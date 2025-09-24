Индивидуальная
до 7 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€146 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух
Начало: По договорённости
11 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 10:30
11 дек в 09:30
€298 за всё до 5 чел.
- ННаталья24 сентября 2025Элина провела нас по старому городу, показала чудесные галереи и пейзажи.
- ооксана17 ноября 2024Отличная экскурсия с Элиной! Очень интересный рассказ Элины в каждой из художественных галерей умноженный на чудесный красоты деревушку оставили незабываемые впечатления! Была в начале ноябре, без толп туристов, погода прекрасная, однозначно рекомендую!
- ИИнесса12 ноября 2023Нам экскурсия понравилась. Элина очень приятная девушка! Быстро наладила контакт со всеми участниками, жизнерадостная, веселая. Она не профессиональный гид (она
- ЮЮлия11 октября 2023Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века. И средневековая деревушка на
