Это неспешное атмосферное путешествие в мир лавандовых полей и старинных провансальских деревушек. Вы увидите, как выращивают лаванду и добывают из неё масло. Окажетесь в настоящем заповеднике ароматов, где каждая нотка раскрывается при движении воздуха. И познакомитесь с Экс-ан-Провансом, пропитанным колоритом южной Франции.

Описание экскурсии

Экс-ан-Прованс

Утончённый город с богатой историей — родина Поля Сезанна и провансальской сладости калиссон. Вы прогуляетесь по тенистым улочкам, мимо фонтанов, дворцов и лавочек с местными деликатесами. Почувствуете атмосферу юга Франции — элегантного, культурного и уютного.

Дом Лаванды Терри Уго

Это семейная лавандерия и музей под открытым небом неподалёку от Экс-ан-Прованса. Вы узнаете, как выращивают настоящую горную лаванду и как отличить её от гибридов. Увидите традиционные перегонные аппараты и поймёте, почему лавандовое масло называют «синим золотом» Прованса. А ещё продегустируете продукты на основе лаванды и сможете купить аутентичные сувениры прямо у производителей.

О чём поговорим в поездке:

История лавандоводства в Провансе

Лаванда дикая и культивируемая: отличия и особенности

Промыслы и ремёсла, связанные с лавандой: эфирные масла, косметика, кулинария

Природа и сезонные ритмы региона

Прованс глазами художников и поэтов

Организационные детали