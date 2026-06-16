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Это история последних женщин династии Валуа.



Знаете ли вы, какое наследие Екатерины Медичи мы носим с собой каждый день? И что празднуем каждый год? Кто был настоящей большой любовью королевы Марго и что стало с ней после развода с Генрихом IV? И что такого Мария Стюарт сделала в далёком детстве, что предрешило её судьбу? Всё обсудим на экскурсии.