С удовольствием поделюсь своим отзывом о "Детском Лувре"!



Данная экскурсия превзошла все наши ожидания.

Наши дети, 6 и 9 лет, были в полном восторге от интересной и интерактивной программы, которая проходила в стиле квеста, особенно им понравились книжечки с заданиями, которые остались нам на память!



Дети теперь вспоминают экскурсию в Лувр с Вами чаще, чем день в

Диснейленде😁



Гид умело адаптировала материал для детей и держала их внимание на протяжении всего времени. Кроме того, в школьной программе нашего старшего, сейчас проходят данный материал и он очень заинтересовался изучением!



Но не только дети были заинтересованы - и я, и моя супруга также узнали много нового и интересного о Лувре и его истории. Гид сделала так, что даже после двух часов экскурсии, у нас были силы и желание узнать еще больше.



Отдельная благодарность за организованное прохождение без очередей, которое позволило нам максимально наслаждаться посещением музея.



Большое Вам спасибо за такую замечательную экскурсию, всем рекомендую!