Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт

Нормандские сокровища
Экскурсия по Нормандии с посещением Довилья и Мон-Сен-Мишеля — это насыщенное путешествие, где сочетаются природа, культура и французский стиль.

Тур начинается с прогулок по огненному курорту Довиль, известному своими фахверковыми виллами,
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пляжами, казино и престижными магазинами.

Далее экскурсия переносит гостей в Мон-Сен-Мишель, средневековый остров-крепость с аббатством на вершине, окруженным водами и знаменитыми приливами и отливами.

Это путешествие по Нормандии дарит неповторимые впечатления, погружение в атмосферу французского побережья и историю.

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1 отзыв
Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт
Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт
Нормандские сокровища: Мон-Сен-Мишель и Довиль - знаменитый курорт
Ближайшие даты:
9
мая10
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мая12
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мая15
мая16
мая
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Экскурсия в Нормандию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Нормандии, где вы сможете посетить два уникальных и исторически значимых места: Мон-Сен-Мишель и Сады Клода Моне. Эта экскурсия станет для вас настоящим открытием, погружая в атмосферу прошлого и красоты природы.

Мон-Сен-Мишель

Первой остановкой станет величественное аббатство Мон-Сен-Мишель, которое majestically возвышается на скале над побережьем. Это средневековое сооружение, окруженное водами, впечатляет своей архитектурой и историей. Прогулка по его улочкам подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о жизни монахов в прошлом.

Сады Клода Моне

После посещения Мон-Сен-Мишель мы отправимся в Гиверни, где расположены знаменитые сады, вдохновившие великого художника Клода Моне. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, полюбоваться цветами и живописными пейзажами, которые стали основой для многих его произведений. Это место идеально подходит для отдыха и вдохновения.

Важная информация

  • Если вы путешествуете с маленьким ребенком, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы могли подготовить детское кресло.
  • Рекомендуем носить удобную обувь для прогулки по Замку и его окрестностям.
  • Обратите внимание, что для посещения аббатства необходимо будет подняться примерно на 300 ступенек.

Эта экскурсия станет не только возможностью увидеть исторические памятники, но и шансом насладиться красотой Нормандии. Мы ждем вас в этом увлекательном путешествии!

Ежедневно с 7:30 до 21:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Довиль - знаменитый курорт на побережье Ла-Манша
  • Нормандия:
  • Аббатство Мон-Сен-Мишель
  • Капеллы и монастырские залы
  • Монастырские сады
  • Панорамные виды
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Билеты в Сады и дом Клода Моне
  • Билеты в Мон-Сан Мишель с аудиогидом
  • WiFi
  • Питьевая вода и конфеты
  • Зонтики, если будет дождь.
Что не входит в цену
  • Кофе и прочие расходы во время остановок
  • Обед в ресторане
  • Сувениры.
Место начала и завершения?
4 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 до 21:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста не стесняйтесь писать заранее если у вас возникнут какие-нибудь вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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