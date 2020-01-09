17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я расскажу об основных достопримечательностях и сделаю для вас индивидуальные и совместные качественные фотографии с помощью вашей или своей техники. Для фотосъёмки будут выбраны наиболее живописные и запоминающиеся места города Хельсинки.

Так как время экскурсии ограниченно, вам будут предложены несколько вариантов пеших маршрутов. Маршруты включают в себя: панорамы города, шедевры архитектуры, живописные парки и улочки, фотогеничные места вдоль набережной.

Вот некоторые из достопримечательностей, которые вы можете увдитеть: Центральный железнодорожный вокзал, здание парламента Финляндии, церковь в скале «Темппелиаукио», собор Святого Николая, Успенский собор, крепость Суоменлинна.

Из своей техники, пользуюсь зеркальным фотоаппаратом Nikon D7100 и объективами для портретной/архитектурной/пейзажной фотосъёмки.

Так как я много лет прожил в городе Хельсинки, я прекрасно его знаю и смогу подсказать, как незабываемо провести здесь время. Я расскажу, какие мероприятия проходят в городе (концерты, выставки и т.п.), какие интересные музеи стоит посетить и где можно отведать лучший кофе, а также помогу выбрать ресторан, бар, клуб.