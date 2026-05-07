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отзывы, чтобы были раздаточные материалы, тк ребенок визуал. Но оказалось, гида дезинформировали на счет возраста ребенка и материалов не оказалось. За 330 евро за 1 ребенка и 1 взрослого все-таки ожидаешь, что таких косяков не будет. Также организатор не прислал смс, где нам встречаться с гидом. В итоге мы ждали на жаре, связи нет, еле нашли нашего гида. При этом организатор не забыл прислать кучу сообщений с рекламой других своих туров. Ощущение, что тебе просто впаривают то, что тебе не интересно.

По поводу раздаточных материалов, как я уже сказала, я выбирала именно из-за них, тк знаю своего ребенка и ему бы было это интересно, именно ходить с книжечкой там смотреть, сравнивать и тд. А так воспринимать на слух информацию шестилетнему ребенку было не очень, поэтому он уже и потерял интерес, как бы гид не старалась.

Я бы не стала рекомендовать эту организацию, тк есть аналогичные предложения с ценой ниже, тк здесь цена-качество не соответствуют.