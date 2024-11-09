Индивидуальная
до 7 чел.
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€134 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: все тайны и достопримечательности Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала Монако
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€418 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: На площади Гарибальди
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 10:30
11 дек в 09:30
€298 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ооксана9 ноября 2024Чудесный поход по красивой горной тропе и неспешная прогулка по деревушке Эз в компании Элины. Рекомендую!
- ИИрина12 мая 2024К сожалению, не могу ничего сказать про экскурсию, так как она не состоялась. Первый раз мы перенесли экскурсию вместе с
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в декабре 2025
Сейчас в Ницце в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 134 до 418. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Активности», 320 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль