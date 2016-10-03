Готические шедевры Пикардии

Красота классической французской готики на примере двух потрясающих соборов
Пикардия — историческая область на севере Франции, известная своими готическими шедеврами. Именно этот регион стал колыбелью классического французского готического стиля. В Пикардии сохранилось шесть соборов, из которых я предлагаю посмотреть два самых знаковых.
5
2 отзыва
Готические шедевры Пикардии
Готические шедевры Пикардии
Готические шедевры Пикардии
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Программа

Наша экскурсия начнется с осмотра собора городка Бове (Beauvais). Собор Святого Петра — самый высокий кафедральный готический собор во Франции, который в наши дни так и не достроен. Сочетание зрелой готики, поздней готики и Ренессанса. Известен своими витражами 9, 10 и 13 веков, а также астрономическими часами середины XIX столетия.

В Бове также расположена древняя церковь Сент-Этьен и музей гобеленов, поскольку городок был важным центром их производства.

Затем последует переезд на автобусе в Амьен (Amiens). Из-за пересекающих город каналов Амьен называют Венецией Пикардии. Мы прогуляемся по живописному историческому центру, над которым доминирует самый крупный готический собор Франции — собор Амьенской Богоматери. Он богато украшен скульптурой, а интерьер хранит огромную коллекцию предметов искусства разных эпох, а также известные реликвии, такие как черепная кость, принадлежащая Иоанну Крестителю.

Для желающих также возможно посещение музея Пикардии, рассказывающего об истории всего региона и музей Жюля Верна, который был родом из Амьена.

Организационные детали

Отправляемся на поезде сперва в Бове с Северного вокзала (Gare du Nord), время в пути 1:15. Из Бове переезд на автобусе в Амьен, время в пути около 1 часа. Возвращаемся из Амьена в Париж на поезде, время в пути 1 час.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
3 окт 2016
Мы получили большое удовольствие поехав с Максимом в Пикардию. За один час на скоростном поезде мы доехали из Парижа в Амьен. За это время Максим рассказал нам об истории этой
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провинции и даже для меня человека довольно хорошо знакомого с историе Франции было интересно. В Амьене мы посетили главную достопримечательность - кафедральный собор. Погуляв по Амьену мы прошли к автобусной остановке. Переехав на автобусе в Бовэ мы осмотрели ещё один кафедральный собор, самый высоки во Франции. Во время нашего путешествия Максим рассказал нам массу интересного об истории этих городов и я с болшим удоволсьтвием порекомендую этот маршрут тем кто хочет посетить что-то вдали от исхоженных туристких маршрутов. Болшое спасибо Максим

Е
24 мая 2015
Гид любящий и интересующийся Францией - большая редкость. Для Максима - это не просто способ заработать, для него это возможность донести другим его знания и истории страны, показать интересные и малоизвестные достопримечательности, дать возможность и вам почувствовать страну так, как он ее любит и чувствует. Спасибо

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