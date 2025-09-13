Фотопрогулка
до 5 чел.
Парижская фотопрогулка
Лучше прогулки по Парижу может быть только фотопрогулка. Запечатлейте лучшие моменты в живописных уголках города и сохраните их навсегда
Начало: У пирамиды Лувра
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: У Опера Гарнье
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
€525 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По историческому центру Парижа
Нотр-Дам, Лувр, остров Сите и другие достопримечательности города любви - на обзорной прогулке
Начало: На площади Отель де Виль (в прошлом - Гревская пло...
Завтра в 10:30
14 сен в 10:00
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж пешком: полное погружение
Прогулка по Парижу, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как в одном городе уживались короли и студенты, романисты и революционеры
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
€534 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
17 сен в 17:30
24 сен в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль: дворцы, сады и секреты
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€200
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Париж - это не только Эйфелева башня. Узнайте, как живет город за пределами открыток. Погрузитесь в его этническое разнообразие и историю миграции
Начало: На Северном вокзале
1 ноя в 14:00
2 ноя в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотая эпоха квартала Монпарнас
Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя
Начало: Meтро Raspail (ветка 4 и 6)
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
14 сен в 14:00
16 сен в 09:00
€294 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Парижа - острова Ситэ и Святого Людовика
Захватывающее путешествие по островам Ситэ и Святого Людовика. Откройте для себя готическую архитектуру и аристократическую атмосферу Парижа
Начало: У собора Парижской Богоматери
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Билеты
Версальский дворец - без очередей
Ощутите величие французской истории, посетив Версальский дворец без очередей. Узнайте о жизни королей и прогуляйтесь по великолепному парку
Начало: В Версале
17 сен в 12:00
18 сен в 12:00
€440 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Париж: с чего все начиналось
Познакомьтесь с историей Парижа, прогуливаясь по Латинскому кварталу. Узнайте о знаменитых жителях и развитии образования в сердце Франции
Начало: У собора Парижской Богоматери
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
17 сен в 17:30
24 сен в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Амели с Монмартра
Парижская экскурсия по местам фильма «Амели» на Монмартре. Прогулка по культовым местам, включая дом Амели и знаменитую лавку. Ощутите магию Парижа
Начало: У Metro Anvers
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €240
€300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком
Погрузитесь в атмосферу Парижа, путешествуя на своём авто и пешком. Откройте для себя секреты города и насладитесь его уникальными видами
Начало: На площади Опера
17 сен в 09:00
19 сен в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
€507
€533 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Насладитесь гастрономическими изысками Парижа: круассаны, фуа-гра, лягушачьи лапки и многое другое ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Pl. de Hôtel de ville
30 сен в 09:30
4 окт в 09:00
€273 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия по Русскому кладбищу под Парижем
Посетить кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и узнать о знаменитых мигрантах из бывшей Российской империи
Начало: На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
15 сен в 09:30
16 сен в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Увлекательное путешествие по королевскому Парижу, где вас ждут старинные улочки, Лувр и вкуснейшие деликатесы. Погрузитесь в атмосферу величия
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
29 сен в 14:00
1 окт в 14:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: Довиль и Мон-Сен-Мишель
Откройте для себя Нормандию с экскурсией в Довиль и Мон-Сен-Мишель. Уникальные пейзажи, история и комфортное путешествие из Парижа. Забронируйте сейчас
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€850 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Латинский квартал в деталях: индивидуальная экскурсия по Парижу
На левом берегу Сены, в сердце Парижа, вы увидите термы, Сорбонну, Пантеон и другие достопримечательности, узнаете об известных жителях квартала
Начало: Mетро Saint-Michel
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Париж Родена: музей и сад
Откройте тайны творчества Родена в его музее и саду. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, исследуя шедевры мастера
Начало: В районе метро Varenne
24 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от €210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть Париж и умереть: экскурсия по кладбищу Пер-Лашез
Посетить не хранилище костей знаменитостей, а место, после которого хочется радоваться жизни
Начало: У кладбища Пер-Лашез
Завтра в 09:30
14 сен в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Романтика Монмартра: прогулка с фотосессией
Почувствуйте дух творчества Монмартра, исследуя его исторические уголки. Профессиональная фотосессия сохранит эти моменты навсегда
Начало: У метро Abbesses
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
€210 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Курс молодого фотобойца
Прогулка по Парижу с фотоаппаратом или телефоном. Ля Дефанс и Маре - два маршрута для вдохновения и творчества. Уникальные кадры гарантированы
14 сен в 15:00
20 сен в 12:00
€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в cредневековом Маре
Запечатлеть себя в декорациях самого богемного и самобытного района Парижа
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
€360 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2025
Сейчас в Париже в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 43 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 764 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 764 ⭐ отзыва, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь