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Экскурсия в Нормандию с дегустацией сидра и кальвадоса

4.5
0 отзывов
Paris. compose
Paris. compose – Гид из Парижа
Это будет 2 экскурсии 🧭 в одной, историческое и гастрономическое путешествие одновременно.

Нормандия – родина многих сыров и спиртных напитков, поэтому вас ждёт дегустация сидра и кальвадоса.

В то же время провинция славится насыщенной историей 📖.

Например, в городе Руан была сожжена Жанна Д’Арк.

Плюс именно здесь проходила северная граница Древнего Рима, а Англия вела Столетнюю войну.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €84 за человека

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Экскурсия в Нормандию с дегустацией сидра и кальвадоса

Что вы увидите

  • Руан
  • Онфлер
  • Довиль
Нормандия – регион, славный своими гастрономическими трандициями: это и знаменитые нормандские сыры (камамбер, ливаро или пон-л’эвек), и не менее известные спиртные напитки кальвадос и сидр, и, конечно, разнообразные морепродукты, которые можно попробовать почти в каждом ресторане.

Маршрут экскурсии:

  • 1. Первая остановка в Руане – столице бывшего графства Нормадии. Пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру города с его мгногочисленными средневековыми фахверковыми домами и посещением Руанского Собора, а также рыночной площади, на которой была сожжена Жанна д’Арк.
  • 2. Онфлер – старинная рыбацкая гавань с ее живописным портом, извилистыми улочками, фасадами домов, покрытых сланцем, замечательной деревянной церковью XV-XVI вв. Сент-Катрин. Свободное время для обеда.
  • 3. Довиль – самый знаменитый курортный город 🏙️ на побережье Ла-Манша с гигантским песочным пляжем, казино, ипподромом и фестивалем американского кино 🎥 – излюбленное место отдыха аристократии в Нормандии с XIX века. Прогулка 👣 по городу и его знаменитому пляжу.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • услуги русскоговорящего гида
  • дегустация сидра и кальвадоса
Что не входит
  • питание в ходе экскурсии
  • личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 На ступеньках Оперы Гарнье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Paris. compose
Paris. compose
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