Активности – экскурсии в Париже

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Париже на русском языке, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Фотосессия в cредневековом Маре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фотосессия в cредневековом Маре
Запечатлеть себя в декорациях самого богемного и самобытного района Парижа
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
360 за всё до 5 чел.
Кофейная иллюстрация
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
60 за человека
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
267 за всё до 4 чел.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
850 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • Д
    Дина
    29 ноября 2023
    Кофейная иллюстрация
    Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
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    знакомиться с Парижем через рисунок. Отдохнуть от очередей в Лувр под дождем в приятной дружественной атмосфере. Качественно, профессионально Анна научмла создавать шедевры за час. Благодарю Анну и благодарю Компанию❤️🙏

  • Е
    Евгения
    8 апреля 2019
    Фотосессия в cредневековом Маре
    Была в городе в короткой командировке, хотелось красивых фотографий, а не просто селфи на фоне башни) Очень довольна результатом, фото-прогулка
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    получилась замечательная и душевная, фотографий много, они качественные и реально классные, спасибо большое! Отдельное спасибо Анне за скорость - фото были готовы очень быстро, это здорово, обычно ждешь пару недель

  • М
    Марина
    9 марта 2019
    Фотосессия в cредневековом Маре
    Провели с Анной замечательный день в средневековом Маре. Фотографии семьи (2 взрослых и 3 детей, мальчики) окакзались выше всяких похвал:
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    атмосферные, живые, настроенческие. Анне удалось поймать и уловить характер каждого и всех вместе. Мы очень благодарны и рекомендуем всем, кому хочется запечатлеть близких в Париже с французским шармом. Отдельно хочу отметить скорость обработки фотографий, уже через 3 дня мы получили готовые к печати отобранные фотографии. Прекрасная работа и память о поездке. Марина

  • М
    Марина
    25 февраля 2019
    Фотосессия в cредневековом Маре
    14 февраля мы посетили экскурсию с фотосессией в средневековом Маре. Хочу поделиться своими прекрасными впечатлениями. Этот день для нас с мужем
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    особенный- это день нашей свадьбы и каждый год мы устраиваем себе небольшой праздник. Очень хотелось и в нашей поездке в Париж поддержать это и поэтому мы выбрали такой формат Экскурсии с фотосессией. Главное что хотелось в этот день- хорошего настроения, новых впечатлений и ощущения праздника! И мы сделали правильный выбор! Экскурсия прошла очень интересно и непринужденно в форме дружеской беседы! Наш экскурсовод Анна превзошла все ожидания! Кроме того что мы узнали много нового и интересного о Маре и его жителях, прошли по маршруту с живописными улочками, двориками и скверами, Анна оказалась очень обаятельным и интересным собеседником, отвечала на наши вопросы и выстраивала свои рассказы в соответствии с тем что нам интересно, И все это время Анна находила удачные моменты для фотографий и делала новые кадры, стараясь поймать нас в в естественной обстановке, поэтому фото получились выше всяких похвал!!! Они очень душевные и атмосферные, поэтому прекрасное настроение этого дня теперь всегда с нами на фото 😊. Экскурсию мы заканчивали в очень красивом сквере меж дворцов и там же неподалёку сделали остановку в замечательном уютном французском ресторанчике, (выбрать его помогла Аня, за что ей отдельное спасибо!) где прекрасно пообедали. Экскурсия и фотосессия прошли замечательно! Все наши впечатления и эмоции только положительные и в превосходной степени! Теперь я знаю прекрасного фотографа в Париже и в на следующую фотосессию только к ней! Благодарю Анну от души за ее профессионализм, деликатность и обаяние, за отлично проведённое незабываемое время! 😇

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Активности»

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  1. По историческому центру Парижа - на велосипедах
  2. На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
  3. Фотосессия в cредневековом Маре
  4. Кофейная иллюстрация
  5. Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Активности" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 9 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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