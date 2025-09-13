Откройте две грани Нормандии — природную и историческую. Начнём с легендарных меловых скал Этрета, где вы увидите огромные арки, поднимающиеся из моря, отвесные белые утёсы и бескрайние морские просторы. А после вас ждёт совершенно другая Нормандия — столица региона Руан, где каждый камень дышит историей.

8:00 — выезд из Парижа в Руан

9:30 — прогулка по Руану

11:00 — выезд в Этрета

12:30 — прогулка по городу, утёсам, обед. Можно посетить Сады Этрета

17:00 — выезд в Париж

20:00 — прибытие в отель

Этрета

Это место, где природа за миллионы лет создала настоящие произведения искусства: гигантские арки прямо из моря и отвесные белые утёсы высотой до 80 метров.

Мы поднимемся на смотровую площадку Amont, откуда открывается захватывающий вид на знаменитую арку Porte d’Amont и «Иглу» — 70-метровую меловую скалу, стоящую в море

откуда открывается захватывающий вид на знаменитую арку Porte d’Amont и «Иглу» — 70-метровую меловую скалу, стоящую в море Затем отправимся к площадке Aval, чтобы увидеть самую известную арку Этрета — Porte d’Aval, которую называют Слоновьим хоботом

чтобы увидеть самую известную арку Этрета — Porte d’Aval, которую называют Слоновьим хоботом Вспомним истории о том, как эти места вдохновляли Ги де Мопассана, Клода Моне и Мориса Леблана, создавшего здесь приключения Арсена Люпена

как эти места вдохновляли Ги де Мопассана, Клода Моне и Мориса Леблана, создавшего здесь приключения Арсена Люпена Прогуляемся по галечному пляжу между скалами и почувствуем всю мощь Атлантического океана

Руан

Это город, где переплелись судьбы королей, святых и художников.

Начнём с кафедрального собора Нотр-Дам, который поражает своей готической архитектурой. Это один из самых высоких соборов Франции!

который поражает своей готической архитектурой. Это один из самых высоких соборов Франции! Отправимся на площадь Старого рынка, где в 1431 году была казнена Жанна д’Арк. Современная церковь необычной архитектуры отмечает это историческое место

где в 1431 году была казнена Жанна д’Арк. Современная церковь необычной архитектуры отмечает это историческое место Прогуляемся по улице Больших часов, чтобы увидеть знаменитые астрономические часы — шедевр средневекового искусства

чтобы увидеть знаменитые астрономические часы — шедевр средневекового искусства Исследуем старый город с его фахверковыми домами 15–16 веков, узкими средневековыми улочками и готическими церквями

с его фахверковыми домами 15–16 веков, узкими средневековыми улочками и готическими церквями Поговорим о герцогах Нормандских, о том, как Руан был одним из богатейших городов средневековой Европы, и о художниках-импрессионистах, которые находили здесь вдохновение

