На этой прогулке вы увидите сразу два главных острова Парижа. Остров Ситэ — колыбель города с римских времён — и уютный остров Сен Луи, обладающий особым шармом. Вместе заглянем в городские уголки, где до сих пор живут тени прошлого. Вспомним полузабытые истории и легенды — и откроем с новой неожиданной стороны знакомые места.
Описание экскурсии
- Начнём у кафедрального собора Нотр-Дам-де-Пари — символа французской готики
- Отсюда отправимся в клуатр Нотр-Дам, бывший религиозный квартал, где сохранились уголки старинной жилой застройки острова Сите. Вы узнаете легенды и истории, связанные с его домами и улицами
- Заглянем на цветочный рынок, где парижский шарм царит круглый год. Здесь можно приобрести симпатичные сувениры
- Совсем рядом — шедевр готической архитектуры Сент-Шапель и Консьержери — бывшая королевская резиденция, ставшая тюрьмой
- Дойдём до стрелки острова Сите, где находится самый старый мост Парижа — Пон-Нёф. Вы услышите как трагичные, так и забавные истории о нём
- Свернём на уютную площадь Дофина. Пройдём мимо кондитерской, где продают самые большие круассаны в Париже
- Прогуляемся по набережной Орфевр, где вы выясните, кто был прототипом комиссара Мегрэ — французского Шерлока Холмса, и кого во Франции в двадцатом веке считали врагом государства №1
- Затем отправимся на остров Сен-Луи, чья неповторимая атмосфера словно погружает в старый Париж
- Дойдём до сквера Барье, откуда открывается красивая панорама на Сену, посмотрим на особняки 17-18 веков и церковь Сен-Луи. Здесь вы сможете купить знаменитое французское мороженое, которое делают из натуральных ингредиентов и сезонных фруктов
- Завершим прогулку на набережной Бурбонов с её великолепными видами на остров Сите и квартал Маре
И конечно, мы познакомим вас с более чем тысячелетней историей этих мест. Вы услышите увлекательные — а порой ужасающие — городские легенды, связанные с улицами и домами островов.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нотр-Дам-де-Пари
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Париже
На наших экскурсиях вы увидите Париж глазами социолога и культуролога. Мы приехали из Санкт-Петербурга в далёком 2019 году, влюбились в этот многоликий город и стали, как говорят парижане, les parisiens
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
6 окт 2025
В
Виктория
20 сен 2025
Экскурсия была восхитительной и неизбитой, что позволило избежать толпы туристов и неспешно насладиться прогулкой!
Входит в следующие категории Парижа
