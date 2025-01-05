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опоздали на экскурсию из-за накладки с Убером. Александра нас за это отчитала, и, вероятно, так и не смогла простить, потому что во время экскурсии на наши вопросы отвечала язвительно. Мы за нашу поездку взяли 4 экскурсии, и эта сильно выделилась не в наилудшую сторону. Но, нас действительно провели в музей без очереди и показали нам основные экспонаты - то что можно было увидеть за 2 часа, поэтому я ставлю 3 звездочки, а не одну.