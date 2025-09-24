Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Ницце

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Ницце на русском языке, цены от €139. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое рандеву с Ниццей
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€146 за всё до 7 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух
Начало: По договорённости
11 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€139 за всё до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
На машине
8 часов
54 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за человека
О Ницце - с интересом и любовью
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 10:30
11 дек в 09:30
€298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
    Элина провела нас по старому городу, показала чудесные галереи и пейзажи.
  • о
    оксана
    17 ноября 2024
    По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
    Отличная экскурсия с Элиной! Очень интересный рассказ Элины в каждой из художественных галерей умноженный на чудесный красоты деревушку оставили незабываемые впечатления! Была в начале ноябре, без толп туристов, погода прекрасная, однозначно рекомендую!
  • И
    Инесса
    12 ноября 2023
    По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
    Нам экскурсия понравилась. Элина очень приятная девушка! Быстро наладила контакт со всеми участниками, жизнерадостная, веселая. Она не профессиональный гид (она
    читать дальше

    сразу это сказала), однако хорошо ориентируется в области искусства. Сын, которому 11 лет сказал, что для него это была лучшая экскурсия 😊! Ему не было скучно 🥱!

  • Ю
    Юлия
    11 октября 2023
    Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
    Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века. И средневековая деревушка на
    читать дальше

    холме с видами захватывающими дух. И, конечно, удивительный гид. Полина рассказывает очень интересно, живо, увлеченно и вместе с тем трогательно. Кажется знает всех художников лично, так легко и виртуозно вписывает в рассказ истории каждого и подробности творчества. Спасибо большое, получила огромное удовольствие. С нетерпением жду новой встречи ❣️

    Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого векаОтличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого векаОтличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого векаОтличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого векаОтличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого векаОтличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Первое рандеву с Ниццей
  2. Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
  3. По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
  4. Большое путешествие по Лазурному побережью
  5. О Ницце - с интересом и любовью
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Музей современного искусства
  4. Собор Святого Николая
  5. Кафедральный собор Святой Репараты
  6. Старый город
  7. Сад Альберта I
  8. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в декабре 2025
Сейчас в Ницце в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 139 до 299. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 103 ⭐ отзыва, цены от €139. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль