Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Приглашаем вас и ваших детей в 2-часовое путешествие по Лувру! Мы составили интересный маршрут, щедро сдобрили его сюрпризами и увлекательной информацией.
Маленькие исследователи узнают, что связывает Мону Лизу и Венеру Милосскую, побывают в настоящей средневековой крепости и увидят самые большие королевские бриллианты.
Маленькие исследователи узнают, что связывает Мону Лизу и Венеру Милосскую, побывают в настоящей средневековой крепости и увидят самые большие королевские бриллианты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В компании дружелюбного гида вы отправитесь исследовать мир искусства. Вам и вашим детям предстоит:
- Посетить средневековую крепость Лувра и узнать секреты её строителей
- Разгадать тайны трёх дам музея — Венеры Милосской, Моны Лизы и Ники Самофракийской
- Понять зашифрованные смыслы трёх самых больших картин Лувра
- Посетить коронацию императора Наполеона 1 и его возлюбленной Жозефины
- И многое другое
После прогулки по музею у вас останутся только положительные эмоции. А маленькие путешественники запомнят, как с первого взгляда отличить греческую античную статую, кто из художников Ренессанса был самым дорогим и кто считается самым известным скульптором в мире.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям 5–9 лет
- Экскурсия подходит для людей с ограниченными возможностями
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Лувр в стоимость экскурсии не входят. Сразу после бронирования купите их, пожалуйста, самостоятельно на сайте музея — 17 € для путешественников старше 18 лет. Временной слот можно выбрать любой из оставшихся в продаже, так как с гидом вы пройдёте в любом случае без очереди по времени начала вашей экскурсии.
- Также вы можете купить билеты через гида — 25 € для путешественников старше 18 лет. В этом случае пришлите, пожалуйста, ваши имена и фамилии на латинице с указанием возраста. У гида билеты есть всегда, даже если они раскуплены на сайте Лувра.
- Дети до 18 лет проходят в музей бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у пирамиды Лувра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Krista — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 6356 туристов
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
25 июля 2023
С удовольствием поделюсь своим отзывом о "Детском Лувре"!
Данная экскурсия превзошла все наши ожидания.
Наши дети, 6 и 9 лет, были в полном восторге от интересной и интерактивной программы, которая проходила в стиле квеста, особенно им понравились книжечки с заданиями, которые остались нам на память!
Дети теперь вспоминают экскурсию в Лувр с Вами чаще, чем день в
Диснейленде😁
Гид умело адаптировала материал для детей и держала их внимание на протяжении всего времени. Кроме того, в школьной программе нашего старшего, сейчас проходят данный материал и он очень заинтересовался изучением!
Но не только дети были заинтересованы - и я, и моя супруга также узнали много нового и интересного о Лувре и его истории. Гид сделала так, что даже после двух часов экскурсии, у нас были силы и желание узнать еще больше.
Отдельная благодарность за организованное прохождение без очередей, которое позволило нам максимально наслаждаться посещением музея.
Большое Вам спасибо за такую замечательную экскурсию, всем рекомендую!
Данная экскурсия превзошла все наши ожидания.
Наши дети, 6 и 9 лет, были в полном восторге от интересной и интерактивной программы, которая проходила в стиле квеста, особенно им понравились книжечки с заданиями, которые остались нам на память!
Дети теперь вспоминают экскурсию в Лувр с Вами чаще, чем день в
Диснейленде😁
Гид умело адаптировала материал для детей и держала их внимание на протяжении всего времени. Кроме того, в школьной программе нашего старшего, сейчас проходят данный материал и он очень заинтересовался изучением!
Но не только дети были заинтересованы - и я, и моя супруга также узнали много нового и интересного о Лувре и его истории. Гид сделала так, что даже после двух часов экскурсии, у нас были силы и желание узнать еще больше.
Отдельная благодарность за организованное прохождение без очередей, которое позволило нам максимально наслаждаться посещением музея.
Большое Вам спасибо за такую замечательную экскурсию, всем рекомендую!
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