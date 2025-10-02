Прекрасная эпоха — период французской истории между 1817 и 1914 годами. В это время происходило стремительное развитие искусства, коммерции и науки.
Жизнь в Париже бурлила: строились бульвары, площади и соборы, открывались шикарные рестораны и магазины. Мы пройдём по главным местам того времени и прикоснёмся к их неувядающему величию.
Жизнь в Париже бурлила: строились бульвары, площади и соборы, открывались шикарные рестораны и магазины. Мы пройдём по главным местам того времени и прикоснёмся к их неувядающему величию.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по красивым французским бульварам, заглянете в тайные дворики и уютные кондитерские. Увидите оперу Гарнье и полюбуетесь храмом Мадлен. Покажу я и другие артефакты Прекрасной эпохи: площадь Согласия, Елисейские поля, самый красивый мост Парижа, Большой и Малый дворцы. Завершится экскурсия потрясающим видом на дом Инвалидов и Эйфелеву башню. По пути вы узнаете:
- Кто был главным кутюрье города в Прекрасную эпоху
- Почему императрица не всегда хотела надевать сшитую для нее одежду
- Что ели и где пили местные жители в те времена
- Как развлекались парижане в один из лучших периодов французской истории
И другие интересные факты!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1445 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наш гид Лина провела замечательную экскурсию.
Хотя мы с подругой бывали в Париже и раньше, она показала и рассказала нам столькотнового
Хотя мы с подругой бывали в Париже и раньше, она показала и рассказала нам столькотнового
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