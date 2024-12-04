3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
5 дек в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Салют, Париж!» - Влюбиться в город за 3 часа
Начало: Parvis Notre Dame - place Jean-Paul II
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Поразительный Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
Начало: Начало экскурсии у театра Comédie-Française
Расписание: Пн, ср, пт и сб в 14:00
Завтра в 14:00
6 дек в 14:00
€52 за человека
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