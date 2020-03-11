34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Покорить Париж за 2 часа

Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!

Руслан
Задать вопрос
Руслан – представитель гидов
Эта неспешная обзорная прогулка — идеальный сценарий для первого свидания с Парижем.

Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки.

Приготовьтесь встретиться с главными символами столицы, открыть секреты кардинала Ришелье и французских монархов, а главное — прочувствовать неуловимый шарм Парижа.
26 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на острове Сите
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии34 отзыва
4.76
Покорить Париж за 2 часа
Покорить Париж за 2 часа

Что вас ожидает

От Нотр-Дам до Лувра: прогулка сквозь эпохи
За два часа вы перенесетесь из сегодняшней Франции до 12 века и обратно, а по пути получите объемное представление о Париже и встретитесь с его главными достопримечательностями. Приготовьтесь открыть городские тайны: я расскажу, как главные события истории Франции связаны с Собором Парижской Богоматери, почему Новый мост считается самым старым в Париже и как Консьержери, древнейший королевский дворец, связан с тамплиерами. Вы побываете в месте, где зарождался Париж, увидите блистательную Оперу Гарнье, обитель серого кардинала Ришелье, старейший городской театр Комеди Франсез. И, конечно, мы не обойдем стороной историческую ось Парижа, которую в народе называют «великой перспективой».

Париж и парижане — вчера и сегодня
Прогуливаясь по набережной, вы взглянете на Париж глазами местного жителя: благодаря мои рассказам и советам город и горожане перестанут быть для вас незнакомцами. Я расскажу, как был устроен парижский быт в Средневековье и каким он стал сейчас, поделюсь интересными фактами о местной кухне и инфраструктуре, а также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о французской столице и жизни в ней. А еще помогу вам подметить неуловимые особенности, которые делают парижан парижанами.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто впервые оказался в Париже и хочет познакомиться с городом, его историей и повседневной жизнью, без лишних сухих фактов и дат.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия заканчивается с видом на Оперный театр Гарнье
  • Наша обзорная прогулка не предполагает посещения исторических зданий и музеев. Всё это вы сможете сделать самостоятельно уже после экскурсии.
Покорить Париж за 2 часа
Покорить Париж за 2 часа
Покорить Париж за 2 часа

Экскурсия проводится в понедельник, вторник и четверг в 10:30, в среду и пятницу в 13:30, в субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на острове Сите.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Руслан
Руслан
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать вам обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошел идеально!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Благодарим Ксению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
8 марта 2020
7 марта
Огромная благодарность гиду Ксении.Провела отличную экскурсию по Парижу.Увидели и услышали много интересного.Организована экскурсия была прекрасно. В Париже были первый раз и признательны гиду не только за интересный рассказ про город но и за советы по пребыванию в городе.Обязательно порекомендуем эту экскурсию и этого гида друзьям.В конце экскурсии получили приятный сюрприз с напоминанием о городе.Ксения огромный привет от нашей небольшой группы-Виктории,Светланы и Александра.Успехов вам.
22 февраля 2020
Очень грамотная, внимательная! Времени на нас потратила больше чем надо было. Полюбили Париж навсегда. Рекомендую Галину, молодчина!
14 января 2020
Отличная экскурсия!
5 января 2020
Все прошло отлично,советую
2 января 2020
Таких интересных гидов, как Оксана, увы, очень мало. Нам очень повезло - Оксана любит и умеет увлекательно провести экскурсию, огромное ей за это спасибо!
27 декабря 2019
Были 26/12/2019 на экскурсии Покорить Париж за 2 часа с двумя детьми 10 и 12 лет. Нам всем,взрослым и подросткам, очень понравилось. Экскурсия была нам всем интересна.Очень доступен материал, то как Оксана рассказывала,вызывало желание узнавать больше и вернуться ещё раз в этот прекрасный город.Оксана сама влюблена в Париж и не скрывает этого и с огда передать свое отношение к городу и нам.Обладает знаниями и желанием и умением ими делиться.
До новых встреч! Нина и Ко)))
19 декабря 2019
Ксении огромное спасибо за увлекательную прогулку. Мы будто сами путешествовали из эпохи в эпоху , знакомясь с королями И императорами. Отлично!
13 декабря 2019
Замечательная экскурсия ,рекомендую.
19 октября 2019
10 октября 2019 были на экскурсии Покорить Париж за 2 часа с гидом Ксенией. Гид приехала вовремя, нашлись мы легко. Мы были с мамой вдвоем, попросили Ксению немного сбавить темп, так как моя мама не может быстро ходить Ксения с радостью пошла нам на встречу. Экскурсия и подача материала нам очень понравилась, было все с юмором, но тем не менее много исторических и интересных фактов, я была в Париже второй раз и мне он открылся , благодаря Ксении, с новой стороны. Она всегда выбирала место остановки даже в толпе, такое, что нам никто не мешал слушать и видеть. Еще классный бонус, то что у нее с собой планшет и она покалывает,к примеру, какие то старые фотки Парижа, или определенного места, задавала вопросы, то есть ты получаешь обратную связь , а не просто слушаешь факты. Рекомендую, для первого посещения Парижа - отличная экскурсия.
Ещё 24 отзыва

Руслан проводит ещё 1 экскурсию

Три дамы Лувра и другие шедевры музеяТри дамы Лувра и другие шедевры музеяТри дамы Лувра и другие шедевры музея
40 за человека
2 часа
9 отзывов
Развеять мифы о самом посещаемом музее мира и открыть секреты легендарных полотен
Эта прогулка — нескучное экспресс-знакомство с блистательным Лувром и венцами его коллекций. За два часа вы обойдете ключевые залы музея, отделите факты от мифов и проникнете в тайны шедевров мирового искусства. И, конечно, познакомитесь с главными дамами Лувра — Моной Лизой, Венерой Милосской и Никой Самофракийской.

Обзорные экскурсии в Париже

Ежедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по Парижу
20 за человека
2 часа
215 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
312 за экскурсию
4 часа
107 отзывов
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
скидка40%
€33
20 за человека
2 часа
21 отзыв
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Что можно успеть в Париже за три часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца. Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться в Париж с первого взгляда!
Прогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам Парижа
20 за человека
2 часа
6 отзывов
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места, следуя за историей
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!
От 130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа увлекательной пешеходной прогулки вы узнаете, как развивался Париж с течением времени и превратился из рыбацкой деревни кельтского племени в одну из самых посещаемых столиц мира. Для многих путешественников Париж ассоциируется с открыточным городом из путеводителей — «Самый красивый, романтичный и притягательный». Я помогу вам увидеть французскую столицу во всем многообразии, покажу ее самые интересные места и, помимо истории, расскажу о проблемах и достижениях современного города!
В Париже впервые? Тогда вам с намиВ Париже впервые? Тогда вам с намиВ Париже впервые? Тогда вам с нами
25 за человека
2 часа
3 отзыва
Прогуляться по историческому центру в мини-группе и запомнить главные символы города
Наш маршрут охватит самое важное — от Нотр-Дама до Лувра, пройдет через атмосферные улочки и площади Парижа, а также представит в лучшем ракурсе грандиозные особняки и монументы. За 2 часа вы сложите всё то, что знали до приезда, с фактами, которые получите на прогулке, в понятную и запоминающуюся картину!

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи