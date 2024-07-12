2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
2 ноя в 14:00
3 ноя в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Семейный Лувр: экскурсия для детей и взрослых
Попасть в музей без длинных очередей и узнать, почему у Моны Лизы нет бровей
Начало: Возле памятника Луи 14
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€256 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ослепительный Фонтенбло. «Дом веков»
Узнать тайны давнего семейного гнёздышка французских монархов
Начало: У Оперы Гарнье, или ваш отель
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€560 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей12 июля 2024Захватывающая, легкая, интересная, не перегруженная (при этом информативная) экскурсия. Елизавета - идеальный экскурсовод. Живая, с юмором, сделала невозможное - мы
- ООльга29 марта 2024Если будете в Париже обязательно воспользуйтесь услугами гида Людмилы. Отличный экскурсовод, знаток своего дела и просто замечательный человек! Экскурсия будет интересна и детям и взрослым! Время пролетит, как один миг!
- MMarina2 февраля 2024Потрясающий гид, великолепная прогулка, все было просто супер!
- ААлина8 июля 202328 апреля у нас был замечательная экскурсия по Монмартру с гидом Людмилой. Фантастическая прогулка, которая запомнилась всей нашей семье. Людмиле
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Семейные»
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