9 отзывов оставили туристы

Галина О. – Гид из Парижа

Сэкономьте на индивидуальном гиде и избавьте себя от передвижения в большой толпе на групповой экскурсии 🧭.



Вся полезная информация обо всех достопримечательностях 🏛️ музея у вас в наушнике.



Узнайте историю 📖 шедевров Микеланджело и Да Винчи.



Проникните в тайны искусства древних цивилизаций.



Послушайте подробности жизни самого Лувра, основанного в далёком 1190 году и открытого как музей 🖼 в конце XVIII века.