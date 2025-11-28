Неповторимая атмосфера центра Исторический центр Парижа — это место, где рождается настоящее очарование французской столицы. Здесь сохраняется дух старины, романтики и искусства, который покоряет сердца туристов со всего мира. Знаковые достопримечательности Во время экскурсии вы посетите знаменитые места — Лувр, Пантеон, Сорбонну, Монмартр и, конечно, знаменитый Собор Парижской Богоматери. Гид расскажет об их историческом и культурном значении, а вы сможете насладиться архитектурой и атмосферой. Знакомство с Парижской культурой Экскурсия раскрывает богатство парижской жизни XIX века и вплоть до наших дней. Прогулка по улицам, кварталам и площадям позволит увидеть, как история оживает в каждом камне этого удивительного города. Важная информация:

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, удобную обувь и иметь зонтик в случае непогоды.