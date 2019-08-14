Парк Шато Валроз – экскурсии в Ницце

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Шато Валроз» в Ницце на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€249 за человека
Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€199 за человека
Групповая экскурсия в Марсель
Пешая
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Марсель
Погрузитесь в атмосферу средневековья и современности, посетив живописные уголки Марселя и завершив маршрут в элегантном Монако
Начало: Ваш отель или место проживания
Расписание: Несколько раз в неделю по договоренности
Завтра в 08:30
16 апр в 08:30
€249 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Парк Шато Валроз»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
  2. Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
  3. Групповая экскурсия в Марсель
Какие места ещё посмотреть в Ницце
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Музей современного искусства
  3. Самое главное
  4. Старый город
  5. Лавандовые поля
  6. Собор Святого Николая
  7. Кафедральный собор Святой Репараты
Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
Сейчас в Ницце в категории "Парк Шато Валроз" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 249. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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