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Аудиогид по Лувру на русском языке!

5
9 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Сэкономьте на индивидуальном гиде и избавьте себя от передвижения в большой толпе на групповой экскурсии 🧭.

Вся полезная информация обо всех достопримечательностях 🏛️ музея у вас в наушнике.

Узнайте историю 📖 шедевров Микеланджело и Да Винчи.

Проникните в тайны искусства древних цивилизаций.

Послушайте подробности жизни самого Лувра, основанного в далёком 1190 году и открытого как музей 🖼 в конце XVIII века.
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Аудиогид по Лувру на русском языке!
Аудиогид по Лувру на русском языке!
Прекрасная возможность посетить Лувр - один из самых легендарных музеев мира в комфортном для себя режиме! С нашими аудиогидами Вы сможете сэкономить время и деньги при посещении Лувра. Посетите бывшую королевскую резиденцию в Париже, ставшую одним из крупнейших музеев мира. Здесь Вы увидите знаменитые шедевры европейской живописи и скульптуры, познакомитесь с яркими экспонатами из Египта, Древнего Востока и античного происхождения.
Что входит
  • Аренда аудиогида на русском языке на 3 часа
Что не входит
  • Входные билеты в Лувр
Начало и место завершения
🚩 Louvre Museum, Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
Аудиогид по Лувру на русском языке!
Аудиогид по Лувру на русском языке!
Аудиогид по Лувру на русском языке!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина О.
Галина О.
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9 отзывов оставили туристы

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