Нетуристический Париж: красивые районы, где живут местные

Отыскать частичку Венеции, погулять по парку-круассану и раскрыть тайну проклятия Тамплиеров
Основные достопримечательности осмотрены и хочется чего-то нестандартного? На экскурсии вас ждёт много открытий! Я покажу вам, что Париж, который минуют туристические толпы, не менее прекрасен и увлекателен, чем локации со всем известными Эйфелевой башней, Лувром и Нотр-Дамом.
Нетуристический Париж: красивые районы, где живут местные
Нетуристический Париж: красивые районы, где живут местные
Нетуристический Париж: красивые районы, где живут местные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Маленькая Венеция

Знали ли вы, что в Париже есть район, который называют маленькой Венецией? Романтический канал, ажурные мостики, разноцветные дома и уютный тихий сквер манят своей фотогеничностью и яркостью красок. А неподалёку находится старый рабочий квартал, когда-то окружённый виноградниками, где родилась Эдит Пиаф. Всё это ждёт вас на прогулке! Также мы посетим сквер с видом на Эйфелеву башню — бонус для любителей красивых панорам.

Парк-круассан

Живописную прогулку продолжим в «легендарном рае», как называл знаменитый французский писатель Луи Арагон третий по величине парк Парижа. Похожий по форме на круассан, он привлекает необычным рельефом: 50-метровой скалой, расположенной посреди небольшого озера (там плавают утки и огромные карпы), каскадным водопадом, каменным гротом, извилистыми тропинками.

«Новый Париж» и проклятие Тамплиеров

По пути я расскажу, какой ценой появился «новый Париж», почему один из самых известных правителей Франции оказался внебрачным ребёнком, как на самом деле происходило легендарное взятие Бастилии, а также о проклятии тамплиеров и о том, как живут современные парижане.

Кроме того, вас ожидает знакомство с:

  • любимицей Франции Эдит Пиаф
  • императором Наполеоном III
  • бароном Османом, создавшим новый облик Парижа
  • таинственным Орденом Тамплиеров
  • участниками кровавых событий Великой Французской Революции

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • В стоимость всё включено

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеНа выходныеПочувствовать себя местным

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