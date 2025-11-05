Большое погружение в историю, культуру и быт города на прогулке его знаковым местам
Париж построен, как улитка, по кругу. Поэтому и знакомиться с ним логично, выполняя гигантский «батман» под музыку города.
Вы пройдётесь по многим открыточным и укромным уголкам и представите, как галло-римская Лютеция превратилась в центр мира. А ещё познакомитесь с парижской архитектурой, нравами и кулинарными предпочтениями.
Описание экскурсии
Латинский квартал
Здесь обосновались римские войска и «наследили» немало. Вы увидите арены Лютеции, термы, Пантеон, на месте которого располагались форумы. И множество других знаменитых локаций, корни которых уходят в римскую эпоху.
Квартал Маре
Он пережил перестройку Парижа в 19 веке и сохранил первозданный облик. Вы осмотрите фасады старинных особняков и резиденций, еврейский квартал и синагогу в стиле модерн. И узнаете, кто увековечил гастрономию Франции.
Остров Ситэ и остров Святого Людовика. Зайдёт в собор Парижской Богоматери, и я расскажу захватывающие истории Святой капеллы и тюрьмы Консьержери.
Район Бобур, который «кричит» современной архитектурой
Рассмотрим музей Жоржа Помпиду и фонтан Стравинского в окружении старинных улиц и церквей. Здесь особенно ярко проявляются контрасты Парижа.
Квартал Ле Аль — знаменитое чрево Парижа
Я расскажу о тайне Трауарского креста и проведу по улице, по которой шли на гильотину заключенные из тюрьмы Консьержери.
А также на нашем маршруте:
Лувр и его девятивековая история, полная приключений и драм
Парк Пале-Рояль, который принадлежал кардиналу Ришелье
Опера Гарнье и несколько пассажей
Вандомская площадь и самая известная гостиница «Ритц»
Египетский обелиск на площади Согласия
И кроме того: Елисейские Поля — Большой и Малый дворцы — Триумфальная арка — смотровая площадка Трокадеро — Марсово поле с Эйфелевой башней — Военная школа, в которой учился Наполеон Бонапарт, — Дом инвалидов — мост Александра III — музей Орсе — квартал Сен-Жермен
Мы закончим в той точке, откуда начинали.
В середине прогулке остановимся на обед или перекус в колоритном местном ресторанчике, где вы оцените все прелести французской кухни. А если с вами будут дети, я покажу спрятанные в парках нарядные карусели и детские площадки.
Организационные детали
Обязательное требование: удобная обувь
Дополнительные расходы: от €15 с чел. на обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед собором Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провела экскурсии для 2383 туристов
Я работаю гидом в Париже с 2010 года. Люблю этот город и его жителей — за смелость, свободу и изобретательность. Знаю и принимаю его несовершенства, но именно это делает Париж читать дальшеуменьшить
живым и настоящим.
По первой профессии я учёный и исследователь с педагогической жилкой. Постоянно раскапываю новые темы и особенно люблю Средние века за принципиальность, а 18–19 века — за силу разума и перекличку с нашим временем. Училась у лучших преподавателей Франции истории, искусства и туризма, имею государственную лицензию гида.
Считаю свою работу призванием и отношусь к ней с большой любовью и ответственностью. У меня есть способность вовлекать в переживание рассказа, поэтому и дети, и чувствительные взрослые меня любят. Я не делаю заключительных выводов, не предсказываю будущее, не склоняю к своим убеждениям, даю разные точки зрения, не спорю — и стараюсь, чтобы даже грустная история оставляла позитивную и обнадёживающую ноту.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
Артем
10/10. Надежда знает о Париже и его истории всё, 7 часов пролетели как одно мгновение. Очень приятная в общении девушка, которая влюбляет в город и заставляет возвращаться сюда снова. Лайк.
Вам был полезен этот отзыв?
E
Eduard
Надежда олицетворяет в себе лучшие качества всех гидов с кем мне довелось познакомиться за последние 6 лет. Надежда очень много знает и о Франции с легкостью рассказывает ссылаясь на культуру читать дальшеуменьшить
соседних стран и историю разных эпох. Её знания несомненно помогают создать обширное понимание о стране.
Так же, Надежда человек очень понимающий и всегда готова, что либо повторить не убавляя свой энтузиазм. С ней никогда не чувствуешь себя «невежей» и под конец экскурсии можно сложить всю картину целиком.
Самое главное это то, что Надежда это человек доброй души и позитивной энергии. Это чувствуется сразу и делает экскурсию по-настоящему приятной.
В итоге, наша 7 часовая экскурсия по Парижу пролетела незаметно и мне безумно понравилось.
Спасибо, Надежда!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Иван
Отличная прогулка по Парижу, особенно как первое знакомство с городом! Время пролетело незаметно, хотя экскурсия заняла практически целый день. Очень хорошая и легкая подача информации с увлекательными историями из жизни исторических личностей.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Миллер
Отличная экскурсия и экскурсовод♥️
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Прекрасная экскурсия! Это тот случай, когда реальность превзошла ожидания! Надежда - отличный экскурсовод с глубокими знаниями, рассказ строился очень увлекательно и познавательно! Надежда может подстроиться под ваши предпочтения по маршруту! Нам немного не повезло с погодой, но этот факт нисколько не омрачил наш день! 10 из 10! Надежда, спасибо вам большое, надеемся встретиться вновь. Передаем привет из Белгорода))
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Большое спасибо Надежде за удивительное путешествие по такому разному Парижу! Экскурсия прошла в непринужденной обстановке, 7 часов пролетели незаметно. Гуляя по Парижу, как будто бы перемещались из эпохи в эпоху. читать дальшеуменьшить
Все архитектурные шедевры сопровождались подробнейшим рассказом Надежды. При этом экскурсия не была сухим пересказом энциклопедических сведений, а материал излагался живым доступным языком, за что спасибо Надежде. Прошли сутки с нашей встречи, а мы все еще под сильным впечатлением, гуляем по Парижу и обращаем внимание на тонкости и мелочи, о которых сами вряд ли бы узнали из путеводителей. Кроме того Надежда порекомендовала несколько отличных кафе и ресторанчиков, в одном из которых мы очень вкусно пообедали. Определенно в следующий приезд в Париж запланируем экскурсии с Надеждой! Рекомендуем! Незабываемые впечатления обеспечены!