Двухчасовая обзорная экскурсия познакомит вас с тремя главными шедеврами Лувра, которые по давней традиции принято называть «Три дамы Лувра».
К ним относятся загадочно улыбающаяся Джоконда, крылатая, но безголовая греческая богиня победы Ника и безрукая, но «пресвятая дева красоты» богиня любви Венера Милосская.
К ним относятся загадочно улыбающаяся Джоконда, крылатая, но безголовая греческая богиня победы Ника и безрукая, но «пресвятая дева красоты» богиня любви Венера Милосская.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииДалее, вы увидите итальянскую живопись в Лувре, шедевры таких мастеров эпохи Возрождения как Мантенья, да Винчи, Тициан, Веронезе и Рафаэль. В ходе экскурсии гид расскажет о богатой истории Лувра, которая насчитывает более восьми веков. Вы узнаете, что когда-то Лувр был первой в истории Европы крепостью, построенной по указу короля Филиппа Августа, современника и почти что брата английского короля Ричарда Львинное Сердце. В главный национальный музей Франции Лувр был превращен только после событий французской революции. Экскурсия закончится в залах, где представлены крупные полотна французских художников: Делакруа, Жерико, Давид, Энгр, Гро. Важная информация:
- После экскурсии Вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно — билет в музей действителен в течение всего дня. В пятницу Лувр открыт до 22:00;
- Для детей и подростков до 18 лет вход в Лувр бесплатный.
По договоренности, вторник – выходной в Лувре
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
У гардероба, внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, вторник – выходной в Лувре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Inna
5 янв 2025
Александра - компетентный гид, но после экскурсии осталось неприятное послевкусие. Как сказал мой ребенок,"Мама, а тебе не показалось, что она тебя все время немного обижала?" Показалось. Мы на 10 минут
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