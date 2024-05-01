Эта дружеская авторская прогулка позволит вам за пару часов неспешного разговора с головой окунуться в лучшие годы Монмартра. Эстетика рубежа 19-20 веков, перипетии из жизни культовых художников и их муз, легендарные кабаре и изысканная архитектура: приготовьтесь по-настоящему распробовать Париж на вкус!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по адресам самых важных мастерских художников начала 20 века

Разговор об уникальной архитектуре, сохранившейся до наших дней с начала 18 века

Первые парижские кабаре, бары и рестораны, где сто лет назад завсегдатаями были Модильяни, Пикассо, Ван Гог и другие именитые художники

Безумные контрасты богемного района Парижа, которыми мы насладимся!

В главных ролях:

Выдающиеся голландцы, покорившие Париж, — Винсент и Тео Ван Гоги

Король Монмартра, Анри де Тулуз-Лотрек

Пабло Пикассо и его удивительный «дом-корабль»

Амадео Модильяни и его трагические женщины

Афродита с Монмартра — художница Сюзанна Валадон

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия подходит и для новичков в Париже, и для тех, кто хочет распробовать город на вкус и окунуться в удивительную атмосферу из любимого французского и американского кино.

Организационные детали

Обязательно одевайтесь по погоде. Желательно иметь удобную обувь и зонты.