1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
96€87 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126€114 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в cредневековом Маре
Запечатлеть себя в декорациях самого богемного и самобытного района Парижа
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
€60 за человека
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
€267 за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
- ССергей1 июня 2024Все хорошо
- ДДина29 ноября 2023Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
- ЕЕвгения8 апреля 2019Была в городе в короткой командировке, хотелось красивых фотографий, а не просто селфи на фоне башни) Очень довольна результатом, фото-прогулка
- ММарина9 марта 2019Провели с Анной замечательный день в средневековом Маре. Фотографии семьи (2 взрослых и 3 детей, мальчики) окакзались выше всяких похвал:
- ММарина25 февраля 201914 февраля мы посетили экскурсию с фотосессией в средневековом Маре. Хочу поделиться своими прекрасными впечатлениями. Этот день для нас с мужем
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Активности»
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