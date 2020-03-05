3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. В Париже впервые? Тогда вам с нами

Прогуляться по историческому центру в мини-группе и запомнить главные символы города

Владимир
Задать вопрос
Владимир – представитель гидов
Наш маршрут охватит самое важное — от Нотр-Дама до Лувра, пройдет через атмосферные улочки и площади Парижа, а также представит в лучшем ракурсе грандиозные особняки и монументы.

За 2 часа вы сложите всё то, что знали до приезда, с фактами, которые получите на прогулке, в понятную и запоминающуюся картину!
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча у фонтана Сан Мишель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
В Париже впервые? Тогда вам с нами
В Париже впервые? Тогда вам с нами

Что вас ожидает

Увидеть живые легенды
В нашей программе собраны все доминанты города! Вы увидите собор, о котором Гюго написал роман в 300 страниц, перейдёте самый старый мост, названный тем не менее понт Нёф (Новый мост). Очутитесь в самом сердце Парижа — на острове Сите, который соединяется в одно целое со столицей 9 мостами. Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру, где сможете наблюдать Гран перспектив и сад Тьюрли. Осмотрите театр Комеди Франсез — и закончим нашу экскурсию на авеню де Опера с видом на самый красивый театр мира, Опера Гарнье.

Услышать о жизни Парижа: прошлой и настоящей
В окружении такого архитектурного великолепия вы услышите о самых важных вехах в истории французской столицы, увлечётесь рассказами о средневековых интригах и узнаете, чем сейчас живёт город. Задавать вопросы по ходу прогулки — долг каждого уважающего себя путешественника, — и гид с радостью утолит ваше любопытство.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

В Париже впервые? Тогда вам с нами
В Париже впервые? Тогда вам с нами
В Париже впервые? Тогда вам с нами
В Париже впервые? Тогда вам с нами
В Париже впервые? Тогда вам с нами

Экскурсия проводится в будние дни в 10:30, в субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у фонтана Сан Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владимир
Владимир
Добро пожаловать в Париж, друзья! Меня зовут Владимир, и я с удовольствием организую ваше комфортное и надежное передвижение по городу. Живя и работая во Франции уже более 10 лет, я успел познакомится с единомышленниками. Мы объединились и построили качественный профессиональный сервис. Своей основной задачей считаем создание максимально удобных условий перемещения, чтобы вы почувствовали себя в Париже как дома.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Огромное спасибо за эти почти три часа! Много узнали интересного, необычного и даже смешного. Вела по Парижу нас Оксана - великолепный собеседник, любящий своё дело. Оксана помогла не только структурировать знания, а смогла рассказать всё так, что мы помним каждую деталь. А ещё Оксана действительно знает, где самые вкусные десерты. Теперь мы тоже знаем. Спасибо!
2 марта 2020
Здравствуйте. Экскурсия была проведена на высшем уровне, было интересно и без спешки. Спасибо гиду Оксане и организаторам! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
25 февраля 2020
У нас была гидом Виктория - отличный рассказчик и душевный собеседник. Понравилась легкость экскурсии - сам гид очень организована, спокойно отвечала на вопросы группы, интересно делала переходит с одной эпохи на другую! Отдельное спасибо за формат не стандарт, типа «посмотрите налево, посмотрите направо», а лёгкий и прогулочный. Информация воспринимается легко, благодаря экскурсии мы поняли, как ориентироваться в городе, сформировали для себя яркий образ Парижа и французов в целом. Было здорово, спасибо!

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
65 за трансфер
1 час
34 отзыва
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, с радостью доставим на комфортабельном автомобиле по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
130 за трансфер
2 часа
5 отзывов
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Вам предстоит перелёт с пересадкой в Париже? Побывать проездом во французской столице и проникнуть во все её тайны невозможно. Однако прикоснуться к парижской жизни и увидеть главные достопримечательности у вас получится! Для этого я предлагаю вам воспользоваться комфортабельным трансфером из аэропорта, который доставит вас в Париж и привезёт обратно.

Обзорные экскурсии в Париже

Ежедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по Парижу
20 за человека
2 часа
215 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
312 за экскурсию
4 часа
107 отзывов
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
скидка40%
€33
20 за человека
2 часа
21 отзыв
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Что можно успеть в Париже за два часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца. Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться в Париж с первого взгляда!
Прогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам Парижа
20 за человека
2 часа
6 отзывов
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места, следуя за историей
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!
От 130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа увлекательной пешеходной прогулки вы узнаете, как развивался Париж с течением времени и превратился из рыбацкой деревни кельтского племени в одну из самых посещаемых столиц мира. Для многих путешественников Париж ассоциируется с открыточным городом из путеводителей — «Самый красивый, романтичный и притягательный». Я помогу вам увидеть французскую столицу во всем многообразии, покажу ее самые интересные места и, помимо истории, расскажу о проблемах и достижениях современного города!
Покорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часа
26 за человека
2 часа
34 отзыва
Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!
Эта неспешная обзорная прогулка — идеальный сценарий для первого свидания с Парижем. Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки. Приготовьтесь встретиться с главными символами столицы, открыть секреты кардинала Ришелье и французских монархов, а главное — прочувствовать неуловимый шарм Парижа.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи