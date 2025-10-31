3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Откройте для себя Париж с новой стороны в нашей увлекательной групповой экскурсии.
Вас ждет двухчасовое путешествие по самым знаменитым достопримечательностям: от величественного собора Нотр-Дам, вдохновившего Виктора Гюго на создание знаменитого романа, читать дальшеуменьшить
до великолепного Лувра, хранящего бесценные сокровища мирового искусства.
Вы пройдете по историческому острову Сите, соединенному с остальным городом девятью мостами, и познакомитесь с жизнью французских королей, прогуливаясь по роскошным Пале-Рояль.
Ваш маршрут также включает осмотр театра Комеди Франсез и завершится на авеню де Опера с видом на величественную Оперу Гарнье.
На протяжении всей прогулки вы будете сопровождаться опытным гидом, который с радостью ответит на все ваши вопросы и познакомит вас с живой историей Парижа. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух столицы Франции и узнать ее секреты
В нашей программе собраны все доминанты города! Вы увидите собор, о котором Гюго написал роман в 300 страниц, перейдёте самый старый мост, названный тем не менее понт Нёф (Новый мост). Очутитесь в самом сердце Парижа — на острове Сите, который соединяется в одно целое со столицей 9 мостами. Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру, где сможете наблюдать Гран перспектив и сад Тьюрли. Осмотрите театр Комеди Франсез — и закончим нашу экскурсию на авеню де Опера с видом на самый красивый театр мира, Опера Гарнье.
Услышать о жизни Парижа: прошлой и настоящей
В окружении такого архитектурного великолепия вы услышите о самых важных вехах в истории французской столицы, увлечётесь рассказами о средневековых интригах и узнаете, чем сейчас живёт город. Задавать вопросы по ходу прогулки — долг каждого уважающего себя путешественника, — и гид с радостью утолит ваше любопытство.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Сан Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1982 туристов
Я давно живу и работаю во Франции, хорошо знаю Париж и другие регионы страны не только как турист, но и изнутри. За это время глубоко разобрался в логистике, маршрутах, культуре читать дальшеуменьшить
и повседневной жизни Франции.
Мне важно, чтобы путешественники чувствовали себя спокойно и уверенно в незнакомом городе, поэтому делаю акцент на комфорт, надёжность и индивидуальный подход. Со временем вокруг меня сформировалась команда единомышленников, с которыми мы можем организовать удобные перемещения и насыщенные поездки, продуманные до мелочей.
Я решил работать с путешественниками, потому что мне нравится делиться своим опытом и помогать открывать Францию без спешки, стресса и шаблонных маршрутов. Моя цель — создать условия, при которых вы почувствуете себя в Париже как дома и увезёте с собой не просто фотографии, а настоящие впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
6
3
1
2
1
1
1
О
Ольга
Понравилось. Было ожидание чего-то большего, но все прошло хорошо. Для меня первые дни были все здания похожи на лувр и нотердам. Сейчас уже ориентируюсь но на экскурсии было сложно понять читать дальшеуменьшить
где мы, казалось только ушли от нотердама и опять здесь, а это другая церковь🤦♀️ хотелось бы чтоб у гида был микрофон, у нас наушники тк 50% информации не слышно если не стоишь прям рядом с гидом или остановился сфотографироваться. В общем красиво, интересно, познавательно. Спасибо
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Экскурсия в Париже оказалась просто чудесной! Так получилось, что я была одна, и в итоге прогулка превратилась в настоящую индивидуальную экскурсию. Было очень интересно — гид рассказывал увлекательные истории, показал знаменитые места и делился интересными фактами о городе. Прогулка получилась лёгкой, атмосферной и запоминающейся. Отличный способ узнать Париж
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Гид Елена, великолепно веда экскурсию, знания просто фантастическое, всё было очень интересно, не размыто и по делу. Очень понравилось, очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Салтанат
Спасибо за прекрасную экскурсию…. Понимаю, что за 2 часа не успеешь все узнать… Но очень не хотелось расставаться с нашей прекрасной гидом… прошу прощения забыла имя… на вид она как балерина… красива, умна, с широким кругозором, с юмором… С ней было легко и познавательно 🤩🤩😘
Вам был полезен этот отзыв?
Anastasya
Ксения прекрасный гид, интересно рассказывала, с современным подходом представляя интересные детали каждого места, сама Ксения безусловно солнечный человек, я крайне довольна! Даже пофотографировала нас ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Гид Алла, замечательно и интересно провела экскурсию. Глубоко вовлечена в историю Парижа, может рассказать историю про каждый дом или улочку. Помогла добраться до аэропорта. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «В Париже впервые? Тогда вам с нами»