благодарность за то,что забрал нас прямо с корабля. Уточняю,что корабельная стоянка на уж очень большом удалении от порта и от города. А корабельные службы не проинформировали нас о бесплатных шатлах. Мы оценили сочетание комфортной поездки и возможности побродить по старым улочкам. И ноги не устали ходить и не затекли,сидя в машине. Эта экскурсия отлично подойдет для любой категории путешественников - и пожилым и детям. Маршрут экскурсии соответствовал описанию. Рассказы Сергея были живыми и интересными и он смог передать дух этого прекрасного города. В отведенное для экскурсии время,благодаря автомобилю, мы посетили все означенные места,поднялись на высокий холм к собору Нотр -Дам- де- ля- Гард, где полюбовались Марселем. Посетили более далекую локацию дворца Лоншам и Замка воды. Сергей очень интересный человек и хороший рассказчик,благодаря ему мы узнали много нового,того,чего не найти в интернете. Мы рекомендуем эту экскурсию всем,кто впервые посещает Марсель и кто уже был здесь самостоятельно.