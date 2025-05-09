Экскурсия по Нормандии с посещением Довилья и Мон-Сен-Мишеля — это насыщенное путешествие, где сочетаются природа, культура и французский стиль.Тур начинается с прогулок по огненному курорту Довиль, известному своими фахверковыми виллами,

пляжами, казино и престижными магазинами. Далее экскурсия переносит гостей в Мон-Сен-Мишель, средневековый остров-крепость с аббатством на вершине, окруженным водами и знаменитыми приливами и отливами. Это путешествие по Нормандии дарит неповторимые впечатления, погружение в атмосферу французского побережья и историю.

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Описание экскурсии

Экскурсия в Нормандию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Нормандии, где вы сможете посетить два уникальных и исторически значимых места: Мон-Сен-Мишель и Сады Клода Моне. Эта экскурсия станет для вас настоящим открытием, погружая в атмосферу прошлого и красоты природы.

Мон-Сен-Мишель

Первой остановкой станет величественное аббатство Мон-Сен-Мишель, которое majestically возвышается на скале над побережьем. Это средневековое сооружение, окруженное водами, впечатляет своей архитектурой и историей. Прогулка по его улочкам подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о жизни монахов в прошлом.

Сады Клода Моне

После посещения Мон-Сен-Мишель мы отправимся в Гиверни, где расположены знаменитые сады, вдохновившие великого художника Клода Моне. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, полюбоваться цветами и живописными пейзажами, которые стали основой для многих его произведений. Это место идеально подходит для отдыха и вдохновения.

Важная информация

Если вы путешествуете с маленьким ребенком, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы могли подготовить детское кресло.

Рекомендуем носить удобную обувь для прогулки по Замку и его окрестностям.

Обратите внимание, что для посещения аббатства необходимо будет подняться примерно на 300 ступенек.

Эта экскурсия станет не только возможностью увидеть исторические памятники, но и шансом насладиться красотой Нормандии. Мы ждем вас в этом увлекательном путешествии!