3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Париж с новой стороны в нашей увлекательной групповой экскурсии.Вас ждет двухчасовое путешествие по самым знаменитым достопримечательностям: от величественного собора Нотр-Дам, вдохновившего Виктора Гюго на создание знаменитого романа,

до великолепного Лувра, хранящего бесценные сокровища мирового искусства. Вы пройдете по историческому острову Сите, соединенному с остальным городом девятью мостами, и познакомитесь с жизнью французских королей, прогуливаясь по роскошным Пале-Рояль. Ваш маршрут также включает осмотр театра Комеди Франсез и завершится на авеню де Опера с видом на величественную Оперу Гарнье. На протяжении всей прогулки вы будете сопровождаться опытным гидом, который с радостью ответит на все ваши вопросы и познакомит вас с живой историей Парижа. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух столицы Франции и узнать ее секреты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Увидеть живые легенды

В нашей программе собраны все доминанты города! Вы увидите собор, о котором Гюго написал роман в 300 страниц, перейдёте самый старый мост, названный тем не менее понт Нёф (Новый мост). Очутитесь в самом сердце Парижа — на острове Сите, который соединяется в одно целое со столицей 9 мостами. Не спеша прогуляетесь по роскошным и просторным владениям французских королей — Пале-Рояль и Лувру, где сможете наблюдать Гран перспектив и сад Тьюрли. Осмотрите театр Комеди Франсез — и закончим нашу экскурсию на авеню де Опера с видом на самый красивый театр мира, Опера Гарнье.

Услышать о жизни Парижа: прошлой и настоящей

В окружении такого архитектурного великолепия вы услышите о самых важных вехах в истории французской столицы, увлечётесь рассказами о средневековых интригах и узнаете, чем сейчас живёт город. Задавать вопросы по ходу прогулки — долг каждого уважающего себя путешественника, — и гид с радостью утолит ваше любопытство.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.