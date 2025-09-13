Откройте две грани Нормандии — природную и историческую.
Начнём с легендарных меловых скал Этрета, где вы увидите огромные арки, поднимающиеся из моря, отвесные белые утёсы и бескрайние морские просторы.
А после вас ждёт совершенно другая Нормандия — столица региона Руан, где каждый камень дышит историей.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Парижа в Руан
9:30 — прогулка по Руану
11:00 — выезд в Этрета
12:30 — прогулка по городу, утёсам, обед. Можно посетить Сады Этрета
17:00 — выезд в Париж
20:00 — прибытие в отель
Этрета
Это место, где природа за миллионы лет создала настоящие произведения искусства: гигантские арки прямо из моря и отвесные белые утёсы высотой до 80 метров.
- Мы поднимемся на смотровую площадку Amont, откуда открывается захватывающий вид на знаменитую арку Porte d’Amont и «Иглу» — 70-метровую меловую скалу, стоящую в море
- Затем отправимся к площадке Aval, чтобы увидеть самую известную арку Этрета — Porte d’Aval, которую называют Слоновьим хоботом
- Вспомним истории о том, как эти места вдохновляли Ги де Мопассана, Клода Моне и Мориса Леблана, создавшего здесь приключения Арсена Люпена
- Прогуляемся по галечному пляжу между скалами и почувствуем всю мощь Атлантического океана
Руан
Это город, где переплелись судьбы королей, святых и художников.
- Начнём с кафедрального собора Нотр-Дам, который поражает своей готической архитектурой. Это один из самых высоких соборов Франции!
- Отправимся на площадь Старого рынка, где в 1431 году была казнена Жанна д’Арк. Современная церковь необычной архитектуры отмечает это историческое место
- Прогуляемся по улице Больших часов, чтобы увидеть знаменитые астрономические часы — шедевр средневекового искусства
- Исследуем старый город с его фахверковыми домами 15–16 веков, узкими средневековыми улочками и готическими церквями
- Поговорим о герцогах Нормандских, о том, как Руан был одним из богатейших городов средневековой Европы, и о художниках-импрессионистах, которые находили здесь вдохновение
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт — минивэн Mercedes Classe V. В салоне: кондиционер, кожаные кресла, питьевая вода, Wi-Fi
- Питание не включено в стоимость
- Вход в Сады Этрета — по желанию, оплачивается отдельно (тарифы от €0 до 13)
- Маршрут требует базовой физической подготовки. Подъёмы несложные, но нужна выносливость. Есть места для отдыха. Альтернатива — вид на скалы с пляжа, но панорамы открываются только сверху
- Рекомендуется взрослым и подросткам, детям до 10–12 лет может быть неинтересно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Парижа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 325 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и уже с 2000 года я называю Париж своим домом. Получив образование историка и работая в туризме, я не мог не влюбиться в этот уникальный город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
YURY
13 сен 2025
Экскурсия прошла интересно и познавательно. Денис, знающий историю гид, профессионально провел многочасовую экскурсию. Спасибо
А
Александр
15 авг 2025
Добрый день!
Считаю, что нам очень повезло с погодой, маршрутом и гидом Денисом!
Съездили всей семьей на комфортном авто Дениса и получили подлинное эстетическое удовольствие как от пейзажей и архитектуры Нормандии, так
Наталья
20 июл 2025
Очень понравилась поездка в Нормандию с гидом Денисом. Ездили 19 июля. Поездка проходила на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Сначала мы посетили город Руан, прогулялись по собору Нотр Дам де Руан, Денис интересно рассказывал нам историю собора. Затем отправились в Этрету. Она нас очень поразила своей красотой. Денис сделал нам прекрасные фото. Очень рекомендую данного гида и экскурсию 👍🏻
Александра
4 июл 2025
Безусловно рекомендую экскурсию путешественникам, которые предпочитают природные красоты и ландшафты! Французкая провинция - это что-то невероятное, особенно в сравнении с шумным кипящим многолюдным Парижем.
