Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Париже на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Пешая
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
2 ноя в 14:00
3 ноя в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: Возле памятника Луи 14
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
256 за всё до 5 чел.
Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»
Узнать тайны давнего семейного гнёздышка французских монархов
Начало: У Оперы Гарнье, или ваш отель
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
560 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    12 июля 2024
    Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
    Захватывающая, легкая, интересная, не перегруженная (при этом информативная) экскурсия. Елизавета - идеальный экскурсовод. Живая, с юмором, сделала невозможное - мы
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    вышли из Лувра с легкой головой, прекрасном настроении и с желанием вернуться (а мы были с детьми!). Многолетний опыт Елизаветы позволил ей провести нас по Лувру и показать самое главное за 2 часа, снабдить нас забавными фактами и общим представлением об истории Лувра и о судьбе великих художников. А также сделать забавные фото) Сами бы мы никогда не догадались где и как их надо сделать) 2 часа пролетели как 15 минут, улыбка не сходила с лица, Лувр прекрасен! Были рады знакомству!

    Захватывающая, легкая, интересная, не перегруженная (при этом информативная) экскурсия. Елизавета - идеальный экскурсовод. Живая, с юморомЗахватывающая, легкая, интересная, не перегруженная (при этом информативная) экскурсия. Елизавета - идеальный экскурсовод. Живая, с юмором
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
    Если будете в Париже обязательно воспользуйтесь услугами гида Людмилы. Отличный экскурсовод, знаток своего дела и просто замечательный человек! Экскурсия будет интересна и детям и взрослым! Время пролетит, как один миг!
  • M
    Marina
    2 февраля 2024
    Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
    Потрясающий гид, великолепная прогулка, все было просто супер!
  • А
    Алина
    8 июля 2023
    Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
    28 апреля у нас был замечательная экскурсия по Монмартру с гидом Людмилой. Фантастическая прогулка, которая запомнилась всей нашей семье. Людмиле
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    удалось заинтересовать каждого, наши дети (12 и 15 лет) тоже были под впечатлением. Это была очень живая экскурсия, Людмила прекрасно владеет материалом и рассказывала так увлекательно, что можно было легко представить себе все истории об импрессионистах, музыкантах и других людях искусства, живших на Монмартре. Кроме того, мы увидели необычные памятники (например, человек, проходящий сквозь стену) и Стену любви, дом, где жила Амели, многое-многое другое и, конечно, Сакре-Кер. От всей души благодарим Людмилу за этот прекрасный день на Монмартре, куда всегда хочется вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Семейные»

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  3. Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Набережная
  5. Квартал Марэ
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в октябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 560. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Семейные», 25 ⭐ отзывов, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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