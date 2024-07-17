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5%
Индивидуальная
до 7 чел.
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох
Начало: В районе центра Помпиду
«Почему Париж здорово изучать на велосипеде»
19 мая в 14:00
20 мая в 14:30
€124
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На электрических велосипедах по Парижу
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Почему Париж здорово изучать на велосипеде»
21 мая в 10:30
25 мая в 10:30
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лёгкая велопрогулка с парижским вайбом
Крутить педали и открывать для себя город любви вне туристических рамок
Начало: В Квартале Часов
«Аренда велосипедов оплачивается отдельно: €15 за чел»
25 мая в 14:00
30 мая в 10:00
€134 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 июля 2024Прекрасная экскурсия. Велосипедная прогулка с Дашей - это лучший способ познакомиться с Парижем. Смело рекомендую.
- ЕЕлена14 июля 2024Все было здорово. Легко договорились с Дарьей. Велосипеды были очень классные. Начинался дождь, и Дарья позаботилась о том, чтобы взять
- ЕЕлена5 июня 2024Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
- ССергей1 июня 2024На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На велосипеде»
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Сейчас в Париже в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 140 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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