Мини-группа
до 6 чел.
Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато
Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры
Начало: Около парка Alsace-Lorraine
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
24 окт в 11:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
Погулять по горам и национальному парку и ощутить величие средиземноморской природы
Начало: По договоренности
27 окт в 12:00
3 ноя в 12:00
€199 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Ницца на десерт
Знакомство с городом, которое начинается вечером. Потому что у каждого дня должен быть десерт
Начало: У входа в отель «Негреско»
Расписание: ежедневно в 19:15
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
€60 за человека
