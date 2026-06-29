34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулки по Парижу. В это время года город оживает, и вы сможете насладиться его атмосферой в полной мере. Теплые вечера и долгие дни позволят вам без спешки погрузиться в историю и культуру столицы Франции. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Париж также привлекателен. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно наслаждаться экскурсиями и открывать для себя новые грани города.

Эта неспешная обзорная прогулка - идеальный сценарий для первого свидания с Парижем.За два часа вы познакомитесь с самым романтичным городом мира, разберетесь в нравах парижан, услышите легенды собора Нотр-Дам, рассмотрите

Описание экскурсии

От Нотр-Дам до Лувра: прогулка сквозь эпохи

За два часа вы перенесетесь из сегодняшней Франции до 12 века и обратно, а по пути получите объемное представление о Париже и встретитесь с его главными достопримечательностями. Приготовьтесь открыть городские тайны: я расскажу, как главные события истории Франции связаны с Собором Парижской Богоматери, почему Новый мост считается самым старым в Париже и как Консьержери, древнейший королевский дворец, связан с тамплиерами. Вы побываете в месте, где зарождался Париж, увидите блистательную Оперу Гарнье, обитель серого кардинала Ришелье, старейший городской театр Комеди Франсез. И, конечно, мы не обойдем стороной историческую ось Парижа, которую в народе называют «великой перспективой».

Париж и парижане — вчера и сегодня

Прогуливаясь по набережной, вы взглянете на Париж глазами местного жителя: благодаря мои рассказам и советам город и горожане перестанут быть для вас незнакомцами. Я расскажу, как был устроен парижский быт в Средневековье и каким он стал сейчас, поделюсь интересными фактами о местной кухне и инфраструктуре, а также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о французской столице и жизни в ней. А еще помогу вам подметить неуловимые особенности, которые делают парижан парижанами.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто впервые оказался в Париже и хочет познакомиться с городом, его историей и повседневной жизнью, без лишних сухих фактов и дат.

Организационные детали