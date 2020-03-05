3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть живые легенды

В нашей программе собраны все доминанты города! Вы увидите собор, о котором Гюго написал роман в 300 страниц, перейдёте самый старый мост, названный тем не менее понт Нёф (Новый мост). Очутитесь в самом сердце Парижа — на острове Сите, который соединяется в одно целое со столицей 9 мостами. Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру, где сможете наблюдать Гран перспектив и сад Тьюрли. Осмотрите театр Комеди Франсез — и закончим нашу экскурсию на авеню де Опера с видом на самый красивый театр мира, Опера Гарнье.

Услышать о жизни Парижа: прошлой и настоящей

В окружении такого архитектурного великолепия вы услышите о самых важных вехах в истории французской столицы, увлечётесь рассказами о средневековых интригах и узнаете, чем сейчас живёт город. Задавать вопросы по ходу прогулки — долг каждого уважающего себя путешественника, — и гид с радостью утолит ваше любопытство.