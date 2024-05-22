читать дальше разных мест и детали позволяют лучше запомнить новое место и блеснуть знаниями перед друзьями))) Во-вторых, после экскурсии я прошла по тем же местам уже сама и было чувство, что я хорошо знаю эти улочки и дома. Спасибо большое за чудо-экскурсии!!

Это было мое первое знакомство с городом. И я очень рада, что оно началось именно с этой экскурсии. Во-первых, истории