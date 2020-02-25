Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Лазурному берегу: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир роскоши, искусства и истории с индивидуальной экскурсией по самым живописным уголкам Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€449 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие по ночному Монако: Океанографический музей и Формула 1
Погрузитесь в атмосферу ночного Монако, где величие и блеск сочетаются с теплым средиземноморским ветерком
Начало: По договоренности в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€199 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Грассу, Гурдону и Сен-Поль-де-Венс
Посетите парфюмерную фабрику Fragonard в Грассе, насладитесь видами Гурдона и прогуляйтесь по улицам Сен-Поль-де-Венс, где жили знаменитые художники
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€499 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€689 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- VViktoriia25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Музей Марка Шагала»
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