Вандомская площадь – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Вандомская площадь» в Париже на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Автомобильная экскурсия по Парижу
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
5 дек в 09:00
250 за всё до 5 чел.
«Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа
Начало: Parvis Notre Dame - place Jean-Paul II
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
250 за всё до 5 чел.
Поразительный Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Поразительный Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Начало: Начало экскурсии у театра Comédie-Française
Расписание: Пн, ср, пт и сб в 14:00
Завтра в 14:00
6 дек в 14:00
52 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Вандомская площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автомобильная экскурсия по Парижу
  2. «Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа
  3. Поразительный Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Набережная
  5. Эйфелева башня
  6. Квартал Марэ
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2024
Сейчас в Париже в категории "Вандомская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 250. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вандомская площадь», 13 ⭐ отзывов, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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