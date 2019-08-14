Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Марсель
Погрузитесь в атмосферу средневековья и современности, посетив живописные уголки Марселя и завершив маршрут в элегантном Монако
Начало: Ваш отель или место проживания
Расписание: Несколько раз в неделю по договоренности
Завтра в 08:30
16 апр в 08:30
€249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- kkamenkov14 августа 2019Это очень красивая Экскурсия. Все прошло супер! Очень красивые лавандовые поля, дали время нафотографировать и налюбоваться!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Парк Шато Валроз»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
Сейчас в Ницце в категории "Парк Шато Валроз" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 249. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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