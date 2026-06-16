Это история последних женщин династии Валуа.
Знаете ли вы, какое наследие Екатерины Медичи мы носим с собой каждый день? И что празднуем каждый год? Кто был настоящей большой любовью королевы Марго и что стало с ней после развода с Генрихом IV? И что такого Мария Стюарт сделала в далёком детстве, что предрешило её судьбу? Всё обсудим на экскурсии.
Знаете ли вы, какое наследие Екатерины Медичи мы носим с собой каждый день? И что празднуем каждый год? Кто был настоящей большой любовью королевы Марго и что стало с ней после развода с Генрихом IV? И что такого Мария Стюарт сделала в далёком детстве, что предрешило её судьбу? Всё обсудим на экскурсии.
Описание экскурсии
Наш маршрут
Лувр — бывшая крепость, затем королевский дворец, а сегодня крупнейший музей мира. Мы увидим его глазами Екатерины Медичи и королевы Марго. Исследуем всё, что сохранилось от обсерватории Екатерины Медичи, которая увлекалась астрологией и оккультными науками, а затем прогуляемся по кварталу Маре в поисках следов исчезнувшего дворца её мужа.
О чём поговорим
- Я расскажу о детстве Екатерины Медичи, её личности и влиянии на религиозные войны во Франции
- Мы поговорим о её отношениях с детьми и о том, как они повлияли на судьбу и характер королевы Марго, которой приписывают важную роль в развитии традиции литературных салонов.
- Обсудим тайные романы и чёрные легенды, окружавшие имена обеих королев, и попробуем разобраться, что в них правда, а что — вымысел.
- Вы узнаете, как цвет свадебного платья Марии Стюарт во многом предопределил её дальнейшую судьбу, а также познакомитесь с загадками и интригами французского двора XVI века.
Организационные детали
- Мы будем передвигаться пешком и на общественном транспорте
- Остановка в кафе предусмотрена
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Лувр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Писательница, певица. Мы уже десять лет живём с Парижем вместе и пытаемся разгадать загадки друг друга.
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