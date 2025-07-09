Это неспешное атмосферное путешествие в мир лавандовых полей и старинных провансальских деревушек. Вы увидите, как выращивают лаванду и добывают из неё масло. Окажетесь в настоящем заповеднике ароматов, где каждая нотка раскрывается при движении воздуха. И познакомитесь с Экс-ан-Провансом, пропитанным колоритом южной Франции.
Описание экскурсии
Экс-ан-Прованс
Утончённый город с богатой историей — родина Поля Сезанна и провансальской сладости калиссон. Вы прогуляетесь по тенистым улочкам, мимо фонтанов, дворцов и лавочек с местными деликатесами. Почувствуете атмосферу юга Франции — элегантного, культурного и уютного.
Дом Лаванды Терри Уго
Это семейная лавандерия и музей под открытым небом неподалёку от Экс-ан-Прованса. Вы узнаете, как выращивают настоящую горную лаванду и как отличить её от гибридов. Увидите традиционные перегонные аппараты и поймёте, почему лавандовое масло называют «синим золотом» Прованса. А ещё продегустируете продукты на основе лаванды и сможете купить аутентичные сувениры прямо у производителей.
О чём поговорим в поездке:
- История лавандоводства в Провансе
- Лаванда дикая и культивируемая: отличия и особенности
- Промыслы и ремёсла, связанные с лавандой: эфирные масла, косметика, кулинария
- Природа и сезонные ритмы региона
- Прованс глазами художников и поэтов
Организационные детали
- Лаванда цветёт с середины июня по середину августа, пик — с конца июня до середины июля
- В стоимость экскурсии включены трансфер на Toyota Yaris и посещение Дома Лаванды
- Детские кресла предоставлю по запросу. Возрастных ограничений нет, но учитывайте продолжительность поездки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 414 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Очень понравилась экскурсия. Первоклассный гид, интересно рассказывает, проявляет заинтересованность к клиенту. Рекомендую!
