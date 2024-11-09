читать дальше

Элиной по обоюдному согласию с 3 мая на 7 мая. Но 7 мая были какие- то проблемы на дороге в Эз: такси отказывались ехать, автобусы разворачивались, не доезжая до конечной точки (деревня Эз). Могу только сказать, что Элина очень ответственный человек, приятный в общении. Она приехала к нам в Ментон, где мы проживали, чтобы отдать аванс, который мы заплатили, и продукты, купленные на пикник, включенный в экскурсию. Уверена, что и экскурсия была бы проведена добросовестно, ответственно, душевно! Но на следующий день мы уже уезжали, к сожалению!