Нормандия – регион, славный своими гастрономическими трандициями: это и знаменитые нормандские сыры (камамбер, ливаро или пон-л’эвек), и не менее известные спиртные напитки кальвадос и сидр, и, конечно, разнообразные морепродукты, которые можно попробовать почти в каждом ресторане.
Маршрут экскурсии:
1. Первая остановка в Руане – столице бывшего графства Нормадии. Пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру города с его мгногочисленными средневековыми фахверковыми домами и посещением Руанского Собора, а также рыночной площади, на которой была сожжена Жанна д’Арк.
2. Онфлер – старинная рыбацкая гавань с ее живописным портом, извилистыми улочками, фасадами домов, покрытых сланцем, замечательной деревянной церковью XV-XVI вв. Сент-Катрин. Свободное время для обеда.
3. Довиль – самый знаменитый курортный город 🏙️ на побережье Ла-Манша с гигантским песочным пляжем, казино, ипподромом и фестивалем американского кино 🎥 – излюбленное место отдыха аристократии в Нормандии с XIX века. Прогулка 👣 по городу и его знаменитому пляжу.
Что входит
транспортное обслуживание
услуги русскоговорящего гида
дегустация сидра и кальвадоса
Что не входит
питание в ходе экскурсии
личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 На ступеньках Оперы Гарнье
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.