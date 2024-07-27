Нетуристический Париж: красивые районы, где живут местные
Отыскать частичку Венеции, погулять по парку-круассану и раскрыть тайну проклятия Тамплиеров
Основные достопримечательности осмотрены и хочется чего-то нестандартного? На экскурсии вас ждёт много открытий! Я покажу вам, что Париж, который минуют туристические толпы, не менее прекрасен и увлекателен, чем локации со всем известными Эйфелевой башней, Лувром и Нотр-Дамом.
Знали ли вы, что в Париже есть район, который называют маленькой Венецией? Романтический канал, ажурные мостики, разноцветные дома и уютный тихий сквер манят своей фотогеничностью и яркостью красок. А неподалёку находится старый рабочий квартал, когда-то окружённый виноградниками, где родилась Эдит Пиаф. Всё это ждёт вас на прогулке! Также мы посетим сквер с видом на Эйфелеву башню — бонус для любителей красивых панорам.
Парк-круассан
Живописную прогулку продолжим в «легендарном рае», как называл знаменитый французский писатель Луи Арагон третий по величине парк Парижа. Похожий по форме на круассан, он привлекает необычным рельефом: 50-метровой скалой, расположенной посреди небольшого озера (там плавают утки и огромные карпы), каскадным водопадом, каменным гротом, извилистыми тропинками.
«Новый Париж» и проклятие Тамплиеров
По пути я расскажу, какой ценой появился «новый Париж», почему один из самых известных правителей Франции оказался внебрачным ребёнком, как на самом деле происходило легендарное взятие Бастилии, а также о проклятии тамплиеров и о том, как живут современные парижане.
Кроме того, вас ожидает знакомство с:
любимицей Франции Эдит Пиаф
императором Наполеоном III
бароном Османом, создавшим новый облик Парижа
таинственным Орденом Тамплиеров
участниками кровавых событий Великой Французской Революции
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Париже
Меня зовут Таня, и я покажу вам Париж глазами человека, который не просто знает его секреты, но и влюблён в него долгие годы.
Чем я отличаюсь от обычного гида? Я открываю читать дальше
для гостей Париж таким, каким он запомнится вам на всю жизнь. Я не предлагаю шаблонных программ с сухими датами, а раскрываю душу и сердце города с учётом ваших интересов. Со мной вы полюбите Париж навсегда!