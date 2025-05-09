Тур начинается с прогулок по огненному курорту Довиль, известному своими фахверковыми виллами,
Описание экскурсии
Экскурсия в Нормандию
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Нормандии, где вы сможете посетить два уникальных и исторически значимых места: Мон-Сен-Мишель и Сады Клода Моне. Эта экскурсия станет для вас настоящим открытием, погружая в атмосферу прошлого и красоты природы.
Мон-Сен-Мишель
Первой остановкой станет величественное аббатство Мон-Сен-Мишель, которое majestically возвышается на скале над побережьем. Это средневековое сооружение, окруженное водами, впечатляет своей архитектурой и историей. Прогулка по его улочкам подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о жизни монахов в прошлом.
Сады Клода Моне
После посещения Мон-Сен-Мишель мы отправимся в Гиверни, где расположены знаменитые сады, вдохновившие великого художника Клода Моне. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, полюбоваться цветами и живописными пейзажами, которые стали основой для многих его произведений. Это место идеально подходит для отдыха и вдохновения.
Важная информация
- Если вы путешествуете с маленьким ребенком, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы могли подготовить детское кресло.
- Рекомендуем носить удобную обувь для прогулки по Замку и его окрестностям.
- Обратите внимание, что для посещения аббатства необходимо будет подняться примерно на 300 ступенек.
Эта экскурсия станет не только возможностью увидеть исторические памятники, но и шансом насладиться красотой Нормандии. Мы ждем вас в этом увлекательном путешествии!
Ежедневно с 7:30 до 21:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Довиль - знаменитый курорт на побережье Ла-Манша
- Нормандия:
- Аббатство Мон-Сен-Мишель
- Капеллы и монастырские залы
- Монастырские сады
- Панорамные виды
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Билеты в Сады и дом Клода Моне
- Билеты в Мон-Сан Мишель с аудиогидом
- WiFi
- Питьевая вода и конфеты
- Зонтики, если будет дождь.
Что не входит в цену
- Кофе и прочие расходы во время остановок
- Обед в ресторане
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста не стесняйтесь писать заранее если у вас возникнут какие-нибудь вопросы