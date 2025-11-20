Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Париж — это великий город, а Наполеон Бонапарт — великий персонаж истории. Выдающаяся личность, человек уникальной судьбы, человек-легенда. Многим интересен его жизненный путь и история создания Великой Империи.

Описание экскурсии Наполеон впервые приехал в Париж, перейдя в Парижскую военную школу в 1779 году, а последнее его пребывание — весна 1815 года. Сохранилось немало мест, которые помогут нам вспомнить жизнь великого человека, его знаменитые победы во Славу Франции. Проехав по городу, увидим, где жил Наполеон, приехав в Париж; где жил он будучи генералом; где — когда был консулом и императором. Вспомним о главной любви императора и узнаем, где зарегистрировали свой брак Наполеон и Жозефина. Посетим Нотр Дам, где прошла коронация, вспомним, где родился его сын-Король Рима. Многие здания и сооружения в городе построены по приказу Наполеона или в память о его завоеваниях. Улицы, мосты, станции метро и даже вокзал названы в честь громких побед и прославляют маршалов и генералов Великой Армии. Церковь Мадлен, улица Мира, Вандомская колонна, две триумфальные арки, Маршальское кольцо бульваров — как часовые выстроились они и охраняют город. При желании можно увидеть трон императора и его личные вещи, что хранятся в Лувре и в музее Армии. В завершение мы почтим память Наполеона Бонапарта, посетив его усыпальницу. В главном храме дома инвалидов нашёл он свой последний приют. Величественный саркофаг из красного порфира хранит его тело. Рядом покоится его сын и два брата.

