Прекрасная эпоха — период французской истории между 1817 и 1914 годами. В это время происходило стремительное развитие искусства, коммерции и науки. Жизнь в Париже бурлила: строились бульвары, площади и соборы, открывались шикарные рестораны и магазины. Мы пройдём по главным местам того времени и прикоснёмся к их неувядающему величию.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по красивым французским бульварам, заглянете в тайные дворики и уютные кондитерские. Увидите оперу Гарнье и полюбуетесь храмом Мадлен. Покажу я и другие артефакты Прекрасной эпохи: площадь Согласия, Елисейские поля, самый красивый мост Парижа, Большой и Малый дворцы. Завершится экскурсия потрясающим видом на дом Инвалидов и Эйфелеву башню. По пути вы узнаете:

Кто был главным кутюрье города в Прекрасную эпоху

Почему императрица не всегда хотела надевать сшитую для нее одежду

Что ели и где пили местные жители в те времена

Как развлекались парижане в один из лучших периодов французской истории

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.