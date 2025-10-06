Мои заказы

Два острова Парижа

Исследовать сердце города, полюбоваться живописными улочками и видами - и погрузиться в историю
На этой прогулке вы увидите сразу два главных острова Парижа. Остров Ситэ — колыбель города с римских времён — и уютный остров Сен Луи, обладающий особым шармом. Вместе заглянем в городские уголки, где до сих пор живут тени прошлого. Вспомним полузабытые истории и легенды — и откроем с новой неожиданной стороны знакомые места.
5
2 отзыва
Два острова Парижа© Алексей

Описание экскурсии

  • Начнём у кафедрального собора Нотр-Дам-де-Пари — символа французской готики
  • Отсюда отправимся в клуатр Нотр-Дам, бывший религиозный квартал, где сохранились уголки старинной жилой застройки острова Сите. Вы узнаете легенды и истории, связанные с его домами и улицами
  • Заглянем на цветочный рынок, где парижский шарм царит круглый год. Здесь можно приобрести симпатичные сувениры
  • Совсем рядом — шедевр готической архитектуры Сент-Шапель и Консьержери — бывшая королевская резиденция, ставшая тюрьмой
  • Дойдём до стрелки острова Сите, где находится самый старый мост Парижа — Пон-Нёф. Вы услышите как трагичные, так и забавные истории о нём
  • Свернём на уютную площадь Дофина. Пройдём мимо кондитерской, где продают самые большие круассаны в Париже
  • Прогуляемся по набережной Орфевр, где вы выясните, кто был прототипом комиссара Мегрэ — французского Шерлока Холмса, и кого во Франции в двадцатом веке считали врагом государства №1
  • Затем отправимся на остров Сен-Луи, чья неповторимая атмосфера словно погружает в старый Париж
  • Дойдём до сквера Барье, откуда открывается красивая панорама на Сену, посмотрим на особняки 17-18 веков и церковь Сен-Луи. Здесь вы сможете купить знаменитое французское мороженое, которое делают из натуральных ингредиентов и сезонных фруктов
  • Завершим прогулку на набережной Бурбонов с её великолепными видами на остров Сите и квартал Маре

И конечно, мы познакомим вас с более чем тысячелетней историей этих мест. Вы услышите увлекательные — а порой ужасающие — городские легенды, связанные с улицами и домами островов.

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Нотр-Дам-де-Пари
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Париже
На наших экскурсиях вы увидите Париж глазами социолога и культуролога. Мы приехали из Санкт-Петербурга в далёком 2019 году, влюбились в этот многоликий город и стали, как говорят парижане, les parisiens
читать дальше

d’adoption — приёмными детьми Парижа:) Мы хотим показать вам Париж таким, каким видим его сами — не только улицы, фасады и достопримечательности, но и то, что они хранят в себе: смыслы, истории, легенды и культурные особенности, характерные для разных эпох столицы Франции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Виктор
6 окт 2025
Мы провели чудесную экскурсию с Еленой! Она —

---

🌸 Окончательная версия
Мы провели чудесную экскурсию с Еленой! Она —
читать дальше

не только прекрасный гид, но и замечательный человек: душевная, внимательная, отзывчивая, с глубокими знаниями и искренней любовью к Парижу. Мы побывали у Нотр-Дам, Сен Шапель, Консьержери, спустились к Сене, дошли до стрелки острова Сите, прогулялись по живописным мостам острова Сен-Луи. Елена рассказывала множество интересных историй, оживляя каждый уголок города. Было по-настоящему волшебно! С радостью рекомендуем всем!

В
Виктория
20 сен 2025
Экскурсия была восхитительной и неизбитой, что позволило избежать толпы туристов и неспешно насладиться прогулкой!
Мы начали с острова Сите, где посетили знаменитый Нотр-Дам де Пари. Алексей рассказал о величии собора и
читать дальше

его исторических событиях. Затем мы прогулялись по уютным улочкам и осмотрели различные муниципальные учреждения и другие знаковые места.
На острове Сен-Луи мы любовались видами на Сену и мосты, соединяющие острова с остальной частью города.

Отдельная благодарность за ответы на все мои вопросы о повседневной жизни во Франции, было интересно погрузиться в культуру и привычки местный жителей
Рекомендасьон!

Входит в следующие категории Парижа

