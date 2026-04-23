Суровое средневековое аббатство на вершине скалы — это не просто готический замок. Это место, которое на протяжении многих лет оставалось духовным и стратегическим центром региона. Вы пройдёте по монастырским залам и галереям, заглянете в церковь и знаменитый клуатр с видом на море. И представите, как жили монахи в условиях полной изоляции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание билета

Обратите внимание: это входной билет в аббатство без экскурсионного сопровождения.

Что вас ожидает

Вы побываете в монастырских помещениях: трапезных, галереях, переходах, которые соединяют разные уровни комплекса.

Заглянете в готическую церковь, которая венчает вершину скалы. И ощутите контраст между камнем и светом, проникающим сквозь окна.

Выйдете в знаменитый клуатр — внутренний сад, окружённый аркадами. Он кажется неожиданно воздушным для такого сурового места.

Вы пройдёте через залы с историческими экспозициями, которые повествуют о тысячелетней истории аббатства: от религиозного центра до тюрьмы времён Французской революции.

И конечно, постоите на террасах и смотровых площадках с захватывающими видами на залив.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Что входит в билет, а что — нет

В стоимость включён доступ во все открытые для посещения пространства аббатства Мон-Сен-Мишель: церковь, монастырские залы, галереи, клуатр, террасы и смотровые площадки

Билет не предполагает транспортного и экскурсионного сопровождения, вы самостоятельно добираетесь и посещаете аббатство

Как воспользоваться билетом

После оформления заказа вы получите подтверждение на почту

Электронный билет можно показать с телефона или распечатать — рекомендуем скачать его заранее

Дети до 18 лет включительно проходят бесплатно, отдельный билет не требуется

Часы работы аббатства Мон-Сен-Мишель

1 мая – 31 августа: с 9:00 до 19:00 (последний вход — за 1 час до закрытия)

1 сентября – 30 апреля: с 9:30 до 18:00 (последний вход — за 1 час до закрытия)

Аббатство закрыто 1 января, 1 мая и 25 декабря.

Обратите внимание