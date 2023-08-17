Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом
Прекрасная эпоха — период французской истории между 1817 и 1914 годами. В это время происходило стремительное развитие искусства, коммерции и науки.
Жизнь в Париже бурлила: строились бульвары, площади и соборы, открывались шикарные рестораны и магазины. Мы пройдём по главным местам того времени и прикоснёмся к их неувядающему величию.
Жизнь в Париже бурлила: строились бульвары, площади и соборы, открывались шикарные рестораны и магазины. Мы пройдём по главным местам того времени и прикоснёмся к их неувядающему величию.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по красивым французским бульварам, заглянете в тайные дворики и уютные кондитерские. Увидите оперу Гарнье и полюбуетесь храмом Мадлен. Покажу я и другие артефакты Прекрасной эпохи: площадь Согласия, Елисейские поля, самый красивый мост Парижа, Большой и Малый дворцы. Завершится экскурсия потрясающим видом на дом Инвалидов и Эйфелеву башню. По пути вы узнаете:
- Кто был главным кутюрье города в Прекрасную эпоху
- Почему императрица не всегда хотела надевать сшитую для нее одежду
- Что ели и где пили местные жители в те времена
- Как развлекались парижане в один из лучших периодов французской истории
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 379 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
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