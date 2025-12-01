Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте
Начало: У скульптуры «Bleu de Chine»
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€134 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Марселю
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Расписание: ежедневно в 10:00
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€95 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Погрузитесь в атмосферу Марселя, посетив Дворец Лоншан, Старый порт и другие знаковые места. Насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель - первое свидание
Увлекательное путешествие по Марселю: история, легенды и культура ждут вас. Откройте для себя уникальные достопримечательности и атмосферу города
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Увлекательное знакомство с древнейшим городом Франции в компании эксперта по Провансу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€100 за всё до 9 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по стрит-арту Марселя
Марсель славится своим стрит-артом. Исследуйте его улицы, полные фресок и граффити, и узнайте о художниках, оставивших свой след в этом городе
Начало: У Старого порта
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€114
€119 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 декабря 2025Прекрасная экскурсия! Интересная история города!
- ООлег25 ноября 2025Благодаря Лине узнали о возможности бесплатного трансфера от стоянки MSC до центра города. У нас была сим карта со связью,
- ЕЕвгений24 ноября 2025Экскурсия в целом нам понравилась. Наталья обладает достаточными знаниями о Марселе и Франции. Она приятный и общительный человек, старалась много рассказать за 2 часа экскурсии. Желаем ей успехов!
- ЕЕвгений23 ноября 2025Спасибо Сергею за содержательную, интересную, комфортную по времени и передвижениям экскурсию! Она наполнена любовью к этому городу и местам!
- ММарина23 ноября 2025Четыре часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Сергей - очень приятный и эрудированный человек, интереснейший рассказчик и проводник по страницам
- ЛЛюдмила20 ноября 2025Экскурсия была достаточно интересной, ничего лишнего, ни какой беготни (чего терпеть не могу)
Валентина посоветовала и рассказала про все самое основное! Остались очень довольны. Поняли, что одного дня очень мало и хобот им еще вернутся! Спасибо вам!!!
- ННаталья9 ноября 2025Бронировала экскурсию и трансфер до мамы, она в восторге. Благодарим и рекомендуем!!!
- ЮЮрий6 ноября 2025Наше знакомство с Францией началось с Марселя. Благодаря Сергею,это было идеальное первое знакомство с городом и его богатой историей. Особая
- ААлина5 ноября 2025Очень понравилось, Марсель очаровал! Было ограниченное время, но гид сумела показать самые интересные и очаровательные места. А экскурс в историю позволил по-новому взглянуть на регион. Рекомендую!
- ЮЮлия3 ноября 2025Мы в восторге! Сергей открыл такие уголье Марселя и истории, о которых не прочесть! Прекрасная экскурсия!
- ННаталья2 ноября 2025Если честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристов он запомнился, как грязный
- ССветлана1 ноября 2025Прекрасный экскурсовод! Прогулялись по центру Марселя, познакомились с историей города, узнали много интересных фактов. С удовольствием советуем всем 👍
- ЛЛюдмила1 ноября 2025Как говорится, случайности не случайны:)
Я считаю, что в огромном количестве информации в интернете нам безумно повезло найти такого прекрасного гида,
- ИИрина31 октября 2025Отличная подача материала, очень комфортно, интересно. Человек влюблен в Марсель и это передается слушателям. Всем рекомендую. Большое спасибо.
- ВВлада27 октября 2025Экскурсия и экскурсовод замечательные. Очень удобно, что экскурсия на машине. Все таки Марсель расположен на холмистой местности и тяжело было
- ЕЕвгений21 октября 2025Все отлично, полностью довольны профессионализмом и эрудицией Олега
- ААнжела21 октября 2025Спасибо Лине за интересную и познавательную экскурсию. Удалось увидеть Марсель другими глазами, город потрясающий!
- ЛЛюдмила16 октября 2025Посетили Марсель. Выбрали эту экскурсию так как в нашей группе были люди в первый раз в Марселе. Валентина провела экскурсию
- ВВладимир15 октября 2025Все было хорошо. Времени у нас было ограничено всего несколько часов. Мы были впервые в Марселе и было важно чтобы
- ММихаил15 октября 2025Спасибо громадное Валентине за интересную экскурсию - посмотрели основные достопримечательности Марселя, получили ценные советы по дальнейшему пребыванию, отлично прогулялись по ключевым местам города!
