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Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)

Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Приглашаем вас и ваших детей в 2-часовое путешествие по Лувру! Мы составили интересный маршрут, щедро сдобрили его сюрпризами и увлекательной информацией.

Маленькие исследователи узнают, что связывает Мону Лизу и Венеру Милосскую, побывают в настоящей средневековой крепости и увидят самые большие королевские бриллианты.
4.9
17 отзывов
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)

Описание билета

В компании дружелюбного гида вы отправитесь исследовать мир искусства. Вам и вашим детям предстоит:

  • Посетить средневековую крепость Лувра и узнать секреты её строителей
  • Разгадать тайны трёх дам музея — Венеры Милосской, Моны Лизы и Ники Самофракийской
  • Понять зашифрованные смыслы трёх самых больших картин Лувра
  • Посетить коронацию императора Наполеона 1 и его возлюбленной Жозефины
  • И многое другое

После прогулки по музею у вас останутся только положительные эмоции. А маленькие путешественники запомнят, как с первого взгляда отличить греческую античную статую, кто из художников Ренессанса был самым дорогим и кто считается самым известным скульптором в мире.

Организационные детали

  • После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
  • Экскурсия будет интересна детям 5–9 лет
  • Экскурсия подходит для людей с ограниченными возможностями
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек (до 6) за доплату — €68/чел.
  • При бронировании более чем для 6 человек необходимо оплатить дополнительно €90 за право прохода в музей (право голоса)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Лувр — €32 за чел., дети до 18 лет бесплатно
  • Самостоятельно билеты покупать не нужно. Гид резервирует групповые билеты с правом ведения экскурсии — нужно заранее перевести деньги на их покупку. Если вы приобретёте билеты самостоятельно, то на экскурсию с гидом попасть не сможете

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирамиды Лувра
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17228 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
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усиливая их впечатления и эмоции. Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Большое спасибо, были семьей 4 человека, включая детей 6 и 12 лет. Гид знающий и очень интересный маршрут. Дети были вовлечены и оба получили огромное удовольствие!
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Н
У нас неожиданно случилась поездка в Париж и мы прилетели без каких-либо планов. Быстро организованное посещение Лувра и удивительная, совершенно не занудная экскурсия для дочери 9 лет! Увидели все самое
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основное, не потратив нигде лишнего времени. Дмитрий очень приятный экскурсовод, знает историю искусств не поверхностно. Дочери очень понравилось как он рассказывал про старейшие части самого здания, то как возводился Лувр. Увлекательные истории происхождения экспонатов в коллекции Лувра. У нас самые классные воспоминания об этом посещении. Merci beaucoup

У нас неожиданно случилась поездка в Париж и мы прилетели без каких-либо планов. Быстро организованное посещение
У нас неожиданно случилась поездка в Париж и мы прилетели без каких-либо планов. Быстро организованное посещение
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Анастасия
Для нас экскурсию проводила Деля. И это было 2 часа сплошного удовольствия не только детям, но и взрослым. Для меня важно было, чтобы материал был интересно изложен детям. Но и
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здесь - реальность превзошла ожидания. Это был квест с заданиями, которые дети в течение 2-х часов выполняли. Потрясающий рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, Дели отвечала на все вопросы, давала много дополнительной информации. Нам было мало 2-х часов, хотелось продолжать и продолжать. Однозначно рекомендую!

Для нас экскурсию проводила Деля. И это было 2 часа сплошного удовольствия не только детям, но
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Анна
Очень интересная экскурсия для ребенка. Экскурсовод довела до ребенка-первоклассника самые интересные факты о главных артефактах Лувра. Дочка была в восторге и по прошествии времени все помнит) Спасибо)
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А
С удовольствием поделюсь своим отзывом о "Детском Лувре"!

Данная экскурсия превзошла все наши ожидания.
Наши дети, 6 и 9 лет, были в полном восторге от интересной и интерактивной программы, которая проходила в
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стиле квеста, особенно им понравились книжечки с заданиями, которые остались нам на память!

Дети теперь вспоминают экскурсию в Лувр с Вами чаще, чем день в Диснейленде😁

Гид умело адаптировала материал для детей и держала их внимание на протяжении всего времени. Кроме того, в школьной программе нашего старшего, сейчас проходят данный материал и он очень заинтересовался изучением!

Но не только дети были заинтересованы - и я, и моя супруга также узнали много нового и интересного о Лувре и его истории. Гид сделала так, что даже после двух часов экскурсии, у нас были силы и желание узнать еще больше.

Отдельная благодарность за организованное прохождение без очередей, которое позволило нам максимально наслаждаться посещением музея.

Большое Вам спасибо за такую замечательную экскурсию, всем рекомендую!

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А
В целом неплохо, но цена очень сильно завышена. К гиду вопросов нет, хотя ожидали большего, к концу ребенок уже потерял интерес и это было ожидаемо. Изначально выбирала экскурсию ориентируясь на
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отзывы, чтобы были раздаточные материалы, тк ребенок визуал. Но оказалось, гида дезинформировали на счет возраста ребенка и материалов не оказалось. За 330 евро за 1 ребенка и 1 взрослого все-таки ожидаешь, что таких косяков не будет. Также организатор не прислал смс, где нам встречаться с гидом. В итоге мы ждали на жаре, связи нет, еле нашли нашего гида. При этом организатор не забыл прислать кучу сообщений с рекламой других своих туров. Ощущение, что тебе просто впаривают то, что тебе не интересно.
По поводу раздаточных материалов, как я уже сказала, я выбирала именно из-за них, тк знаю своего ребенка и ему бы было это интересно, именно ходить с книжечкой там смотреть, сравнивать и тд. А так воспринимать на слух информацию шестилетнему ребенку было не очень, поэтому он уже и потерял интерес, как бы гид не старалась.
Я бы не стала рекомендовать эту организацию, тк есть аналогичные предложения с ценой ниже, тк здесь цена-качество не соответствуют.

Криста
Криста
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!

Мы рады, что наш гид Вам понравился. Нам очень жаль, что после экскурсии у Вас осталось негативное ощущение.

Касательно фактов:

Место
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встречи приходит Вам на почту и в кабинет Трипстера моментально после бронирования (мы уточнили у службы поддержки, сбоев не было).

Вы пришли на случайное место у Лувра и написали нам, что не видите гида. (Лувр- один из самых больших музеев в мире, поэтому место встречи у нас фиксированное в определенной точке с подробным описанием и геолокацией.) Также наш контактный номер Вы взяли из Вашего ваучера, в котором как раз и прописано подробное место встречи.

Мы ответили Вам в ту же минуту и проконсультировали, как подойти к месту встречи. В категоричной форме Вы отказались подходить к месту встречи и сказали, чтобы гид искал Вас сам, что, конечно, занимает много времени.

Стоимость персональной детской экскурсии равна стоимости классической персональной экскурсии в Лувр в высокий сезон с лицензированным гидом и приоритетным проходом. Однако у нас также представлено предложение экскурсии в Лувр в мини-группе по более выгодной цене, и каждый гость выбирает сам.

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