Приглашаем на познавательную экскурсию по историческому центру Парижа.
Вы почувствуете неповторимую атмосферу города, увидите знаменитые памятники и окунётесь в богатую историю и культуру французской столицы.
Описание экскурсии
Неповторимая атмосфера центра Исторический центр Парижа — это место, где рождается настоящее очарование французской столицы. Здесь сохраняется дух старины, романтики и искусства, который покоряет сердца туристов со всего мира. Знаковые достопримечательности Во время экскурсии вы посетите знаменитые места — Лувр, Пантеон, Сорбонну, Монмартр и, конечно, знаменитый Собор Парижской Богоматери. Гид расскажет об их историческом и культурном значении, а вы сможете насладиться архитектурой и атмосферой. Знакомство с Парижской культурой Экскурсия раскрывает богатство парижской жизни XIX века и вплоть до наших дней. Прогулка по улицам, кварталам и площадям позволит увидеть, как история оживает в каждом камне этого удивительного города.
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нотр Дам
- Церковь Сен-Шапель
- Замок Консьержери
- Фонтан и площадь Сан-Мишель
- Латинский квартал
- Древнеримские бани - Термы
- Университет Сорбонна
- Пантеон памяти
- Дворец Марии Медичи
- Сенат Франции
- Люксембурский сад
Что включено
- Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду
- Удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
