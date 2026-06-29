34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Эта неспешная обзорная прогулка - идеальный сценарий для первого свидания с Парижем.
За два часа вы познакомитесь с самым романтичным городом мира, разберетесь в нравах парижан, услышите легенды собора Нотр-Дам, рассмотрите читать дальшеуменьшить
грандиозные особняки и крошечные улочки.
Приготовьтесь встретиться с главными символами столицы, открыть секреты кардинала Ришелье и французских монархов, а главное - прочувствовать неуловимый шарм Парижа. Экскурсия заканчивается с видом на Оперный театр Гарнье
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулки по Парижу. В это время года город оживает, и вы сможете насладиться его атмосферой в полной мере. Теплые вечера и долгие дни позволят вам без спешки погрузиться в историю и культуру столицы Франции. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Париж также привлекателен. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно наслаждаться экскурсиями и открывать для себя новые грани города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Собор Парижской Богоматери
Новый мост
Консьержери
Опера Гарнье
Комеди Франсез
Описание экскурсии
От Нотр-Дам до Лувра: прогулка сквозь эпохи
За два часа вы перенесетесь из сегодняшней Франции до 12 века и обратно, а по пути получите объемное представление о Париже и встретитесь с его главными достопримечательностями. Приготовьтесь открыть городские тайны: я расскажу, как главные события истории Франции связаны с Собором Парижской Богоматери, почему Новый мост считается самым старым в Париже и как Консьержери, древнейший королевский дворец, связан с тамплиерами. Вы побываете в месте, где зарождался Париж, увидите блистательную Оперу Гарнье, обитель серого кардинала Ришелье, старейший городской театр Комеди Франсез. И, конечно, мы не обойдем стороной историческую ось Парижа, которую в народе называют «великой перспективой».
Париж и парижане — вчера и сегодня
Прогуливаясь по набережной, вы взглянете на Париж глазами местного жителя: благодаря мои рассказам и советам город и горожане перестанут быть для вас незнакомцами. Я расскажу, как был устроен парижский быт в Средневековье и каким он стал сейчас, поделюсь интересными фактами о местной кухне и инфраструктуре, а также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о французской столице и жизни в ней. А еще помогу вам подметить неуловимые особенности, которые делают парижан парижанами.
Кому подойдет прогулка
Тем, кто впервые оказался в Париже и хочет познакомиться с городом, его историей и повседневной жизнью, без лишних сухих фактов и дат.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия заканчивается с видом на Оперный театр Гарнье
Наша обзорная прогулка не предполагает посещения исторических зданий и музеев. Всё это вы сможете сделать самостоятельно уже после экскурсии.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
€22
Дети до 6 лет
Бесплатно
Стандартный билет
€32
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Сан-Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1438 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
11 июня 2026г. мы знакомились сердцем Франции, городом Парижем в компании прекрасного экскурсовода Ульяны. Экскурсия получилась в индивидуальном формате, чему мы были рады. Ульяна в лёгкой форме, с интересными фактами читать дальшеуменьшить
из истории провела нас через Латинский квартал к Лувру. Время пролетело незаметно, мы познакомились с основными достопримечательностями включая собор Парижской Богоматери, знаменитый и атмосферный книжный магазин Shakerspeare and Company, увидели самую узкую улицу, узнали историю про "зелёные питьевые фонтанчики" Уоллеса. Удивились инсталяцией, незаконченной пещерой над Сеной, дизайнера JR. Наслаждались прекрасными историями любви, отваги, жизни и смерти королей, придворных и простых французов.
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Ekaterina
Нам не сильно повезло с погодой. Но впечатления остались только положительные. Спасибо))
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Жанетта
Были на экскурсии 16 октября с гидом Линой. Так вышло, что экскурсия получилась для нас индивидуальной, т. к. больше никто не пришёл. Мы с мужем в Париж приехали впервые, и читать дальшеуменьшить
благодаря Лине мы прониклись красотой и очарованием вечного города. Лина, как экскурсовод профессионал с большой буквы, неординарный рассказчик и глубокий историк. Мы узнали много интересных фактов из истории Парижа. Очень рекомендуем посетить данную экскурсию и Вам очень повезёт, если Вашим гидом будет Лина.
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К
Ксения
Нам с мужем очень понравилось! Экскурсовод Лина - очень атмосферная ведущая, украшает Париж однозначно) Было интересно, начали вовремя и даже закончили чуть позже. Рекомендуем)
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Галина
Нашим гидом была Лина, приятная внимательная девушка, много интересных фактов рассказала. Было увлекательно и детям и взрослым
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И
Ирина
Экскурсия супер. Погрузились в атмосферу города. Узнали интересные факты из истории и немного о придворных интригах)) Экскурсовод показала, интересные места куда сходить вечером. Рекомендую для первого дня в Париже и для знакомства с городом.