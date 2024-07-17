читать дальше накидки от дождя. Экскурсия была очень интересной. Мы поехали почти 12 километров впервые по Парижу на велосипедах. Было здорово. Дарья интересно рассказывал об истории Парижа и отвечала на наши бесконечные вопросы.

Все было здорово. Легко договорились с Дарьей. Велосипеды были очень классные. Начинался дождь, и Дарья позаботилась о том, чтобы взять