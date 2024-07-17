Изучаем Париж на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» в Париже на русском языке, цены от €124, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
По историческому центру Парижа - на велосипедах
На велосипеде
3 часа
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох
Начало: В районе центра Помпиду
«Почему Париж здорово изучать на велосипеде»
19 мая в 14:00
20 мая в 14:30
€124€130 за всё до 7 чел.
На электрических велосипедах по Парижу
На велосипеде
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
На электрических велосипедах по Парижу
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Почему Париж здорово изучать на велосипеде»
21 мая в 10:30
25 мая в 10:30
€140 за всё до 7 чел.
Лёгкая велопрогулка с парижским вайбом
На велосипеде
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лёгкая велопрогулка с парижским вайбом
Крутить педали и открывать для себя город любви вне туристических рамок
Начало: В Квартале Часов
«Аренда велосипедов оплачивается отдельно: €15 за чел»
25 мая в 14:00
30 мая в 10:00
€134 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Прекрасная экскурсия. Велосипедная прогулка с Дашей - это лучший способ познакомиться с Парижем. Смело рекомендую.
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Все было здорово. Легко договорились с Дарьей. Велосипеды были очень классные. Начинался дождь, и Дарья позаботилась о том, чтобы взять
    читать дальше

    накидки от дождя. Экскурсия была очень интересной. Мы поехали почти 12 километров впервые по Парижу на велосипедах. Было здорово. Дарья интересно рассказывал об истории Парижа и отвечала на наши бесконечные вопросы.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
    читать дальше

    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По историческому центру Парижа - на велосипедах
  2. На электрических велосипедах по Парижу
  3. Лёгкая велопрогулка с парижским вайбом
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Собор Парижской Богоматери
  6. Монмартр
  7. Консьержери
  8. Набережная
  9. Опера Гарнье
  10. Мулен Руж
Сколько стоит экскурсия по Парижу в мае 2025
Сейчас в Париже в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 140 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на велосипеде, 4 ⭐ отзыва, цены от €124. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль