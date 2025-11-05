Париж построен, как улитка, по кругу. Поэтому и знакомиться с ним логично, выполняя гигантский «батман» под музыку города. Вы пройдётесь по многим открыточным и укромным уголкам и представите, как галло-римская Лютеция превратилась в центр мира. А ещё познакомитесь с парижской архитектурой, нравами и кулинарными предпочтениями.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Латинский квартал

Здесь обосновались римские войска и «наследили» немало. Вы увидите арены Лютеции, термы, Пантеон, на месте которого располагались форумы. И множество других знаменитых локаций, корни которых уходят в римскую эпоху.

Квартал Маре

Он пережил перестройку Парижа в 19 веке и сохранил первозданный облик. Вы осмотрите фасады старинных особняков и резиденций, еврейский квартал и синагогу в стиле модерн. И узнаете, кто увековечил гастрономию Франции.

Остров Ситэ и остров Святого Людовика.

Зайдёт в собор Парижской Богоматери, и я расскажу захватывающие истории Святой капеллы и тюрьмы Консьержери.

Район Бобур, который «кричит» современной архитектурой

Рассмотрим музей Жоржа Помпиду и фонтан Стравинского в окружении старинных улиц и церквей. Здесь особенно ярко проявляются контрасты Парижа.

Квартал Ле Аль — знаменитое чрево Парижа

Я расскажу о тайне Трауарского креста и проведу по улице, по которой шли на гильотину заключенные из тюрьмы Консьержери.

А также на нашем маршруте:

Лувр и его девятивековая история , полная приключений и драм

, полная приключений и драм Парк Пале-Рояль , который принадлежал кардиналу Ришелье

, который принадлежал кардиналу Ришелье Опера Гарнье и несколько пассажей

и несколько пассажей Вандомская площадь и самая известная гостиница «Ритц»

и самая известная гостиница «Ритц» Египетский обелиск на площади Согласия

И кроме того: Елисейские Поля — Большой и Малый дворцы — Триумфальная арка — смотровая площадка Трокадеро — Марсово поле с Эйфелевой башней — Военная школа, в которой учился Наполеон Бонапарт, — Дом инвалидов — мост Александра III — музей Орсе — квартал Сен-Жермен

Мы закончим в той точке, откуда начинали.

В середине прогулке остановимся на обед или перекус в колоритном местном ресторанчике, где вы оцените все прелести французской кухни. А если с вами будут дети, я покажу спрятанные в парках нарядные карусели и детские площадки.

Организационные детали