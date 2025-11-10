Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Париж за пределами открыток — живой, уличный, настоящий.



Мы поедем по местам, где гуляют сами горожане: вдоль каналов, по холмам и уютным улочкам, без толп и банальностей. Никаких лекций о Средневековье — только город здесь и сейчас. В вашем ритме и с вниманием к деталям.