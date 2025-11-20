Париж — это великий город, а Наполеон Бонапарт — великий персонаж истории. Выдающаяся личность, человек уникальной судьбы, человек-легенда. Многим интересен его жизненный путь и история создания Великой Империи.
Описание экскурсииНаполеон впервые приехал в Париж, перейдя в Парижскую военную школу в 1779 году, а последнее его пребывание — весна 1815 года. Сохранилось немало мест, которые помогут нам вспомнить жизнь великого человека, его знаменитые победы во Славу Франции. Проехав по городу, увидим, где жил Наполеон, приехав в Париж; где жил он будучи генералом; где — когда был консулом и императором. Вспомним о главной любви императора и узнаем, где зарегистрировали свой брак Наполеон и Жозефина. Посетим Нотр Дам, где прошла коронация, вспомним, где родился его сын-Король Рима. Многие здания и сооружения в городе построены по приказу Наполеона или в память о его завоеваниях. Улицы, мосты, станции метро и даже вокзал названы в честь громких побед и прославляют маршалов и генералов Великой Армии. Церковь Мадлен, улица Мира, Вандомская колонна, две триумфальные арки, Маршальское кольцо бульваров — как часовые выстроились они и охраняют город. При желании можно увидеть трон императора и его личные вещи, что хранятся в Лувре и в музее Армии. В завершение мы почтим память Наполеона Бонапарта, посетив его усыпальницу. В главном храме дома инвалидов нашёл он свой последний приют. Величественный саркофаг из красного порфира хранит его тело. Рядом покоится его сын и два брата.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места жительства Наполеона
- Место регистрации брака Наполеона и Жозефины
- Церковь Мадлен
- Улица Мира
- Вандомская колонна
- Две триумфальные арки
- Маршальское кольцо бульваров
- Усыпальница Наполеона
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
