Пикардия — историческая область на севере Франции, известная своими готическими шедеврами. Именно этот регион стал колыбелью классического французского готического стиля. В Пикардии сохранилось шесть соборов, из которых я предлагаю посмотреть два самых знаковых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Программа

Наша экскурсия начнется с осмотра собора городка Бове (Beauvais). Собор Святого Петра — самый высокий кафедральный готический собор во Франции, который в наши дни так и не достроен. Сочетание зрелой готики, поздней готики и Ренессанса. Известен своими витражами 9, 10 и 13 веков, а также астрономическими часами середины XIX столетия.

В Бове также расположена древняя церковь Сент-Этьен и музей гобеленов, поскольку городок был важным центром их производства.

Затем последует переезд на автобусе в Амьен (Amiens). Из-за пересекающих город каналов Амьен называют Венецией Пикардии. Мы прогуляемся по живописному историческому центру, над которым доминирует самый крупный готический собор Франции — собор Амьенской Богоматери. Он богато украшен скульптурой, а интерьер хранит огромную коллекцию предметов искусства разных эпох, а также известные реликвии, такие как черепная кость, принадлежащая Иоанну Крестителю.

Для желающих также возможно посещение музея Пикардии, рассказывающего об истории всего региона и музей Жюля Верна, который был родом из Амьена.

Организационные детали

Отправляемся на поезде сперва в Бове с Северного вокзала (Gare du Nord), время в пути 1:15. Из Бове переезд на автобусе в Амьен, время в пути около 1 часа. Возвращаемся из Амьена в Париж на поезде, время в пути 1 час.