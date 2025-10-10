Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Ницце на русском языке, цены от €47. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 12 отзывов Мини-группа до 6 чел. Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры Начало: Около парка Alsace-Lorraine Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00 €47 за человека Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники €187 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Из Ниццы в живописную провинцию Вар Погулять по горам и национальному парку и ощутить величие средиземноморской природы Начало: По договоренности €199 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Мини-группа до 6 чел. Ницца на десерт Знакомство с городом, которое начинается вечером. Потому что у каждого дня должен быть десерт Начало: У входа в отель «Негреско» Расписание: ежедневно в 19:15 €60 за человека Другие экскурсии Ниццы

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 15 ⭐ отзывов, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь