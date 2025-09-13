Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 27 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Париже на русском языке, цены от €43, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Парижская фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Парижская фотопрогулка
Лучше прогулки по Парижу может быть только фотопрогулка. Запечатлейте лучшие моменты в живописных уголках города и сохраните их навсегда
Начало: У пирамиды Лувра
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Бонжур, Пари
На машине
4 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: У Опера Гарнье
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
€525 за всё до 6 чел.
По историческому центру Парижа
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По историческому центру Парижа
Нотр-Дам, Лувр, остров Сите и другие достопримечательности города любви - на обзорной прогулке
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом - Гревская пло...
Завтра в 10:30
14 сен в 10:00
от €230 за всё до 10 чел.
Париж пешком: полное погружение
Пешая
7 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж пешком: полное погружение
Прогулка по Парижу, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как в одном городе уживались короли и студенты, романисты и революционеры
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
€534 за всё до 10 чел.
Парижский серпантин
Пешая
2.5 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
17 сен в 17:30
24 сен в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
С Версалем на «ты»
Пешая
2 часа
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль: дворцы, сады и секреты
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€200€210 за всё до 4 чел.
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Париж - это не только Эйфелева башня. Узнайте, как живет город за пределами открыток. Погрузитесь в его этническое разнообразие и историю миграции
Начало: На Северном вокзале
1 ноя в 14:00
2 ноя в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя
Начало: Meтро Raspail (ветка 4 и 6)
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по музею д’Орсе
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
14 сен в 14:00
16 сен в 09:00
€294 за всё до 4 чел.
Сердце Парижа: острова Ситэ и Святого Людовика
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
Захватывающее путешествие по островам Ситэ и Святого Людовика. Откройте для себя готическую архитектуру и аристократическую атмосферу Парижа
Начало: У собора Парижской Богоматери
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Версальский дворец - без очередей
Пешая
3.5 часа
52 отзыва
Билеты
Версальский дворец - без очередей
Ощутите величие французской истории, посетив Версальский дворец без очередей. Узнайте о жизни королей и прогуляйтесь по великолепному парку
Начало: В Версале
17 сен в 12:00
18 сен в 12:00
€440 за всё до 10 чел.
Париж: с чего всё начиналось
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Париж: с чего все начиналось
Познакомьтесь с историей Парижа, прогуливаясь по Латинскому кварталу. Узнайте о знаменитых жителях и развитии образования в сердце Франции
Начало: У собора Парижской Богоматери
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Большой тур по Монмартру
Пешая
2.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
17 сен в 17:30
24 сен в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
По следам Амели с Монмартра
Пешая
2.5 часа
-
20%
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Амели с Монмартра
Парижская экскурсия по местам фильма «Амели» на Монмартре. Прогулка по культовым местам, включая дом Амели и знаменитую лавку. Ощутите магию Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €240€300 за всё до 6 чел.
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€43 за человека
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Погрузитесь в атмосферу Парижа, путешествуя на своём авто и пешком. Откройте для себя секреты города и насладитесь его уникальными видами
Начало: На площади Опера
17 сен в 09:00
19 сен в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
На машине
5 часов
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€507€533 за всё до 4 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Насладитесь гастрономическими изысками Парижа: круассаны, фуа-гра, лягушачьи лапки и многое другое ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Pl. de Hôtel de ville
30 сен в 09:30
4 окт в 09:00
€273 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
15 сен в 09:30
16 сен в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Увлекательное путешествие по королевскому Парижу, где вас ждут старинные улочки, Лувр и вкуснейшие деликатесы. Погрузитесь в атмосферу величия
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
29 сен в 14:00
1 окт в 14:00
€200 за всё до 6 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: Довиль и Мон-Сен-Мишель
Откройте для себя Нормандию с экскурсией в Довиль и Мон-Сен-Мишель. Уникальные пейзажи, история и комфортное путешествие из Парижа. Забронируйте сейчас
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€850 за всё до 4 чел.
Латинский квартал в деталях
Пешая
2.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Латинский квартал в деталях: индивидуальная экскурсия по Парижу
На левом берегу Сены, в сердце Парижа, вы увидите термы, Сорбонну, Пантеон и другие достопримечательности, узнаете об известных жителях квартала
Начало: Mетро Saint-Michel
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Париж Родена: музей скульптора и прекрасный сад
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Париж Родена: музей и сад
Откройте тайны творчества Родена в его музее и саду. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, исследуя шедевры мастера
Начало: В районе метро Varenne
24 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от €210 за всё до 5 чел.
Увидеть Париж и умереть: экскурсия по кладбищу Пер-Лашез
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть Париж и умереть: экскурсия по кладбищу Пер-Лашез
Посетить не хранилище костей знаменитостей, а место, после которого хочется радоваться жизни
Начало: У кладбища Пер-Лашез
Завтра в 09:30
14 сен в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Пешая
3 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Почувствуйте дух творчества Монмартра, исследуя его исторические уголки. Профессиональная фотосессия сохранит эти моменты навсегда
Начало: У метро Abbesses
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
€210 за всё до 5 чел.
Курс молодого фотобойца
Пешая
3 часа
10 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Курс молодого фотобойца
Прогулка по Парижу с фотоаппаратом или телефоном. Ля Дефанс и Маре - два маршрута для вдохновения и творчества. Уникальные кадры гарантированы
14 сен в 15:00
20 сен в 12:00
€200 за всё до 5 чел.
Фотосессия в cредневековом Маре
Пешая
2 часа
6 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в cредневековом Маре
Запечатлеть себя в декорациях самого богемного и самобытного района Парижа
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
€360 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Парижская фотопрогулка
  2. Бонжур, Пари
  3. По историческому центру Парижа
  4. Париж пешком: полное погружение
  5. Парижский серпантин
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Остров Сите
  4. Эйфелева башня
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Консьержери
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2025
Сейчас в Париже в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 43 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 764 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 764 ⭐ отзыва, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь