Париж за пределами открыток — живой, уличный, настоящий.
Мы поедем по местам, где гуляют сами горожане: вдоль каналов, по холмам и уютным улочкам, без толп и банальностей. Никаких лекций о Средневековье — только город здесь и сейчас. В вашем ритме и с вниманием к деталям.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центр Помпиду и фонтан Стравинского — начало маршрута в культурном сердце города
- Площадь Бастилии — символ революции и современное пространство для жизни
- Одну из самых уютных улиц Парижа — с пастельными фасадами и духом деревни
- Холм с домами в граффити и панорамным видом — парижский стрит-арт
- Сады Плант и квартал рядом — один из старейших ботанических садов Франции
- Канал Сен-Мартен и площадь Республики — набережные, бары, петанк и лёд в бокале
Мы будем останавливаться, наблюдать, фотографировать, говорить о городском ритме, привычках и маленьких радостях парижской жизни. Это прогулка для тех, кто уже видел Эйфелеву башню, но хочет рассмотреть Париж поближе — без GPS, с проводником и ощущением лёгкости.
Организационные детали
- Прогулка подойдёт взрослым и детям от 15 лет, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде
- Поездка предусматривает не крутой, но прогрессивный подъём на холм
- Длительность прогулки может составлять до 3 часов, в зависимости от скорости нашего передвижения, загруженности трафика, пешеходов и т. д.
- Аренда велосипедов оплачивается отдельно: €15 за чел. Возможна аренда электрического велосипеда: €45 за чел. Шлемы и корзинки предоставляются бесплатно по запросу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Квартале Часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 91 туриста
Выпускница Сорбонны по направлению «туризм» и профессиональный гид, я открываю Париж иностранцам и французским путешественникам. В частности, провожу велоэкскурсии, которые пользуются большим спросом и безусловно являются одним из самых популярных способов познакомиться с Парижем быстро и весело.Задать вопрос
