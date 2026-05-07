Приглашаем вас и ваших детей в 2-часовое путешествие по Лувру! Мы составили интересный маршрут, щедро сдобрили его сюрпризами и увлекательной информацией.
Маленькие исследователи узнают, что связывает Мону Лизу и Венеру Милосскую, побывают в настоящей средневековой крепости и увидят самые большие королевские бриллианты.
Маленькие исследователи узнают, что связывает Мону Лизу и Венеру Милосскую, побывают в настоящей средневековой крепости и увидят самые большие королевские бриллианты.
Описание билета
В компании дружелюбного гида вы отправитесь исследовать мир искусства. Вам и вашим детям предстоит:
- Посетить средневековую крепость Лувра и узнать секреты её строителей
- Разгадать тайны трёх дам музея — Венеры Милосской, Моны Лизы и Ники Самофракийской
- Понять зашифрованные смыслы трёх самых больших картин Лувра
- Посетить коронацию императора Наполеона 1 и его возлюбленной Жозефины
- И многое другое
После прогулки по музею у вас останутся только положительные эмоции. А маленькие путешественники запомнят, как с первого взгляда отличить греческую античную статую, кто из художников Ренессанса был самым дорогим и кто считается самым известным скульптором в мире.
Организационные детали
- После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
- Экскурсия будет интересна детям 5–9 лет
- Экскурсия подходит для людей с ограниченными возможностями
- Возможно провести экскурсию для большего количества человек (до 6) за доплату — €68/чел.
- При бронировании более чем для 6 человек необходимо оплатить дополнительно €90 за право прохода в музей (право голоса)
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Лувр — €32 за чел., дети до 18 лет бесплатно
- Самостоятельно билеты покупать не нужно. Гид резервирует групповые билеты с правом ведения экскурсии — нужно заранее перевести деньги на их покупку. Если вы приобретёте билеты самостоятельно, то на экскурсию с гидом попасть не сможете
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирамиды Лувра
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17228 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо, были семьей 4 человека, включая детей 6 и 12 лет. Гид знающий и очень интересный маршрут. Дети были вовлечены и оба получили огромное удовольствие!
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Н
У нас неожиданно случилась поездка в Париж и мы прилетели без каких-либо планов. Быстро организованное посещение Лувра и удивительная, совершенно не занудная экскурсия для дочери 9 лет! Увидели все самое
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Для нас экскурсию проводила Деля. И это было 2 часа сплошного удовольствия не только детям, но и взрослым. Для меня важно было, чтобы материал был интересно изложен детям. Но и
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Очень интересная экскурсия для ребенка. Экскурсовод довела до ребенка-первоклассника самые интересные факты о главных артефактах Лувра. Дочка была в восторге и по прошествии времени все помнит) Спасибо)
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А
С удовольствием поделюсь своим отзывом о "Детском Лувре"!
Данная экскурсия превзошла все наши ожидания.
Наши дети, 6 и 9 лет, были в полном восторге от интересной и интерактивной программы, которая проходила в
Данная экскурсия превзошла все наши ожидания.
Наши дети, 6 и 9 лет, были в полном восторге от интересной и интерактивной программы, которая проходила в
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А
В целом неплохо, но цена очень сильно завышена. К гиду вопросов нет, хотя ожидали большего, к концу ребенок уже потерял интерес и это было ожидаемо. Изначально выбирала экскурсию ориентируясь на
Криста
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Мы рады, что наш гид Вам понравился. Нам очень жаль, что после экскурсии у Вас осталось негативное ощущение.
Касательно фактов:
Место
Мы рады, что наш гид Вам понравился. Нам очень жаль, что после экскурсии у Вас осталось негативное ощущение.
Касательно фактов:
Место
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