Елисейский дворец – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Елисейский дворец» в Париже на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    22 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Отлична экскурсия) очень интересно и понятно. Спасибо Людмиле, показала нам Париж во всей его красоте.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Париж Наполеона: от революции до империи
    Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.
  • М
    Марина
    18 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод - Людмила. Она не
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    загружала нас излишними историческими фактами, которые все равно не запоминаются. Хотя вы точно запомните три самые важные даты из истории Парижа, если сходите на данную экскурсию. А попутно узнаете много историй из жизни Парижа. Например, где учатся дети Водяновой, где можно попробовать лучший макарон в городе и многое другое. Рекомендую🙌

    Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод
  • М
    Марина
    17 ноября 2023
    Парижские тайны
    Это было мое первое знакомство с городом. И я очень рада, что оно началось именно с этой экскурсии. Во-первых, истории
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    разных мест и детали позволяют лучше запомнить новое место и блеснуть знаниями перед друзьями))) Во-вторых, после экскурсии я прошла по тем же местам уже сама и было чувство, что я хорошо знаю эти улочки и дома. Спасибо большое за чудо-экскурсии!!

  • А
    Алёна
    22 апреля 2023
    Парижские тайны
    Огромная благодарность Елене за прекрасную, интересную, незабываемую экскурсию! Очень креативный, профессиональный подход к людям, подача информации и исторических фактов, внимательность к туристам, непередаваемая любовь к Парижу и его достопримечательностям. Благодарим Вас от души и рекомендуем всем Елену!
  • O
    Olga
    10 апреля 2023
    Парижские тайны
    Экскурсия с Леной нам очень понравилась - два часа пролетели незаметно! Увлекательно и познавательно, узнали много такого, чего сами бы не прочитали. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Елисейский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Елисейский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 150. Туристы уже оставили гидам 434 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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