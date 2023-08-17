Париж Прекрасной эпохи

Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
Прекрасная эпоха — период французской истории между 1817 и 1914 годами. В это время происходило стремительное развитие искусства, коммерции и науки.

Жизнь в Париже бурлила: строились бульвары, площади и соборы, открывались шикарные рестораны и магазины. Мы пройдём по главным местам того времени и прикоснёмся к их неувядающему величию.
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
Париж Прекрасной эпохи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по красивым французским бульварам, заглянете в тайные дворики и уютные кондитерские. Увидите оперу Гарнье и полюбуетесь храмом Мадлен. Покажу я и другие артефакты Прекрасной эпохи: площадь Согласия, Елисейские поля, самый красивый мост Парижа, Большой и Малый дворцы. Завершится экскурсия потрясающим видом на дом Инвалидов и Эйфелеву башню. По пути вы узнаете:

  • Кто был главным кутюрье города в Прекрасную эпоху
  • Почему императрица не всегда хотела надевать сшитую для нее одежду
  • Что ели и где пили местные жители в те времена
  • Как развлекались парижане в один из лучших периодов французской истории

И другие интересные факты!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Опера Гарнье
Популярные места
Эйфелева башня
Елисейские поля
Что еще посмотреть
Дом инвалидов

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