9 отзывов оставили туристы

Прекрасная возможность посетить Лувр - один из самых легендарных музеев мира в комфортном для себя режиме! С нашими аудиогидами Вы сможете сэкономить время и деньги при посещении Лувра. Посетите бывшую королевскую резиденцию в Париже, ставшую одним из крупнейших музеев мира. Здесь Вы увидите знаменитые шедевры европейской живописи и скульптуры, познакомитесь с яркими экспонатами из Египта, Древнего Востока и античного происхождения.
Что входит
Аренда аудиогида на русском языке на 3 часа
Что не входит
Входные билеты в Лувр
Начало и место завершения
🚩 Louvre Museum, Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.