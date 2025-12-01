Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Марселе

Найдено 7 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Марселе на русском языке, цены от €95, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Марсель - современный Вавилон
На машине
4 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте
Начало: У скульптуры «Bleu de Chine»
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Правда и выдумки о Марселе
Пешая
3 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€134 за всё до 5 чел.
Бонжур, Марсель
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Марселю
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Расписание: ежедневно в 10:00
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€95 за человека
Марсель: история, культура и морская красота
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Погрузитесь в атмосферу Марселя, посетив Дворец Лоншан, Старый порт и другие знаковые места. Насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Марсель - первое свидание
Пешая
2 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель - первое свидание
Увлекательное путешествие по Марселю: история, легенды и культура ждут вас. Откройте для себя уникальные достопримечательности и атмосферу города
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Увлекательное знакомство с древнейшим городом Франции в компании эксперта по Провансу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€100 за всё до 9 чел.
Стрит-арт Марселя
Пешая
2 часа
-
4%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по стрит-арту Марселя
Марсель славится своим стрит-артом. Исследуйте его улицы, полные фресок и граффити, и узнайте о художниках, оставивших свой след в этом городе
Начало: У Старого порта
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€114€119 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 декабря 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
  • О
    Олег
    25 ноября 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Благодаря Лине узнали о возможности бесплатного трансфера от стоянки MSC до центра города. У нас была сим карта со связью,
    читать дальше

    так что пооблемы со встречей не было. Написали и сфотографировали место, где мы вышли в город и через 10 минут встретились с Годом. А далее интересная полноценная экскурсия по городу с рассказом по истории и не только. Впервые оказались во Франции, нам всё было интересно. Зашли в магазин купили вино по 2 €. В принципе остались удовлетворены увиденным, услышанным и проведенным временем в Марселе. Готовы рекомендовать.

    Благодаря Лине узнали о возможности бесплатного трансфера от стоянки MSC до центра города. У нас была
  • Е
    Евгений
    24 ноября 2025
    Пешком по Марселю и его истории
    Экскурсия в целом нам понравилась. Наталья обладает достаточными знаниями о Марселе и Франции. Она приятный и общительный человек, старалась много рассказать за 2 часа экскурсии. Желаем ей успехов!
  • Е
    Евгений
    23 ноября 2025
    Марсель - современный Вавилон
    Спасибо Сергею за содержательную, интересную, комфортную по времени и передвижениям экскурсию! Она наполнена любовью к этому городу и местам!
  • М
    Марина
    23 ноября 2025
    Марсель - современный Вавилон
    Четыре часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Сергей - очень приятный и эрудированный человек, интереснейший рассказчик и проводник по страницам
    читать дальше

    истории Марселя. Мы очень благодарны ему за знакомство с городом и создание того первого впечатления, после которого хочется прилетать сюда снова и снова. Абсолютная рекомендация!

  • Л
    Людмила
    20 ноября 2025
    Марсель - первое свидание
    Экскурсия была достаточно интересной, ничего лишнего, ни какой беготни (чего терпеть не могу)
    Валентина посоветовала и рассказала про все самое основное! Остались очень довольны. Поняли, что одного дня очень мало и хобот им еще вернутся! Спасибо вам!!!
  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Марсель: история, культура и морская красота
    Бронировала экскурсию и трансфер до мамы, она в восторге. Благодарим и рекомендуем!!!
  • Ю
    Юрий
    6 ноября 2025
    Марсель - современный Вавилон
    Наше знакомство с Францией началось с Марселя. Благодаря Сергею,это было идеальное первое знакомство с городом и его богатой историей. Особая
    читать дальше

    благодарность за то,что забрал нас прямо с корабля. Уточняю,что корабельная стоянка на уж очень большом удалении от порта и от города. А корабельные службы не проинформировали нас о бесплатных шатлах. Мы оценили сочетание комфортной поездки и возможности побродить по старым улочкам. И ноги не устали ходить и не затекли,сидя в машине. Эта экскурсия отлично подойдет для любой категории путешественников - и пожилым и детям. Маршрут экскурсии соответствовал описанию. Рассказы Сергея были живыми и интересными и он смог передать дух этого прекрасного города. В отведенное для экскурсии время,благодаря автомобилю, мы посетили все означенные места,поднялись на высокий холм к собору Нотр -Дам- де- ля- Гард, где полюбовались Марселем. Посетили более далекую локацию дворца Лоншам и Замка воды. Сергей очень интересный человек и хороший рассказчик,благодаря ему мы узнали много нового,того,чего не найти в интернете. Мы рекомендуем эту экскурсию всем,кто впервые посещает Марсель и кто уже был здесь самостоятельно.

