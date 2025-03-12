Приглашаю вас на экскурсию в средневековый город ярмарок, расположенный на границе Иль-де-Франса и Шампани, занесенный в 2011-м году в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Провен сохранил не только практически полностью крепостные укрепления, но и дух старинного французского города, который когда-то ютился в них.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Программа

Мы прогуляем по крепостным стенам, посетим укрепленную башню, несколько церквей и магазинчиков с местными региональными продуктами, которыми так славится Франция! Летом вас ждут увлекательные представления и рыцарские турниры:

Средневековые городские укрепления.

Подъем на башню Цезаря XII столетия, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.

Посещение церкви Святого Кирьяса, c привлекающим внимание каждого куполом.

Осмотр старинных городских особняков (гостиница XIII века, самый старый дом Провена X века).

Посещение склада XII столетия, в котором расположен интересный музей быта Средних Веков.

Посещение старинной церкви Сент-Айуль в Нижнем городе с красивыми витражами и любопытным современным порталом.

Также мы можем посетить магазинчики с местными региональными продуктами, которыми так славится Франция!

Летом туристов ждут увлекательные представления и рыцарские турниры.

Организационные детали

Отправляемся на электричке с Восточного вокзала (Gare de l’Est), время в пути — 1 час 25 минут в один конец.