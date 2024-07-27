Основные достопримечательности осмотрены и хочется чего-то нестандартного? На экскурсии вас ждёт много открытий! Я покажу вам, что Париж, который минуют туристические толпы, не менее прекрасен и увлекателен, чем локации со всем известными Эйфелевой башней, Лувром и Нотр-Дамом.

Описание экскурсии

Маленькая Венеция

Знали ли вы, что в Париже есть район, который называют маленькой Венецией? Романтический канал, ажурные мостики, разноцветные дома и уютный тихий сквер манят своей фотогеничностью и яркостью красок. А неподалёку находится старый рабочий квартал, когда-то окружённый виноградниками, где родилась Эдит Пиаф. Всё это ждёт вас на прогулке! Также мы посетим сквер с видом на Эйфелеву башню — бонус для любителей красивых панорам.

Парк-круассан

Живописную прогулку продолжим в «легендарном рае», как называл знаменитый французский писатель Луи Арагон третий по величине парк Парижа. Похожий по форме на круассан, он привлекает необычным рельефом: 50-метровой скалой, расположенной посреди небольшого озера (там плавают утки и огромные карпы), каскадным водопадом, каменным гротом, извилистыми тропинками.

«Новый Париж» и проклятие Тамплиеров

По пути я расскажу, какой ценой появился «новый Париж», почему один из самых известных правителей Франции оказался внебрачным ребёнком, как на самом деле происходило легендарное взятие Бастилии, а также о проклятии тамплиеров и о том, как живут современные парижане.

Кроме того, вас ожидает знакомство с:

любимицей Франции Эдит Пиаф

императором Наполеоном III

бароном Османом, создавшим новый облик Парижа

таинственным Орденом Тамплиеров

участниками кровавых событий Великой Французской Революции

Организационные детали