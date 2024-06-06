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особенный- это день нашей свадьбы и каждый год мы устраиваем себе небольшой праздник. Очень хотелось и в нашей поездке в Париж поддержать это и поэтому мы выбрали такой формат Экскурсии с фотосессией. Главное что хотелось в этот день- хорошего настроения, новых впечатлений и ощущения праздника! И мы сделали правильный выбор! Экскурсия прошла очень интересно и непринужденно в форме дружеской беседы! Наш экскурсовод Анна превзошла все ожидания! Кроме того что мы узнали много нового и интересного о Маре и его жителях, прошли по маршруту с живописными улочками, двориками и скверами, Анна оказалась очень обаятельным и интересным собеседником, отвечала на наши вопросы и выстраивала свои рассказы в соответствии с тем что нам интересно, И все это время Анна находила удачные моменты для фотографий и делала новые кадры, стараясь поймать нас в в естественной обстановке, поэтому фото получились выше всяких похвал!!! Они очень душевные и атмосферные, поэтому прекрасное настроение этого дня теперь всегда с нами на фото 😊. Экскурсию мы заканчивали в очень красивом сквере меж дворцов и там же неподалёку сделали остановку в замечательном уютном французском ресторанчике, (выбрать его помогла Аня, за что ей отдельное спасибо!) где прекрасно пообедали. Экскурсия и фотосессия прошли замечательно! Все наши впечатления и эмоции только положительные и в превосходной степени! Теперь я знаю прекрасного фотографа в Париже и в на следующую фотосессию только к ней! Благодарю Анну от души за ее профессионализм, деликатность и обаяние, за отлично проведённое незабываемое время! 😇