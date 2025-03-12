Провен (Provins)

Экскурсия в средневековый город ярмарок - объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО
Приглашаю вас на экскурсию в средневековый город ярмарок, расположенный на границе Иль-де-Франса и Шампани, занесенный в 2011-м году в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Провен сохранил не только практически полностью крепостные укрепления, но и дух старинного французского города, который когда-то ютился в них.
Провен (Provins)
Провен (Provins)
Провен (Provins)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Программа

Мы прогуляем по крепостным стенам, посетим укрепленную башню, несколько церквей и магазинчиков с местными региональными продуктами, которыми так славится Франция! Летом вас ждут увлекательные представления и рыцарские турниры:

  • Средневековые городские укрепления.
  • Подъем на башню Цезаря XII столетия, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.
  • Посещение церкви Святого Кирьяса, c привлекающим внимание каждого куполом.
  • Осмотр старинных городских особняков (гостиница XIII века, самый старый дом Провена X века).
  • Посещение склада XII столетия, в котором расположен интересный музей быта Средних Веков.
  • Посещение старинной церкви Сент-Айуль в Нижнем городе с красивыми витражами и любопытным современным порталом.
  • Также мы можем посетить магазинчики с местными региональными продуктами, которыми так славится Франция!

Летом туристов ждут увлекательные представления и рыцарские турниры.

Организационные детали

Отправляемся на электричке с Восточного вокзала (Gare de l’Est), время в пути — 1 час 25 минут в один конец.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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