Paris. compose – Гид из Парижа

Это будет 2 экскурсии 🧭 в одной, историческое и гастрономическое путешествие одновременно.



Нормандия – родина многих сыров и спиртных напитков, поэтому вас ждёт дегустация сидра и кальвадоса.



В то же время провинция славится насыщенной историей 📖.



Например, в городе Руан была сожжена Жанна Д’Арк.



Плюс именно здесь проходила северная граница Древнего Рима, а Англия вела Столетнюю войну.