Мои заказы

Основные шедевры Лувра

Двухчасовая обзорная экскурсия познакомит вас с тремя главными шедеврами Лувра, которые по давней традиции принято называть «Три дамы Лувра».

К ним относятся загадочно улыбающаяся Джоконда, крылатая, но безголовая греческая богиня победы Ника и безрукая, но «пресвятая дева красоты» богиня любви Венера Милосская.
Основные шедевры Лувра
Основные шедевры Лувра
Основные шедевры Лувра
Ближайшие даты:
30
июн10
июл11
июл13
июл14
июл16
июл17
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Далее, вы увидите итальянскую живопись в Лувре, шедевры таких мастеров эпохи Возрождения как Мантенья, да Винчи, Тициан, Веронезе и Рафаэль. В ходе экскурсии гид расскажет о богатой истории Лувра, которая насчитывает более восьми веков. Вы узнаете, что когда-то Лувр был первой в истории Европы крепостью, построенной по указу короля Филиппа Августа, современника и почти что брата английского короля Ричарда Львинное Сердце. В главный национальный музей Франции Лувр был превращен только после событий французской революции. Экскурсия закончится в залах, где представлены крупные полотна французских художников: Делакруа, Жерико, Давид, Энгр, Гро. Важная информация:
  • После экскурсии Вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно — билет в музей действителен в течение всего дня. В пятницу Лувр открыт до 22:00;
  • Для детей и подростков до 18 лет вход в Лувр бесплатный.

По договоренности, вторник – выходной в Лувре

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит в цену
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
У гардероба, внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, вторник – выходной в Лувре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
I
5 янв 2025
Александра - компетентный гид, но после экскурсии осталось неприятное послевкусие. Как сказал мой ребенок,"Мама, а тебе не показалось, что она тебя все время немного обижала?" Показалось. Мы на 10 минут
читать дальше

опоздали на экскурсию из-за накладки с Убером. Александра нас за это отчитала, и, вероятно, так и не смогла простить, потому что во время экскурсии на наши вопросы отвечала язвительно. Мы за нашу поездку взяли 4 экскурсии, и эта сильно выделилась не в наилудшую сторону. Но, нас действительно провели в музей без очереди и показали нам основные экспонаты - то что можно было увидеть за 2 часа, поэтому я ставлю 3 звездочки, а не одну.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
2 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду и пятницу в 14:30, в четверг и субботу в 10:30
4 июл в 14:30
7 июл в 11:30
€55 за человека
Сокровища Лувра: знакомство с шедеврами
2.5 часа
18 отзывов
Билеты
Сокровища Лувра: знакомство с шедеврами
Погрузитесь в историю Лувра и его шедевры. Узнайте о происхождении названия, средневековой крепости и насладитесь искусством Франции и Италии
Начало: У главного входа
2 июл в 17:00
3 июл в 14:00
€195 за всё до 6 чел.
Величайшие шедевры Лувра
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величайшие шедевры Лувра
Не пропустите возможность увидеть шедевры Лувра с опытным гидом. Откройте для себя Венеру Милосскую, Мону Лизу и другие легендарные произведения искусства
Начало: Пирамида лувра
Сегодня в 09:30
2 июл в 09:30
€294 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже