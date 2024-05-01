Эта дружеская авторская прогулка позволит вам за пару часов неспешного разговора с головой окунуться в лучшие годы Монмартра.
Эстетика рубежа 19-20 веков, перипетии из жизни культовых художников и их муз, легендарные кабаре и изысканная архитектура: приготовьтесь по-настоящему распробовать Париж на вкус!
Эстетика рубежа 19-20 веков, перипетии из жизни культовых художников и их муз, легендарные кабаре и изысканная архитектура: приготовьтесь по-настоящему распробовать Париж на вкус!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Прогулка по адресам самых важных мастерских художников начала 20 века
- Разговор об уникальной архитектуре, сохранившейся до наших дней с начала 18 века
- Первые парижские кабаре, бары и рестораны, где сто лет назад завсегдатаями были Модильяни, Пикассо, Ван Гог и другие именитые художники
- Безумные контрасты богемного района Парижа, которыми мы насладимся!
В главных ролях:
- Выдающиеся голландцы, покорившие Париж, — Винсент и Тео Ван Гоги
- Король Монмартра, Анри де Тулуз-Лотрек
- Пабло Пикассо и его удивительный «дом-корабль»
- Амадео Модильяни и его трагические женщины
- Афродита с Монмартра — художница Сюзанна Валадон
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия подходит и для новичков в Париже, и для тех, кто хочет распробовать город на вкус и окунуться в удивительную атмосферу из любимого французского и американского кино.
Организационные детали
Обязательно одевайтесь по погоде. Желательно иметь удобную обувь и зонты.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 444 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и я исследователь Парижа. На экскурсиях я стараюсь раскрыть наш прекрасный город с самой неожиданной стороны. Я отлично знаю историю Парижа, но моя главная специализацияЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
1 мая 2024
Экскурсия мне понравилась. Я советовала бы ее тем, кто не первый раз на Монмартре и уже видел традиционные POI.
Yuliya/Юлия
10 апр 2024
Замечательная тематическая экскурсия. Влад очень хорошо ее описал- «веселая гора», и экскурсия как раз и была такой— совершенно «незаунывная». Нам, если честно, было также интересно слушать Влада— «как носителя молодежного русского языка». Просто его рассказ был не как «официальная книга достопримечательностей», а как бы я сама оассказывала эти истории приятелям. Нашему подростку 15 лет очень понравилось.
Я
Яна
10 апр 2024
Экскурсия с огоньком очень интересно увидеть Монмартр с его истинным лицом:) рекомендую, интересный образованный экскурсовод
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