  • А
    Алина
    5 ноября 2025
    Марсель - первое свидание
    Очень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные места. А экскурс в историю позволил по-новому взглянуть на регион. Рекомендую!
    Очень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные местаОчень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные местаОчень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные местаОчень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные местаОчень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные местаОчень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные места
  • Ю
    Юлия
    3 ноября 2025
    Марсель - современный Вавилон
    Мы в восторге! Сергей открыл такие уголье Марселя и истории, о которых не прочесть! Прекрасная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    Марсель - современный Вавилон
    Если честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристов он запомнился, как грязный
    читать дальше

    портовый город. А в нашем случае еще и обещали дождь. Но Сергей открыл нам красоту Марселя. А дворец Лоншан и каскадный фонтан "замок воды" произвел на подростка намного более сильное впечатление, чем фонтан Треви в Риме. Город очень живой, яркий. А очень интересные рассказы гида позволят запомнить этот город надолго. Сергей прекрассный рассказчик и отличный гид и это наша невероятная удача в эту поездку.

    Если честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристовЕсли честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристов
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Прекрасный экскурсовод! Прогулялись по центру Марселя, познакомились с историей города, узнали много интересных фактов. С удовольствием советуем всем 👍
  • Л
    Людмила
    1 ноября 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Как говорится, случайности не случайны:)
    Я считаю, что в огромном количестве информации в интернете нам безумно повезло найти такого прекрасного гида,
    читать дальше

    как Лина!
    Милейшая интеллигентная женщина, которая прекрасно знает историю, колорит и обычаи Марселя!
    Учитывает интересы своих клиентов и очень внимательно относится к их пожеланиям!
    Нас было 4 взрослых человека и мы все остались очень довольны и экскурсией, проведенной Линой и знакомством с ней! Смело могу порекомендовать этого гида!
    Фоток к сожалению нет, так как в Барселоне у нас украли камеру, на которой были фото и видео: (

  • И
    Ирина
    31 октября 2025
    Марсель - первое свидание
    Отличная подача материала, очень комфортно, интересно. Человек влюблен в Марсель и это передается слушателям. Всем рекомендую. Большое спасибо.
  • В
    Влада
    27 октября 2025
    Марсель - современный Вавилон
    Экскурсия и экскурсовод замечательные. Очень удобно, что экскурсия на машине. Все таки Марсель расположен на холмистой местности и тяжело было
    читать дальше

    бы все успеть посмотреть. Рассказ Сергея интересен, эмоционален. Мы в восторге! Из за демонстрации часть дорог была перекрыта, но мы ловко все это объехали и на экскурсию не повлияло совсем. Все что запланировано было посещено. Кроме экскурсии попросили Сергея встретить в аэропорту, прилетали почти ночью. Очень советую.

  • Е
    Евгений
    21 октября 2025
    Марсель: история, культура и морская красота
    Все отлично, полностью довольны профессионализмом и эрудицией Олега
  • А
    Анжела
    21 октября 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Спасибо Лине за интересную и познавательную экскурсию. Удалось увидеть Марсель другими глазами, город потрясающий!
  • Л
    Людмила
    16 октября 2025
    Марсель - первое свидание
    Посетили Марсель. Выбрали эту экскурсию так как в нашей группе были люди в первый раз в Марселе. Валентина провела экскурсию
    читать дальше

    хорошо, очень тактичная, всё зарание оповещает, где встреча, как добраться. Маршрут выбран хорошо не устаёшь. После экскурсию ответила на вопросы, сказала что посмотреть ещё можно. Советую этого гида. Спасибо большое Валентина.

  • В
    Владимир
    15 октября 2025
    Правда и выдумки о Марселе
    Все было хорошо. Времени у нас было ограничено всего несколько часов. Мы были впервые в Марселе и было важно чтобы
    читать дальше

    понять его как бы изнутри. Лина с этим прекрасно справилась. Прогулялись по старым улочкам, посмотрели достаточно интересные места. Насладились прекрасными видами города.
    Получили достаточно много информации как живут люди в Марселе. Даже успевали покупать сувениры и фотографироваться по пути. Лина отвечала на все вопросы которые нас интересовали. Вообщем нам понравилось. Спасибо. ❤️

  • М
    Михаил
    15 октября 2025
    Марсель - первое свидание
    Спасибо громадное Валентине за интересную экскурсию - посмотрели основные достопримечательности Марселя, получили ценные советы по дальнейшему пребыванию, отлично прогулялись по ключевым местам города!

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марселе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Марсель - современный Вавилон
  2. Правда и выдумки о Марселе
  3. Бонжур, Марсель
  4. Марсель: история, культура и морская красота
  5. Марсель - первое свидание
Какие места ещё посмотреть в Марселе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Марселю в декабре 2025
Сейчас в Марселе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 95 до 180 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Марселе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 331 ⭐ отзыв, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль