные уголки так и самые известные места.Спасибо за приятное знакомство с Хельсинки.
6 ноября 2017
все отлично. Спасибо Денису за экскурсию.
11 октября 2017
Экскурсия прошла очень хорошо. Гид вовремя прибыл к месту встречи, вежлив, доброжелателен. Что еще порадовало, сам добрался до нашего отеля, т.к. мы были впервые в Хельсинки и плохо ориентировались в городе. Маршрут сложен удачно, за 2 часа пеших прогулок совсем не устали. Сделаны отличные и яркие фотографии с хороших ракурсов. Параллельно рассказывал об истории страны, особенностях проживания и характере местных жителей. В конце путешествия начертил на нашей карте дополнительные маршруты для пеших прогулок по живописным местам Хельсинки. Единственное, хотелось бы увидеть побольше таких мест города, которых не найти в путеводителе, но в то же время, отличающихся своим особым колоритом. Остались довольны, рекомендуем. Спасибо!
Ещё 7 отзывов

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