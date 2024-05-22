1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь22 мая 2024Отлична экскурсия) очень интересно и понятно. Спасибо Людмиле, показала нам Париж во всей его красоте.
- ААлександр21 мая 2024Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.
- ММарина18 мая 2024Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод - Людмила. Она не
- ММарина17 ноября 2023Это было мое первое знакомство с городом. И я очень рада, что оно началось именно с этой экскурсии. Во-первых, истории
- ААлёна22 апреля 2023Огромная благодарность Елене за прекрасную, интересную, незабываемую экскурсию! Очень креативный, профессиональный подход к людям, подача информации и исторических фактов, внимательность к туристам, непередаваемая любовь к Парижу и его достопримечательностям. Благодарим Вас от души и рекомендуем всем Елену!
- OOlga10 апреля 2023Экскурсия с Леной нам очень понравилась - два часа пролетели незаметно! Увлекательно и познавательно, узнали много такого, чего сами бы не прочитали. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Елисейский дворец»
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